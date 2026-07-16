Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқди
Қўшни Қирғизистон сиёсий доираларида навбатдаги шов-шувли баёнот янгради. Мамлакат Миллий хавфсизлик давлат қўмитасининг (МХДҚ) собиқ қудратли раҳбари, генерал Қамчибек Ташиев 2027 йилда бўлиб ўтадиган президентлик сайловлари борасидаги якуний қарорини эълон қилди.
Zamin.uz ушбу кутилмаган баёнот ва собиқ хавфсизлик раҳбари атрофидаги сўнгги воқеалар тафсилотларини тақдим этади.
«Берган сўзимдан қайтмайман» — Генералнинг мурожаати
Сўнгги пайтларда Қирғизистон ижтимоий тармоқлари ва сиёсий кулуарларида МХДҚ собиқ раиси Қамчибек Ташиевнинг бўлажак президентлик сайловларида иштирок этиши мумкинлиги ҳақида турли миш-мишлар ва ёлғон хабарлар кескин кўпайган эди. Бундай тахминларга чек қўйиш мақсадида генерал халққа очиқ мурожаат йўллади. Мурожаат матнини унинг яқин сафдоши, «Регион» телеканалининг собиқ директори Ўткурбек Раҳмонов эълон қилди.
Ташиев ўз баёнотида барча миш-мишларни бутунлай рад этиб, сиёсий позицияси қатъий эканини маълум қилди:
«Мен 2027 йилги президентлик сайловида иштирок этмайман. Бу ҳақда бир неча бор аниқ айтганман ва генерал сифатида берган сўзимдан қайтмайман. Менинг позициям ўзгармаган ва ўзгармайди ҳам», — дея таъкидлади у.
Шу билан бирга, у амалдаги президент Садир Жапаровни ўз «дўсти» деб атар экан, сайловда айнан уни қўллаб-қувватлашини билдирди. Собиқ МХДҚ раҳбарининг фикрича, Жапаров номзодини қўллаш орқали у мамлакат барқарорлиги, давлат тараққиёти, халқ бирлиги ва Қирғизистон келажаги фойдасига танлов қилмоқда.
Истеъфодан суд ҳукмигача: Ташиевнинг сўнгги оғир йўли
Қамчибек Ташиевнинг президентлик амбицияларидан воз кечиши ва Жапаров билан бир сафда эканини намойиш этиши бежиз эмас. Собиқ кучишлатар тизим раҳбари учун сўнгги бир неча ой ўта мураккаб ва драматик кечди.
Қуйидаги хронологияда Ташиевнинг лавозимдан кетишидан тортиб, унга нисбатан чиқарилган суд ҳукмигача бўлган жараёнлар акс этган:
Лавозимдан кетиш
2026 йил 10 февраль
Президент Садир Жапаров Қамчибек Ташиевнинг бош вазир ўринбосари ва МХДҚ раҳбари лавозимларидан истеъфо берганини расман эълон қилди.
Иш қўзғатилиши
2026 йил апрель
Махсус хизматнинг собиқ қудратли раҳбарига нисбатан бир қатор айбловлар билан расман жиноий иш қўзғатилгани маълум бўлди.
Суд ҳукми ва жазо
2026 йил июль
Суд томонидан Ташиевга нисбатан якуний ҳукм ўқилди. Унга кўра, генерал тўрт йилга озодликдан маҳрум этилди. Бироқ маҳкум колонияга юборилмайдиган бўлди — қамоқ жазоси уч йиллик пробация назорати билан алмаштирилди.
Ушбу вазиятдан кўриниб турибдики, Қирғизистон сиёсий майдонида кучлар мувозанати ва иттифоқчилик алоқалари янги босқичга чиқмоқда. Собиқ хавфсизлик раҳбарининг бу қарори 2027 йилги президентлик кампанияси олдидан амалдаги давлат раҳбари Садир Жапаровнинг позициясини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…