NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·26·Техно
NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Сунъий интеллект инфратузилмаси билан шуғулланувчи Инфинитй стартапи ўзининг янги молиялаштириш босқичида 15 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. Компаниянинг умумий қиймати 100 миллион долларга баҳоланмоқда. Ушбу лойиҳага Touring Капитал, Принципал ВК каби йирик фондлар билан бир қаторда OpenAI ва Anthropic компанияларининг етакчи тадқиқотчилари ҳам сармоя киритишган. Бу эса лойиҳанинг технологик жиҳатдан нақадар истиқболли эканидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инфинитй стартапининг асосий мақсади сунъий интеллект моделларини турли хил чипларда ишлашини осонлаштирадиган дастурий таъминот яратишдир. Бугунги кунда NVIDIA компаниясининг бозордаги мутлақ ҳукмронлиги нафақат унинг кучли чиплари, балки КУДА (Компуте Унифиед Девисе Арчитектуре) дастурий платформаси билан ҳам боғлиқ. КУДА ишлаб чиқувчиларга ўз иловаларини Pythон каби оммабоп тилларда ёзиш ва уларни NVIDIA график процессорларида (GPU) муаммосиз ишга тушириш имконини беради.

КУДА тизимига универсал муқобил

Ҳозирда ПйТорч ва ТенсорФлов каби энг йирик сунъий интеллект фреймворклари айнан NVIDIA чиплари учун оптималлаштирилган. Кичик стартаплар ва тадқиқотчилар учун ўз иловаларини бошқа турдаги чипларга мослаштириш — яни паст даражадаги ядроларни (кернелс) ёзиш — жуда мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади. Инфинитй айнан шу муаммони ҳал қилишни, яни ҳар қандай чипда (СRAM, GPU ёки смартфон чиплари) ишлай оладиган универсал инференс кутубхонасини яратишни мақсад қилган.

Компания асосчиси Жереми Никсон илгари Google Браин тадқиқотчиси бўлган. Унинг сўзларига кўра, Инфинитй томонидан ишлаб чиқилган Игнитион номли тадқиқот агенти инсон аралашувисиз паст даражадаги кодларни ёзиш, тест қилиш ва хатоларни тузатиш қобилиятига эга. Бу тизим ўз-ўзини оптималлаштиради, яни аппарат воситаси қанчалик тез ишлаётганини ўлчайди ва унумдорликни ошириш учун кодни автоматик равишда қайта ёзади.

Самарадорлик ва бозорга таъсири

Инфинитй тақдим этаётган ечимлар инсон меҳнатини сезиларли даражада тежайди. Масалан, компания ўтказган тадқиқотлардан бирида ойлар ёки ҳатто йиллар давом этиши мумкин бўлган код ёзиш жараёни ушбу агент ёрдамида бир неча соат ёки кун ичида якунланган. Ҳозирда стартап Д-Матрих каби чип ишлаб чиқарувчилар билан ҳамкорлик қилмоқда ва бошқа йирик булутли платформалар билан музокаралар олиб бормоқда.

Компаниянинг молиявий модели ҳам ўзига хос: у мижозлардан олдиндан лицензия тўлови талаб қилмайди. Бунинг ўрнига, Инфинитй эришилган унумдорлик ўсиши ва тежалган харажатлардан маълум улуш олади. Бу эса мижозлар учун технологияни синаб кўришда молиявий хавфларни камайтиради. Ҳозирда компанияда 26 нафар юқори малакали муҳандис ва дизайнерлар фаолият юритмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам сунъий интеллект технологияларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай универсал ечимлар маҳаллий дастурчилар учун NVIDIA чипларига бўлган қарамликни камайтириш ва арзонроқ аппарат воситаларидан самарали фойдаланиш имконини бериши мумкин. TechCrunch маълумотларига кўра, бу турдаги лойиҳалар келажакда AI инфратузилмасини демократлаштиришга хизмат қилади.

ИнфинитйNVIDIAСунъий ИнтеллектКУДАСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиВинк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиБугун, 20:21Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиСунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда