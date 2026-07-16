2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради
Замонавий технологиялар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб борар экан, ҳайдовчилар учун энг долзарб муаммолардан бири — йўлларда ёнилғи тақчиллиги масаласи ҳам рақамли ечимлар ёрдамида ҳал этилмоқда. Машҳур 2GIS геосервиси ўзининг сунъий интеллект ёрдамчиси орқали автоёнилғи қуйиш шохобчаларида (АЙҚШ) бензин ва дизел бор-йўқлиги ҳақида тезкор маълумот бериш функциясини ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эндиликда фойдаланувчилар муайян шохобчада ёнилғи захираси мавжудлиги, унинг маркалари ва нархлари ҳақида реал вақт режимида маълумот олишлари мумкин. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу тизим "Карта бензина" (Бензин харитаси) сервиси билан интеграция қилинган бўлиб, у 29 мингдан ортиқ шохобчаларни қамраб олган. Бу ҳайдовчиларга йўлга чиқишдан аввал қаерда тўхташни аниқ режалаштириш имконини беради.
Сунъий интеллект қандай ишлайди?Тизимнинг ишлаш принципи жуда мураккаб ва айни пайтда самарали алгоритмларга асосланган. Сунъий интеллект фойдаланувчиларнинг сўнгги харидлари ҳақидаги аноним маълумотларни ҳамда шохобчага ташриф буюрган ҳайдовчиларнинг қолдирган изоҳларини таҳлил қилади. Шунингдек, тизим қуйидаги кўрсаткичларни ҳам ҳисобга олади:
- Ёнилғи қуйиш шохобчасидаги навбатлар даражаси;
- Муайян ёнилғи турига қўйилган чекловлар;
- Бензин ва дизелнинг жорий нархлари;
- Охирги марта ёнилғи қачон сотилгани ҳақидаги маълумотлар.
Талабнинг кескин ортишиСтатистик маълумотларга кўра, янги функцияга бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Масалан, июль ойи ўрталарида сунъий интеллектга ёнилғи борлиги ҳақида юборилган сўровлар сони аввалги ойлардаги ўртача кўрсаткичдан 50 бараварга ошиб кетган. Бу ҳайдовчилар учун бундай рақамли хизматлар нақадар муҳим эканлигини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам 2GIS сервиси фаол фойдаланилаётганини ҳисобга олсак, келажакда бундай функцияларнинг маҳаллий даражада кенгайиши маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам катта қулайлик яратиши мумкин. Ҳозирча тизим асосан Россия ҳудудидаги 29 мингдан ортиқ шохобчаларни қамраб олган бўлса-да, технологиянинг оммалашиши бошқа ҳудудларда ҳам шунга ўхшаш ечимлар пайдо бўлишига туртки беради.
Агар фойдаланувчи танлаган шохобчада ёнилғи қолмаган бўлса, тизим автоматик равишда "Карта бензина" бўлимига ўтишни ва яқин атрофдаги бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқишни таклиф қилади. Бу эса ҳайдовчини йўлда қолиб кетиш хавфидан ҳимоя қилади.
…