Ламине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни бузди
Франция терма жамоаси ҳимоячиси Лукас Дигне Шимолий Америкада бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати ярим финалида Испанияга қарши кечган баҳсдаги мағлубиятдан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Тажрибали чап қанот ҳимоячиси ўйиннинг бурилиш нуқтасида марказий фигурага айланди: айнан унинг Ламине Ямалга нисбатан ишлатган қўполлиги пеналтига сабаб бўлди ва бу "қизил фурия"нинг ғалабасига йўл очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, 32 ёшли футболчи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, ушбу мағлубиятни ҳаётидаги энг катта умидсизликлардан бири деб атади. Дидиер Десчампс бошқарувидаги жамоанинг асосий таркибидан яна жой эгаллаган Дигне учун ушбу турнир ўзига хос қайтиш рамзи эди, бироқ ҳал қилувчи палладаги хато барчасини чиппакка чиқарди.
Ушалмаган орзу ва шахсий масъулият"Шундай қилиб, орзу ниҳоясига етди. Бу нафақат бир кичкина болакайнинг, балки ортимизда турган минглаб инсонларнинг орзуси эди. Биз ҳар доим энг гўзал нарсаларни тасаввур қиламиз, лекин баъзида уйғониш жуда оғриқли бўлади", — деб ёзади футболчи. Дигне ўз хабарида Ламине Ямалнинг исмини тўғридан-тўғри тилга олмаган бўлса-да, ўзининг муваффақиятсизлигини очиқ тан олган.
Учрашувнинг биринчи бўлимида Лукас Дигне тўпни қайтаришга уриниб, чап оёғи билан испаниялик ёш иқтидор эгасига нисбатан қоида бузди. Ҳакам томонидан белгиланган пеналти Испанияга ҳисобда олдинга чиқиб олиш имконини берди. Якунда 2:0 ҳисобида имкониятни бой берган Франция турнирни тарк этди. Дигне ўз баёнотида биринчи навбатда ўзидан норози эканлигини ва жамоанинг барча меҳнатлари зоэ кетганидан афсусда эканини билдирди.
Трансфер ва келажак режалариҚизиғи шундаки, ушбу турнир якунланиши билан Лукас Дигне клуб миқёсида ҳам катта ўзгаришга қўл урмоқда. Астон Вилла клубини тарк этаётган ҳимоячи Пари Сен-Жермен (PSJ) билан шартнома имзолашга яқин турибди. Парижликлар сафига ўтиш олдидан бундай руҳий зарба футболчи учун оғир синов бўлиши табиий.
Дигне учун бу фаолиятидаги иккинчи Жаҳон чемпионати бўлди. У 2018-йилги Россия ва 2022-йилги Қатар мундуалларини ўтказиб юборган эди. Oraдан 12 йил ўтиб яна глобал турнирда порлаш имкониятига эга бўлган ҳимоячи, мағлубиятга қарамай, Франция шарафини ҳимоя қилганидан фахрланишини таъкидлади.
Маълумот учун, Лукас Дигне турнир давомида Сенегал ва Норвегияга қарши гуруҳ босқичи ўйинларидан ташқари барча баҳсларда иштирок этди. У ўз мурожаати якунида Шимолий Америкага ташриф буюрган ва ўз ватанида туриб қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга миннатдорчилик билдирди.
…