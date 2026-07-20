Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкин

·16·Техно
Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкин

Узоқ вақт давомида космонавтика соҳаси фақат мукаммал жисмоний тайёргарликка эга, ҳарбий тажрибали эркаклар учун ёпиқ клуб бўлиб келган. Бироқ замонавий тадқиқотлар ва янги миссиялар бу қарашларни тубдан ўзгартирмоқда. Британия коинот агентлиги ва Васт хусусий компанияси ўртасидаги янги келишувга кўра, паралимпиячи спринтер Джон МкФалл 2027-йилда коинотга йўл олиши кутилмоқда. Оёғининг бир қисмини йўқотган ва протездан фойдаланадиган спортчининг парвози шунчаки инклюзивлик намойиши эмас, балки коинот тиббиётида янги давр бошланишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, имконияти чекланган инсонларнинг айрим физиологик хусусиятлари узоқ масофали космик миссияларда, масалан, Марсга парвозда кутилмаган афзалликларни тақдим этиши мумкин. Масалан, оёқ ҳаракати чекланган ёки ампутацияни бошдан кечирган инсонларда тана вазни бошқача тақсимланади ва вазнсизлик шароитида суюқликнинг организм бўйлаб ҳаракатланишига реакция ўзгача бўлади. Бу эса коинотдаги ноқулайликларга мослашишни осонлаштириши мумкин.

Тарихий тажрибалар ва чидамлилик сирлари

Тарихга назар ташласак, NASA томонидан ўтказилган тадқиқотларда аёллар ва айрим жисмоний хусусиятга эга инсонлар эркак учувчилардан ўзиб кетган ҳолатлар кўп учрайди. 1960-йилларда Жеррие Кобб каби аёл учувчилар чидамлилик тестларида номзодларнинг энг яхши 2 фоизига кирган, Валлй Функ эса изоляция камерасида эркак астронавтлар ўрнатган рекорддан уч баравар кўп вақт ўтира олган. Бироқ ўша даврдаги ҳарбий талаблар туфайли улар коинотга учиш имконидан маҳрум бўлишган.

Яна бир қизиқарли ҳолат 1950-йилларда кузатилган: NASA 11 нафар эшитиш қобилияти паст эркакни вестибуляр аппаратни ўрганишга жалб қилган. Маълум бўлишича, ички қулоқ функцияси бузилган бу инсонлар кучли чайқалиш ва айланиш шароитида ҳам ўз иш қобилиятини йўқотмаган. Ваҳоланки, тажрибали учувчилар бундай ҳолатда кучли кўнгил айниши ва ориентацияни йўқотишдан азият чекишган. Бугунги кунда астронавтларнинг 60-80 фоизи коинотдаги дастлабки кунларда айнан шу муаммога дуч келади.

Мослашувчанлик — муваффақият калити

Коинотда кутилмаган фавқулодда вазиятлар юз берганда, имконияти чекланган инсонларнинг кундалик ҳаётдаги мослашувчанлик кўникмалари асқотиши мумкин. Масалан, 2013-йилда италиялик астронавт Лука Пармитано очиқ коинотга чиққанда унинг дубулғасига сув сизиб кириб, кўриш ва эшитиш қобилиятини деярли чеклаб қўйган. У сезги аъзолари ва тегиниш орқали хавфсиз жойга қайтишга муваффақ бўлган. Бу каби ҳолатлар Марс миссияларида, Ер билан алоқа 20 дақиқагача кечикадиган шароитда жуда муҳимдир.

Ҳозирда космик саноатда бу борада илк қадамлар қўйилган:

  • 2021-йилда SpaceX компаниясининг Inspiration4 миссияси таркибида Ҳайлей Арсенеаух коинотга учган илк суяк протезли инсон бўлди;
  • 2025-йилда муҳандис Майкла Бентаус суборбитал парвозда иштирок этган илк ногиронлар аравачасидан фойдаланувчи шахсга айланиши кутилмоқда;
  • Джон МкФалл миссияси эса йирик давлат агентлиги томонидан имконияти чекланган шахснинг узоқ муддатли илмий тадқиқотларга жалб этилиши бўйича биринчи ҳолат бўлади.
ixbt.com маълумотига кўра, бундай дастурларнинг ривожланиши нафақат иштирокчилар доирасини кенгайтиради, балки барча астронавтлар учун хавфсизроқ ва ишончлироқ тизимларни яратишга ёрдам беради. Коинот экспедициялари идеал шароитларни эмас, балки ҳар қандай номаълум муаммога мослаша оладиган жамоани талаб қилади.

КосмосNASASpaceXТехнологияАстронавт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаБугун, 02:28Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаАвиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаБугун, 02:21Vivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этдиVivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этдиБугун, 01:24Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиСи Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиБугун, 00:53Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Бугун, 00:27Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиApple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда