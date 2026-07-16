2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради

·29·Техно
2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради

Замонавий технологиялар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб борар экан, ҳайдовчилар учун энг долзарб муаммолардан бири — йўлларда ёнилғи тақчиллиги масаласи ҳам рақамли ечимлар ёрдамида ҳал этилмоқда. Машҳур 2GIS геосервиси ўзининг сунъий интеллект ёрдамчиси орқали автоёнилғи қуйиш шохобчаларида (АЙҚШ) бензин ва дизел бор-йўқлиги ҳақида тезкор маълумот бериш функциясини ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эндиликда фойдаланувчилар муайян шохобчада ёнилғи захираси мавжудлиги, унинг маркалари ва нархлари ҳақида реал вақт режимида маълумот олишлари мумкин. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу тизим "Карта бензина" (Бензин харитаси) сервиси билан интеграция қилинган бўлиб, у 29 мингдан ортиқ шохобчаларни қамраб олган. Бу ҳайдовчиларга йўлга чиқишдан аввал қаерда тўхташни аниқ режалаштириш имконини беради.

Сунъий интеллект қандай ишлайди?

Тизимнинг ишлаш принципи жуда мураккаб ва айни пайтда самарали алгоритмларга асосланган. Сунъий интеллект фойдаланувчиларнинг сўнгги харидлари ҳақидаги аноним маълумотларни ҳамда шохобчага ташриф буюрган ҳайдовчиларнинг қолдирган изоҳларини таҳлил қилади. Шунингдек, тизим қуйидаги кўрсаткичларни ҳам ҳисобга олади:

  • Ёнилғи қуйиш шохобчасидаги навбатлар даражаси;
  • Муайян ёнилғи турига қўйилган чекловлар;
  • Бензин ва дизелнинг жорий нархлари;
  • Охирги марта ёнилғи қачон сотилгани ҳақидаги маълумотлар.
Фойдаланувчи 2GIS иловасида муайян АЙҚШ карточкасини очиб, сунъий интеллект ёрдамчисига савол бериши кифоя. Тизим бор-йўғи 5 сония ичида барча маълумотларни умумлаштириб, аниқ жавобни тақдим этади. Бу усул айниқса ёнилғи таъминотида узилишлар кузатиладиган ҳудудларда ёки узоқ масофали сафарларда ҳайдовчиларнинг вақтини тежашга хизмат қилади.

Талабнинг кескин ортиши

Статистик маълумотларга кўра, янги функцияга бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Масалан, июль ойи ўрталарида сунъий интеллектга ёнилғи борлиги ҳақида юборилган сўровлар сони аввалги ойлардаги ўртача кўрсаткичдан 50 бараварга ошиб кетган. Бу ҳайдовчилар учун бундай рақамли хизматлар нақадар муҳим эканлигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам 2GIS сервиси фаол фойдаланилаётганини ҳисобга олсак, келажакда бундай функцияларнинг маҳаллий даражада кенгайиши маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам катта қулайлик яратиши мумкин. Ҳозирча тизим асосан Россия ҳудудидаги 29 мингдан ортиқ шохобчаларни қамраб олган бўлса-да, технологиянинг оммалашиши бошқа ҳудудларда ҳам шунга ўхшаш ечимлар пайдо бўлишига туртки беради.

Агар фойдаланувчи танлаган шохобчада ёнилғи қолмаган бўлса, тизим автоматик равишда "Карта бензина" бўлимига ўтишни ва яқин атрофдаги бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқишни таклиф қилади. Бу эса ҳайдовчини йўлда қолиб кетиш хавфидан ҳимоя қилади.

2GISСунъий ИнтеллектБензинТехнологияАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:57Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:55Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиШерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиБугун, 20:23DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиБугун, 20:20Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди