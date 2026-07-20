Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширди
Лондоннинг Челси клуби аёллар футболи трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувни якунлади. Франция терма жамоаси ҳужумчиси Мелвине Малард Манчестер Юнайтед сафидан "кўклар" таркибига ўтди. Ушбу трансфер нафақат икки рақиб клуб ўртасидаги битим, балки Манчестер Юнайтед учун рекорд даражадаги сотув сифатида ҳам тарихга кирди. Сония Бомпастор бошчилигидаги жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш орқали янги мавсум олдидан ўз амбицияларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфернинг молиявий тафсилотлари мутахассислар эътиборини тортди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Челси 26 ёшли футболчи учун камида 750 минг фунт стерлинг (тахминан 1 миллион доллар) тўлаган. Турли бонуслар билан бу сумма 1 миллион фунт стерлинггача кўтарилиши мумкин. Бу кўрсаткич Мелвине Малардни аёллар футболи тарихидаги энг қиммат 11-ўйинчига айлантирди. Футболчи Лондон клуби билан тўрт йиллик шартнома имзолади.
Эски танишлар ва янги мақсадларМелвине Маларднинг Челси сафига ўтишида жамоанинг янги бош мураббийи Сония Бомпасторнинг ўрни беқиёс бўлди. Улар илгари Франциянинг Лион клубида бирга ишлашган. Бомпастор Малардни ҳали 14 ёшида пайқаб, унинг катта футболга кириб келишига ёрдам берган эди. Мураббий ва футболчи ўртасидаги ўзаро ишонч ушбу трансфернинг тезроқ амалга ошишига хизмат қилди.
"Мен жуда бахтлиман, чунки ҳаётим ва фаолиятим учун режам бор эди ва Челси бу режанинг бир қисми эди. Бу буюк клуб ва мен иш бошлашни интизорлик билан кутяпман. Мен Челси қарши кўп марта ўйнаганман ва ҳар доим мағлуб бўлганман, шунинг учун жамоада кучли ўйинчилар борлигини биламан. Сония билан 14 ёшимдан бери танишмиз, у билан яна бирга ишлаш ажойиб", — дейди Малард ўзининг илк интервюсида.
Челси учун ушбу трансфер заруриятга айланган эди. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Сам Керр ва бошқа бир қатор етакчиларнинг кетиши ҳужум чизиғида бўшлиқни юзага келтирди. Мелвине Малард нафақат қанот ҳужумчиси, балки марказий форвард сифатида ҳам ўйнаш қобилиятига эга бўлиб, бу мураббийга тактик мослашувчанлик беради.
Манчестер Юнайтед учун ўзининг энг яхши ўйинчиларидан бирини рақибига бой бериш оғир бўлса-да, таклиф қилинган рекорд сумма клубни қониқтирган кўринади. Малард 2023-йилдан бери "қизил иблислар" сафида барқарор ўйин кўрсатиб келаётган эди. Эндиликда у Стемфорд Брижнинг ўзига хос атмосферасида ўз маҳоратини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.
Ушбу трансфер Англия аёллар Суперлигасида рақобатнинг нақадар кучайиб бораётганини кўрсатмоқда. Челси ўз таркибини юлдузли номлар билан тўлдиришда давом этар экан, жамоанинг мақсади нафақат ички чемпионат, балки Чемпионлар лигасида ҳам ғалаба қозониш эканлиги аниқ. Маларднинг келиши жамоага янги нафас ва тажриба олиб келиши кутилмоқда.
…