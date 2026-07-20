Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлди

·48·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлди

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов 2026 йилги жаҳон чемпионатида нафақат ишончли ўйини, балки юқори тезлиги билан ҳам эътибор марказига тушди.

FIFA эълон қилган расмий статистикага кўра, ўзбекистонлик футболчи турнир давомида 36,46 км/соат тезлик қайд этиб, мундиалнинг энг тезкор ўйинчилари рўйхатида 6-ўринни эгаллади.

Ҳусанов жаҳон юлдузлари қаторига кирди

ЖЧ–2026даги энг юқори тезлик Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппега тегишли бўлди. У майдонда 37,61 км/соат тезликка эришди.

Иккинчи ўринни 37,16 км/соат натижа билан швециялик Антони Эланга банд этди. Нидерландия ҳимоячиси Микки ван де Вен эса 36,77 км/соат кўрсаткич билан кучли учликни якунлади.

Абдуқодир Ҳусанов эса Эрлинг Ҳоланддан кейинги ўринда қайд этилди. Ўзбекистон вакили Брэдли Барколя, Жед Спенс, Тео Эрнандес ва Нелсон Семеду каби машҳур футболчиларни ортда қолдирди.

ЖЧ–2026нинг энг тезкор 10 футболчиси

  1. Килиан Мбаппе — 37,61 км/соат

  2. Антони Эланга — 37,16 км/соат

  3. Микки ван де Вен — 36,77 км/соат

  4. Жордан Бос — 36,67 км/соат

  5. Эрлинг Ҳоланд — 36,52 км/соат

  6. Абдуқодир Ҳусанов — 36,46 км/соат

  7. Брэдли Барколя — 36,32 км/соат

  8. Жед Спенс — 36,22 км/соат

  9. Тео Эрнандес — 36,17 км/соат

  10. Нелсон Семеду — 35,9 км/соат

Ҳусановнинг натижаси нимаси билан муҳим?

Марказий ҳимоячилар учун юқори тезлик катта устунлик ҳисобланади. Бу футболчига рақибнинг тезкор ҳужумларини тўхтатиш, очиқ зоналарни ёпиш ва тўп йўқотилганидан кейин ҳимояга тез қайтиш имконини беради.

Ҳусановнинг 36,46 км/соатлик натижаси уни турнирдаги энг тезкор ҳимоячилардан бирига айлантирди. Айниқса, рўйхатда машҳур қанот ҳужумчилари ва форвардлар кўп экани ўзбекистонлик футболчининг кўрсаткичини янада аҳамиятли қилади.

Ўзбекистон футболи учун яна бир эътироф

Ўзбекистон миллий жамоасининг илк мундиалида Ҳусановнинг FIFA рейтингида юқори ўрин эгаллаши мамлакат футболи учун муҳим натижа бўлди.

У жаҳон чемпионатининг энг тезкор ўн футболчиси қаторига кириб, ўзбек футболчилари энг юқори даражада ҳам жисмоний ва индивидуал кўрсаткичлар бўйича рақобатлаша олишини намойиш этди.

ЖЧ–2026 якунланди, аммо Абдуқодир Ҳусановнинг 36,46 км/соатлик натижаси Ўзбекистон футболининг турнирдаги энг ёрқин статистик кўрсаткичларидан бири бўлиб қолди.

Абдуқодир ҲусановКилиан МбаппеФИФАЭрлинг ХоландЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Бугун, 20:24Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиЧелси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиБугун, 20:13Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериАрсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериБугун, 18:59Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроАрсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроБугун, 18:34Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиЭрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди