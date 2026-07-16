Ламине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни бузди

·25·Спорт
Ламине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни бузди

Франция терма жамоаси ҳимоячиси Лукас Дигне Шимолий Америкада бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати ярим финалида Испанияга қарши кечган баҳсдаги мағлубиятдан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Тажрибали чап қанот ҳимоячиси ўйиннинг бурилиш нуқтасида марказий фигурага айланди: айнан унинг Ламине Ямалга нисбатан ишлатган қўполлиги пеналтига сабаб бўлди ва бу "қизил фурия"нинг ғалабасига йўл очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, 32 ёшли футболчи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, ушбу мағлубиятни ҳаётидаги энг катта умидсизликлардан бири деб атади. Дидиер Десчампс бошқарувидаги жамоанинг асосий таркибидан яна жой эгаллаган Дигне учун ушбу турнир ўзига хос қайтиш рамзи эди, бироқ ҳал қилувчи палладаги хато барчасини чиппакка чиқарди.

Ушалмаган орзу ва шахсий масъулият

"Шундай қилиб, орзу ниҳоясига етди. Бу нафақат бир кичкина болакайнинг, балки ортимизда турган минглаб инсонларнинг орзуси эди. Биз ҳар доим энг гўзал нарсаларни тасаввур қиламиз, лекин баъзида уйғониш жуда оғриқли бўлади", — деб ёзади футболчи. Дигне ўз хабарида Ламине Ямалнинг исмини тўғридан-тўғри тилга олмаган бўлса-да, ўзининг муваффақиятсизлигини очиқ тан олган.

Учрашувнинг биринчи бўлимида Лукас Дигне тўпни қайтаришга уриниб, чап оёғи билан испаниялик ёш иқтидор эгасига нисбатан қоида бузди. Ҳакам томонидан белгиланган пеналти Испанияга ҳисобда олдинга чиқиб олиш имконини берди. Якунда 2:0 ҳисобида имкониятни бой берган Франция турнирни тарк этди. Дигне ўз баёнотида биринчи навбатда ўзидан норози эканлигини ва жамоанинг барча меҳнатлари зоэ кетганидан афсусда эканини билдирди.

Трансфер ва келажак режалари

Қизиғи шундаки, ушбу турнир якунланиши билан Лукас Дигне клуб миқёсида ҳам катта ўзгаришга қўл урмоқда. Астон Вилла клубини тарк этаётган ҳимоячи Пари Сен-Жермен (PSJ) билан шартнома имзолашга яқин турибди. Парижликлар сафига ўтиш олдидан бундай руҳий зарба футболчи учун оғир синов бўлиши табиий.

Дигне учун бу фаолиятидаги иккинчи Жаҳон чемпионати бўлди. У 2018-йилги Россия ва 2022-йилги Қатар мундуалларини ўтказиб юборган эди. Oraдан 12 йил ўтиб яна глобал турнирда порлаш имкониятига эга бўлган ҳимоячи, мағлубиятга қарамай, Франция шарафини ҳимоя қилганидан фахрланишини таъкидлади.

Маълумот учун, Лукас Дигне турнир давомида Сенегал ва Норвегияга қарши гуруҳ босқичи ўйинларидан ташқари барча баҳсларда иштирок этди. У ўз мурожаати якунида Шимолий Америкага ташриф буюрган ва ўз ватанида туриб қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга миннатдорчилик билдирди.

ФранцияИспанияЛукас ДигнеЛамине ЯмалЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Бугун, 22:03«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубльБугун, 22:02Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 20:54Арсенал таркибини кучайтирмоқда: Лондонликлар грециялик ҳужумчи учун 34 миллион фунт тўлайдиАрсенал таркибини кучайтирмоқда: Лондонликлар грециялик ҳужумчи учун 34 миллион фунт тўлайдиБугун, 20:51Кутилмаган бурилиш: Тревоҳ Чалобаҳ Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоасига ўтмоқдаКутилмаган бурилиш: Тревоҳ Чалобаҳ Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоасига ўтмоқдаБугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди