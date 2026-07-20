NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Сунъий интеллект инфратузилмаси билан шуғулланувчи Инфинитй стартапи ўзининг янги молиялаштириш босқичида 15 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. Компаниянинг умумий қиймати 100 миллион долларга баҳоланмоқда. Ушбу лойиҳага Touring Капитал, Принципал ВК каби йирик фондлар билан бир қаторда OpenAI ва Anthropic компанияларининг етакчи тадқиқотчилари ҳам сармоя киритишган. Бу эса лойиҳанинг технологик жиҳатдан нақадар истиқболли эканидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инфинитй стартапининг асосий мақсади сунъий интеллект моделларини турли хил чипларда ишлашини осонлаштирадиган дастурий таъминот яратишдир. Бугунги кунда NVIDIA компаниясининг бозордаги мутлақ ҳукмронлиги нафақат унинг кучли чиплари, балки КУДА (Компуте Унифиед Девисе Арчитектуре) дастурий платформаси билан ҳам боғлиқ. КУДА ишлаб чиқувчиларга ўз иловаларини Pythон каби оммабоп тилларда ёзиш ва уларни NVIDIA график процессорларида (GPU) муаммосиз ишга тушириш имконини беради.
КУДА тизимига универсал муқобилҲозирда ПйТорч ва ТенсорФлов каби энг йирик сунъий интеллект фреймворклари айнан NVIDIA чиплари учун оптималлаштирилган. Кичик стартаплар ва тадқиқотчилар учун ўз иловаларини бошқа турдаги чипларга мослаштириш — яни паст даражадаги ядроларни (кернелс) ёзиш — жуда мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади. Инфинитй айнан шу муаммони ҳал қилишни, яни ҳар қандай чипда (СRAM, GPU ёки смартфон чиплари) ишлай оладиган универсал инференс кутубхонасини яратишни мақсад қилган.
Компания асосчиси Жереми Никсон илгари Google Браин тадқиқотчиси бўлган. Унинг сўзларига кўра, Инфинитй томонидан ишлаб чиқилган Игнитион номли тадқиқот агенти инсон аралашувисиз паст даражадаги кодларни ёзиш, тест қилиш ва хатоларни тузатиш қобилиятига эга. Бу тизим ўз-ўзини оптималлаштиради, яни аппарат воситаси қанчалик тез ишлаётганини ўлчайди ва унумдорликни ошириш учун кодни автоматик равишда қайта ёзади.
Самарадорлик ва бозорга таъсириИнфинитй тақдим этаётган ечимлар инсон меҳнатини сезиларли даражада тежайди. Масалан, компания ўтказган тадқиқотлардан бирида ойлар ёки ҳатто йиллар давом этиши мумкин бўлган код ёзиш жараёни ушбу агент ёрдамида бир неча соат ёки кун ичида якунланган. Ҳозирда стартап Д-Матрих каби чип ишлаб чиқарувчилар билан ҳамкорлик қилмоқда ва бошқа йирик булутли платформалар билан музокаралар олиб бормоқда.
Компаниянинг молиявий модели ҳам ўзига хос: у мижозлардан олдиндан лицензия тўлови талаб қилмайди. Бунинг ўрнига, Инфинитй эришилган унумдорлик ўсиши ва тежалган харажатлардан маълум улуш олади. Бу эса мижозлар учун технологияни синаб кўришда молиявий хавфларни камайтиради. Ҳозирда компанияда 26 нафар юқори малакали муҳандис ва дизайнерлар фаолият юритмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам сунъий интеллект технологияларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай универсал ечимлар маҳаллий дастурчилар учун NVIDIA чипларига бўлган қарамликни камайтириш ва арзонроқ аппарат воситаларидан самарали фойдаланиш имконини бериши мумкин. TechCrunch маълумотларига кўра, бу турдаги лойиҳалар келажакда AI инфратузилмасини демократлаштиришга хизмат қилади.
…