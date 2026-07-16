Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикди

·30·Техно
Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикди

Meta компаниясининг собиқ операцион директори Шерйл Сандберг автомобилларни сунъий интеллект ёрдамида техник кўрикдан ўтказишга ихтисослашган Сельф Инспектион стартапига йўналтирилган 10 миллион долларлик инвестиция раундига бошчилик қилди. Сан-Диегода асос солинган ушбу лойиҳа оддий смартфон камерасидан фойдаланган ҳолда транспорт воситаларининг шикастланиш даражасини аниқлаш тизимини таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри берган маълумотга кўра, Сандберг Бернтал Вентуре Партнерс оилавий офиси томонидан киритилган ушбу сармоя автомобил саноатидаги анъанавий ва мураккаб текшириш жараёнларини рақамлаштиришни мақсад қилган. Стартап ҳозирга қадар ижара флотлари, молия компаниялари ва кимошди савдолари учун 1 миллиондан ортиқ автомобилни муваффақиятли кўрикдан ўтказишга улгурди. Хусусан, Stellantis концернининг молиявий бўлинмаси лизинг муддати тугаган машиналарни баҳолашда айнан ушбу платформадан фойдаланмоқда.

Саноатдаги технологик инқилоб

Шерйл Сандбергнинг таъкидлашича, энг йирик технологик компаниялар одатда ўзгаришларга муҳтож бўлган улкан соҳаларни трансформация қилиш орқали юзага келади. "Автомобил ҳолатини баҳолаш ҳар йили миллиардлаб долларлик қарорларга таъсир қилади, бироқ бу борадаги маълумотлар ҳали ҳам тарқоқ бўлиб қолмоқда. Сельф Инспектион автомобил саноати учун зарур бўлган ягона ҳисобот тизимини яратишига ишонамиз", — дейди у ўз баёнотида.

Сельф Инспектион тизимининг асосий устунлиги унинг соддалигидадир. Компания ўз дастурий таъминотини Stellantis каби мижозларга сотади, улар эса ўз навбатида автомобил эгаларига махсус ҳавола юборади. Фойдаланувчи смартфон орқали машинани суратга олади, дастур эса бутун жараённи бошқариб, барча бурчаклар қамраб олинганини назорат қилади. Бу эса қимматбаҳо ускуналар ёки махсус станцияларга бориш эҳтиёжини камайтиради.

Сунъий интеллект ва маълумотлар базаси

Олинган суратлар Сельф Инспектион эгалик қиладиган дунёдаги энг йирик шикастланган автомобиллар маълумотлар базаси билан солиштирилади. Сунъий интеллект нафақат нуқсонларни аниқлайди, балки уларнинг оғирлик даражасини ҳам баҳолайди. Натижада фойдаланувчи бир неча дақиқа ичида таъмирлаш харажатлари, зарурий эҳтиёт қисмлар рўйхати ва иш кучи сарфи кўрсатилган батафсил ПДФ-ҳисоботни қўлга киритади.

Компания раҳбари Константине Яремтсо ўтган йили берган интервюсида ҳар бир инсоннинг қўлида сифатли камера борлигидан унумли фойдаланишаётганини айтган эди. Шунингдек, тизим янада аниқроқ маълумот олиш учун автомобилнинг OBD2 компьютеридан ҳам маълумотларни юклаб олиш имкониятига эга. Бу эса ички носозликларни ҳам масофадан туриб таҳлил қилиш имконини беради.

Ушбу инвестиция раундида Сандбергдан ташқари Tesla собиқ президенти Жон МкНеиллнинг ДВх Вентурес жамғармаси, шунингдек, У.С. АутоФорсе ва Вестлаке Финансиал каби стратегик инвесторлар ҳам иштирок этди. Ҳозирда автомобил бозорида Тома, Флаир ва БидБус каби стартаплар ҳам сунъий интеллектни жорий этишга уринмоқда, бироқ Сельф Инспектион айнан техник кўрикни оммавийлаштириш йўналишида етакчиликка даъвогарлик қилмоқда.

Шерйл СандбергСунъий ИнтеллектСельф ИнспектионАвтомобилИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:57Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:552GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиБугун, 20:20Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди