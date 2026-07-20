Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширди

·29·Спорт
Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширди

Лондоннинг Челси клуби аёллар футболи трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувни якунлади. Франция терма жамоаси ҳужумчиси Мелвине Малард Манчестер Юнайтед сафидан "кўклар" таркибига ўтди. Ушбу трансфер нафақат икки рақиб клуб ўртасидаги битим, балки Манчестер Юнайтед учун рекорд даражадаги сотув сифатида ҳам тарихга кирди. Сония Бомпастор бошчилигидаги жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш орқали янги мавсум олдидан ўз амбицияларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфернинг молиявий тафсилотлари мутахассислар эътиборини тортди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Челси 26 ёшли футболчи учун камида 750 минг фунт стерлинг (тахминан 1 миллион доллар) тўлаган. Турли бонуслар билан бу сумма 1 миллион фунт стерлинггача кўтарилиши мумкин. Бу кўрсаткич Мелвине Малардни аёллар футболи тарихидаги энг қиммат 11-ўйинчига айлантирди. Футболчи Лондон клуби билан тўрт йиллик шартнома имзолади.

Эски танишлар ва янги мақсадлар

Мелвине Маларднинг Челси сафига ўтишида жамоанинг янги бош мураббийи Сония Бомпасторнинг ўрни беқиёс бўлди. Улар илгари Франциянинг Лион клубида бирга ишлашган. Бомпастор Малардни ҳали 14 ёшида пайқаб, унинг катта футболга кириб келишига ёрдам берган эди. Мураббий ва футболчи ўртасидаги ўзаро ишонч ушбу трансфернинг тезроқ амалга ошишига хизмат қилди.

"Мен жуда бахтлиман, чунки ҳаётим ва фаолиятим учун режам бор эди ва Челси бу режанинг бир қисми эди. Бу буюк клуб ва мен иш бошлашни интизорлик билан кутяпман. Мен Челси қарши кўп марта ўйнаганман ва ҳар доим мағлуб бўлганман, шунинг учун жамоада кучли ўйинчилар борлигини биламан. Сония билан 14 ёшимдан бери танишмиз, у билан яна бирга ишлаш ажойиб", — дейди Малард ўзининг илк интервюсида.

Челси учун ушбу трансфер заруриятга айланган эди. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Сам Керр ва бошқа бир қатор етакчиларнинг кетиши ҳужум чизиғида бўшлиқни юзага келтирди. Мелвине Малард нафақат қанот ҳужумчиси, балки марказий форвард сифатида ҳам ўйнаш қобилиятига эга бўлиб, бу мураббийга тактик мослашувчанлик беради.

Манчестер Юнайтед учун ўзининг энг яхши ўйинчиларидан бирини рақибига бой бериш оғир бўлса-да, таклиф қилинган рекорд сумма клубни қониқтирган кўринади. Малард 2023-йилдан бери "қизил иблислар" сафида барқарор ўйин кўрсатиб келаётган эди. Эндиликда у Стемфорд Брижнинг ўзига хос атмосферасида ўз маҳоратини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.

Ушбу трансфер Англия аёллар Суперлигасида рақобатнинг нақадар кучайиб бораётганини кўрсатмоқда. Челси ўз таркибини юлдузли номлар билан тўлдиришда давом этар экан, жамоанинг мақсади нафақат ички чемпионат, балки Чемпионлар лигасида ҳам ғалаба қозониш эканлиги аниқ. Маларднинг келиши жамоага янги нафас ва тажриба олиб келиши кутилмоқда.

ЧелсиМанчестер ЮнайтедМелвине МалардАёллар ФутболиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Бугун, 20:24Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиАбдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиБугун, 20:14Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериАрсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериБугун, 18:59Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроАрсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроБугун, 18:34Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиЭрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди