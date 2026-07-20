Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этди

·0·Техно
Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этди

Adobe компанияси ўзининг экспериментал Прожект Индиго лойиҳаси доирасида iOS фойдаланувчилари учун мўлжалланган камера иловасини янгилади. Эндиликда ушбу дастур нафақат суратга олади, балки сунъий интеллект (AI) ёрдамида олинган кадрни таҳлил қилиб, унинг сифати бўйича профессионал тавсиялар беради. Бу технология ҳаваскор сураткашларга ўз маҳоратини оширишда ёрдам берувчи ўзига хос виртуал мураббий вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Прожект Индиго иловаси ўтган йили ишга туширилган бўлиб, у бошида профессионал бошқарув элементлари ва юқори аниқликдаги тасвир яратиш функциялари билан танилган эди. Янги талқинда эса катта тил моделлари (LLM) асосида ишловчи тизим суратнинг композицияси, ёритилиши ва ранглар гаммасини баҳолайди. Ушбу лойиҳага ўз вақтида Google Pixel смартфонлари камерасини такомиллаштирган машҳур мутахассис Марк Levoй раҳбарлик қилмоқда.

Кадрни таҳлил қилиш ва ақлли тавсиялар

Илованинг энг асосий янгилиги — бу суратларни танқидий кўздан кечириш функциясидир. Тизим кадрнинг ҳиссий таъсири ва техник жиҳатлари ҳақида "профессионал" фикр билдиради. Масалан, у фойдаланувчига кадрни қандай қилиб яхшироқ қирқиш (фраминг), экспонометрияни қандай ўзгартириш ёки объектив кўринишидаги кераксиз буюмларни қандай олиб ташлаш бўйича аниқ кўрсатмалар беради.

Марк Levoйнинг таъкидлашича, аксарият генератив AI воситалари матнли сўровлар (промпт) асосида ишлайди, бироқ мукаммал натижага эришиш учун тўғри сўровни топиш кўпинча қийинчилик туғдиради. Шу сабабли Прожект Индигўда фойдаланувчи мураккаб буйруқлар ёзиши шарт эмас — барча жараёнлар тайёр тугмалар ва детерминистик алгоритмлар орқали амалга оширилади.

Объектларни ўчиришнинг янги даражаси

Анъанавий таҳрирлаш дастурларида, жумладан Apple Пҳотос ёки Google Photos иловаларида кераксиз объектни ўчириш учун уни қўлда белгилаш талаб этилади. Adobe таклиф қилаётган янги технология эса кадрни автоматик таҳлил қилиб, ундаги халақит берувчи унсурларни ўзи аниқлайди. Фойдаланувчи шунчаки махсус ўчиргичлар (тоггле) ёрдамида қуйидагиларни бир зумда йўқотиши мумкин:

  • Орқа фондаги тасодифий одамлар;
  • Электр симлари ва устунлар;
  • Чиқинди қутилари ва кўча чиқиндилари;
  • Тўсиқлар ва панжаралар;
  • Кадрга тушиб қолган транспорт воситалари.
ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ишлаш сифати ҳайратланарли даражада юқори. Объектлар ўчирилгандан сўнг кадрда ҳеч қандай сунъий излар ёки артефактлар қолмайди. Шунингдек, илова мавжуд суратни Adobe Lightроом ёрдамида қандай қилиб янада жозибали қилиш мумкинлиги бўйича ҳам маслаҳатлар беради.

Ҳозирда ушбу функциялар синов босқичида бўлса-да, улар Adobe'нинг келажакдаги асосий маҳсулотлари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Ўзбекистонлик мобил сураткашлик ихлосмандлари учун ҳам ушбу технология кадр устида ишлаш маданиятини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

AdobeПрожект ИндигоСунъий ИнтеллектСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиNVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 20:24Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиВинк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиБугун, 20:21Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиСунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда