Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикди
Meta компаниясининг собиқ операцион директори Шерйл Сандберг автомобилларни сунъий интеллект ёрдамида техник кўрикдан ўтказишга ихтисослашган Сельф Инспектион стартапига йўналтирилган 10 миллион долларлик инвестиция раундига бошчилик қилди. Сан-Диегода асос солинган ушбу лойиҳа оддий смартфон камерасидан фойдаланган ҳолда транспорт воситаларининг шикастланиш даражасини аниқлаш тизимини таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри берган маълумотга кўра, Сандберг Бернтал Вентуре Партнерс оилавий офиси томонидан киритилган ушбу сармоя автомобил саноатидаги анъанавий ва мураккаб текшириш жараёнларини рақамлаштиришни мақсад қилган. Стартап ҳозирга қадар ижара флотлари, молия компаниялари ва кимошди савдолари учун 1 миллиондан ортиқ автомобилни муваффақиятли кўрикдан ўтказишга улгурди. Хусусан, Stellantis концернининг молиявий бўлинмаси лизинг муддати тугаган машиналарни баҳолашда айнан ушбу платформадан фойдаланмоқда.
Саноатдаги технологик инқилобШерйл Сандбергнинг таъкидлашича, энг йирик технологик компаниялар одатда ўзгаришларга муҳтож бўлган улкан соҳаларни трансформация қилиш орқали юзага келади. "Автомобил ҳолатини баҳолаш ҳар йили миллиардлаб долларлик қарорларга таъсир қилади, бироқ бу борадаги маълумотлар ҳали ҳам тарқоқ бўлиб қолмоқда. Сельф Инспектион автомобил саноати учун зарур бўлган ягона ҳисобот тизимини яратишига ишонамиз", — дейди у ўз баёнотида.
Сельф Инспектион тизимининг асосий устунлиги унинг соддалигидадир. Компания ўз дастурий таъминотини Stellantis каби мижозларга сотади, улар эса ўз навбатида автомобил эгаларига махсус ҳавола юборади. Фойдаланувчи смартфон орқали машинани суратга олади, дастур эса бутун жараённи бошқариб, барча бурчаклар қамраб олинганини назорат қилади. Бу эса қимматбаҳо ускуналар ёки махсус станцияларга бориш эҳтиёжини камайтиради.
Сунъий интеллект ва маълумотлар базасиОлинган суратлар Сельф Инспектион эгалик қиладиган дунёдаги энг йирик шикастланган автомобиллар маълумотлар базаси билан солиштирилади. Сунъий интеллект нафақат нуқсонларни аниқлайди, балки уларнинг оғирлик даражасини ҳам баҳолайди. Натижада фойдаланувчи бир неча дақиқа ичида таъмирлаш харажатлари, зарурий эҳтиёт қисмлар рўйхати ва иш кучи сарфи кўрсатилган батафсил ПДФ-ҳисоботни қўлга киритади.
Компания раҳбари Константине Яремтсо ўтган йили берган интервюсида ҳар бир инсоннинг қўлида сифатли камера борлигидан унумли фойдаланишаётганини айтган эди. Шунингдек, тизим янада аниқроқ маълумот олиш учун автомобилнинг OBD2 компьютеридан ҳам маълумотларни юклаб олиш имкониятига эга. Бу эса ички носозликларни ҳам масофадан туриб таҳлил қилиш имконини беради.
Ушбу инвестиция раундида Сандбергдан ташқари Tesla собиқ президенти Жон МкНеиллнинг ДВх Вентурес жамғармаси, шунингдек, У.С. АутоФорсе ва Вестлаке Финансиал каби стратегик инвесторлар ҳам иштирок этди. Ҳозирда автомобил бозорида Тома, Флаир ва БидБус каби стартаплар ҳам сунъий интеллектни жорий этишга уринмоқда, бироқ Сельф Инспектион айнан техник кўрикни оммавийлаштириш йўналишида етакчиликка даъвогарлик қилмоқда.
…