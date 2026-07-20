ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолди
Дунё бўйлаб миллионлаб веб-ресурслар асос қилиб олган ВордПресс контентни бошқариш тизимида (КМС) ўта хавфли заифликлар аниқланди. Киберхавфсизлик бўйича мутахассисларнинг огоҳлантиришича, хакерлар аллақачон ушбу тизимнинг эски версияларида ишловчи сайтларга оммавий ҳужумларни бошлаб юборган. Мазкур муаммо нафақат шахсий блоглар, балки йирик корпоратив порталлар хавфсизлигига ҳам жиддий таҳдид солмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўтган ҳафтада ВордПресс ишлаб чиқувчилари иккита критик хавфсизлик нуқсонини бартараф этувчи янгиланишни эъло қилдилар ва барча фойдаланувчиларни дастурий таъминотни “зудлик билан” янгилашга чақирдилар. Вазиятнинг жиддийлиги шундаки, тизим маъмурлари имкон қадар барча сайтларда мажбурий автоматик янгиланиш режимини ишга туширишган. Бироқ, кўплаб сайтлар ҳали ҳам хавф остида қолмоқда.
Хавф кўлами ва WP2Shell таҳдидиПатчстакк, Ҳехастрике ва ВатчТовр каби киберхавфсизлик компаниялари хакерлар ушбу заифликлардан фойдаланиб, ҳимояланмаган сайтларни тўлиқ назорат остига олаётганини тасдиқлади. TechCrunch нашри хабарига кўра, айниқса 6.9.0 дан 6.9.4 гача ҳамда 7.0.0 дан 7.0.1 гача бўлган версиялар энг заиф нуқталар ҳисобланади. Тадқиқотчи Адам Куес томонидан аниқланган ва “WP2Shell” деб номланган хатолик хакерларга масофадан туриб сайт бошқарувини қўлга киритиш имконини беради.
Киберхавфсизлик бўйича маслаҳатчи Даниел Кард ўтказган таҳлилларга кўра, интернетдаги ВордПресс сайтларининг тахминан 15 фоизи ҳали ҳам янгиланмаган. Агар бу кўрсаткич умумий сайтлар сонига нисбатан олинса, дунё бўйлаб қарийб 90 миллионга яқин ресурс хакерлар учун “очиқ эшик” бўлиб турибди. Расмий статистикага кўра, эски версияларда ишловчи сайтлар сони ҳатто 400 миллиондан ортиши мумкин.
Ўзбекистон сегментидаги кўплаб ахборот сайтлари ва тадбиркорлик субъектларининг саҳифалари ҳам айнан ВордПресс платформасида яратилганини ҳисобга олсак, маҳаллий IT-мутахассислари учун ҳам огоҳлик қўнғроғи чалинмоқда. Сайт хавфсизлигини таъминлаш учун қуйидаги чораларни кўриш тавсия этилади:
- ВордПресс ядросини энг сўнгги хавфсиз версияга янгилаш;
- Барча плагин ва мавзуларни (темес) текшириб чиқиш ва янгилаш;
- Cloudflare каби ҳимоя хизматларидан ва веб-файрволлардан (ВАФ) фойдаланиш;
- Админ панелга кириш учун икки босқичли аутентификацияни йўлга қўйиш.
…