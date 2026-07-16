Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқди

·45·Дунё
Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқди

Қўшни Қирғизистон сиёсий доираларида навбатдаги шов-шувли баёнот янгради. Мамлакат Миллий хавфсизлик давлат қўмитасининг (МХДҚ) собиқ қудратли раҳбари, генерал Қамчибек Ташиев 2027 йилда бўлиб ўтадиган президентлик сайловлари борасидаги якуний қарорини эълон қилди.

Zamin.uz ушбу кутилмаган баёнот ва собиқ хавфсизлик раҳбари атрофидаги сўнгги воқеалар тафсилотларини тақдим этади.

«Берган сўзимдан қайтмайман» — Генералнинг мурожаати

Сўнгги пайтларда Қирғизистон ижтимоий тармоқлари ва сиёсий кулуарларида МХДҚ собиқ раиси Қамчибек Ташиевнинг бўлажак президентлик сайловларида иштирок этиши мумкинлиги ҳақида турли миш-мишлар ва ёлғон хабарлар кескин кўпайган эди. Бундай тахминларга чек қўйиш мақсадида генерал халққа очиқ мурожаат йўллади. Мурожаат матнини унинг яқин сафдоши, «Регион» телеканалининг собиқ директори Ўткурбек Раҳмонов эълон қилди.

Ташиев ўз баёнотида барча миш-мишларни бутунлай рад этиб, сиёсий позицияси қатъий эканини маълум қилди:

«Мен 2027 йилги президентлик сайловида иштирок этмайман. Бу ҳақда бир неча бор аниқ айтганман ва генерал сифатида берган сўзимдан қайтмайман. Менинг позициям ўзгармаган ва ўзгармайди ҳам», — дея таъкидлади у.

Шу билан бирга, у амалдаги президент Садир Жапаровни ўз «дўсти» деб атар экан, сайловда айнан уни қўллаб-қувватлашини билдирди. Собиқ МХДҚ раҳбарининг фикрича, Жапаров номзодини қўллаш орқали у мамлакат барқарорлиги, давлат тараққиёти, халқ бирлиги ва Қирғизистон келажаги фойдасига танлов қилмоқда.

Истеъфодан суд ҳукмигача: Ташиевнинг сўнгги оғир йўли

Қамчибек Ташиевнинг президентлик амбицияларидан воз кечиши ва Жапаров билан бир сафда эканини намойиш этиши бежиз эмас. Собиқ кучишлатар тизим раҳбари учун сўнгги бир неча ой ўта мураккаб ва драматик кечди.

Қуйидаги хронологияда Ташиевнинг лавозимдан кетишидан тортиб, унга нисбатан чиқарилган суд ҳукмигача бўлган жараёнлар акс этган:

  • Лавозимдан кетиш

2026 йил 10 февраль

Президент Садир Жапаров Қамчибек Ташиевнинг бош вазир ўринбосари ва МХДҚ раҳбари лавозимларидан истеъфо берганини расман эълон қилди.

  • Иш қўзғатилиши

2026 йил апрель

Махсус хизматнинг собиқ қудратли раҳбарига нисбатан бир қатор айбловлар билан расман жиноий иш қўзғатилгани маълум бўлди.

  • Суд ҳукми ва жазо

2026 йил июль

Суд томонидан Ташиевга нисбатан якуний ҳукм ўқилди. Унга кўра, генерал тўрт йилга озодликдан маҳрум этилди. Бироқ маҳкум колонияга юборилмайдиган бўлди — қамоқ жазоси уч йиллик пробация назорати билан алмаштирилди.

Ушбу вазиятдан кўриниб турибдики, Қирғизистон сиёсий майдонида кучлар мувозанати ва иттифоқчилик алоқалари янги босқичга чиқмоқда. Собиқ хавфсизлик раҳбарининг бу қарори 2027 йилги президентлик кампанияси олдидан амалдаги давлат раҳбари Садир Жапаровнинг позициясини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиБугун, 22:14Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиРоссия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиБугун, 22:02Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиУкраинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиБугун, 21:55Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиГрин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиБугун, 21:49Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Бугун, 21:29Жазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиЖазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди