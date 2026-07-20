Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлди
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов 2026 йилги жаҳон чемпионатида нафақат ишончли ўйини, балки юқори тезлиги билан ҳам эътибор марказига тушди.
FIFA эълон қилган расмий статистикага кўра, ўзбекистонлик футболчи турнир давомида 36,46 км/соат тезлик қайд этиб, мундиалнинг энг тезкор ўйинчилари рўйхатида 6-ўринни эгаллади.
Ҳусанов жаҳон юлдузлари қаторига кирди
ЖЧ–2026даги энг юқори тезлик Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппега тегишли бўлди. У майдонда 37,61 км/соат тезликка эришди.
Иккинчи ўринни 37,16 км/соат натижа билан швециялик Антони Эланга банд этди. Нидерландия ҳимоячиси Микки ван де Вен эса 36,77 км/соат кўрсаткич билан кучли учликни якунлади.
Абдуқодир Ҳусанов эса Эрлинг Ҳоланддан кейинги ўринда қайд этилди. Ўзбекистон вакили Брэдли Барколя, Жед Спенс, Тео Эрнандес ва Нелсон Семеду каби машҳур футболчиларни ортда қолдирди.
ЖЧ–2026нинг энг тезкор 10 футболчиси
Килиан Мбаппе — 37,61 км/соат
Антони Эланга — 37,16 км/соат
Микки ван де Вен — 36,77 км/соат
Жордан Бос — 36,67 км/соат
Эрлинг Ҳоланд — 36,52 км/соат
Абдуқодир Ҳусанов — 36,46 км/соат
Брэдли Барколя — 36,32 км/соат
Жед Спенс — 36,22 км/соат
Тео Эрнандес — 36,17 км/соат
Нелсон Семеду — 35,9 км/соат
Ҳусановнинг натижаси нимаси билан муҳим?
Марказий ҳимоячилар учун юқори тезлик катта устунлик ҳисобланади. Бу футболчига рақибнинг тезкор ҳужумларини тўхтатиш, очиқ зоналарни ёпиш ва тўп йўқотилганидан кейин ҳимояга тез қайтиш имконини беради.
Ҳусановнинг 36,46 км/соатлик натижаси уни турнирдаги энг тезкор ҳимоячилардан бирига айлантирди. Айниқса, рўйхатда машҳур қанот ҳужумчилари ва форвардлар кўп экани ўзбекистонлик футболчининг кўрсаткичини янада аҳамиятли қилади.
Ўзбекистон футболи учун яна бир эътироф
Ўзбекистон миллий жамоасининг илк мундиалида Ҳусановнинг FIFA рейтингида юқори ўрин эгаллаши мамлакат футболи учун муҳим натижа бўлди.
У жаҳон чемпионатининг энг тезкор ўн футболчиси қаторига кириб, ўзбек футболчилари энг юқори даражада ҳам жисмоний ва индивидуал кўрсаткичлар бўйича рақобатлаша олишини намойиш этди.
ЖЧ–2026 якунланди, аммо Абдуқодир Ҳусановнинг 36,46 км/соатлик натижаси Ўзбекистон футболининг турнирдаги энг ёрқин статистик кўрсаткичларидан бири бўлиб қолди.
…