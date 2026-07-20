ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолди

·0·Техно
ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолди

Дунё бўйлаб миллионлаб веб-ресурслар асос қилиб олган ВордПресс контентни бошқариш тизимида (КМС) ўта хавфли заифликлар аниқланди. Киберхавфсизлик бўйича мутахассисларнинг огоҳлантиришича, хакерлар аллақачон ушбу тизимнинг эски версияларида ишловчи сайтларга оммавий ҳужумларни бошлаб юборган. Мазкур муаммо нафақат шахсий блоглар, балки йирик корпоратив порталлар хавфсизлигига ҳам жиддий таҳдид солмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўтган ҳафтада ВордПресс ишлаб чиқувчилари иккита критик хавфсизлик нуқсонини бартараф этувчи янгиланишни эъло қилдилар ва барча фойдаланувчиларни дастурий таъминотни “зудлик билан” янгилашга чақирдилар. Вазиятнинг жиддийлиги шундаки, тизим маъмурлари имкон қадар барча сайтларда мажбурий автоматик янгиланиш режимини ишга туширишган. Бироқ, кўплаб сайтлар ҳали ҳам хавф остида қолмоқда.

Хавф кўлами ва WP2Shell таҳдиди

Патчстакк, Ҳехастрике ва ВатчТовр каби киберхавфсизлик компаниялари хакерлар ушбу заифликлардан фойдаланиб, ҳимояланмаган сайтларни тўлиқ назорат остига олаётганини тасдиқлади. TechCrunch нашри хабарига кўра, айниқса 6.9.0 дан 6.9.4 гача ҳамда 7.0.0 дан 7.0.1 гача бўлган версиялар энг заиф нуқталар ҳисобланади. Тадқиқотчи Адам Куес томонидан аниқланган ва “WP2Shell” деб номланган хатолик хакерларга масофадан туриб сайт бошқарувини қўлга киритиш имконини беради.

Киберхавфсизлик бўйича маслаҳатчи Даниел Кард ўтказган таҳлилларга кўра, интернетдаги ВордПресс сайтларининг тахминан 15 фоизи ҳали ҳам янгиланмаган. Агар бу кўрсаткич умумий сайтлар сонига нисбатан олинса, дунё бўйлаб қарийб 90 миллионга яқин ресурс хакерлар учун “очиқ эшик” бўлиб турибди. Расмий статистикага кўра, эски версияларда ишловчи сайтлар сони ҳатто 400 миллиондан ортиши мумкин.

Ўзбекистон сегментидаги кўплаб ахборот сайтлари ва тадбиркорлик субъектларининг саҳифалари ҳам айнан ВордПресс платформасида яратилганини ҳисобга олсак, маҳаллий IT-мутахассислари учун ҳам огоҳлик қўнғроғи чалинмоқда. Сайт хавфсизлигини таъминлаш учун қуйидаги чораларни кўриш тавсия этилади:

  • ВордПресс ядросини энг сўнгги хавфсиз версияга янгилаш;
  • Барча плагин ва мавзуларни (темес) текшириб чиқиш ва янгилаш;
  • Cloudflare каби ҳимоя хизматларидан ва веб-файрволлардан (ВАФ) фойдаланиш;
  • Админ панелга кириш учун икки босқичли аутентификацияни йўлга қўйиш.
Ҳозирча ВордПресс лойиҳаси ортида турган Аутоматтик компанияси вазият бўйича қўшимча расмий баёнот бергани йўқ. Мутахассислар Cloudflare каби сервислар кўплаб ҳужумларни блоклаётганини, аммо энг ишончли йўил барибир тизимни қўлда ёки автоматик тарзда янгилаш эканини таъкидлашмоқда. Акс ҳолда, хакерлар сайтга зарарли кодлар жойлаштириши ёки фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ўғрлаши мумкин.

ВордПрессКиберхавфсизликХакерларТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиNVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 20:24Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиВинк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиБугун, 20:21Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиСунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда