Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этди
Adobe компанияси ўзининг экспериментал Прожект Индиго лойиҳаси доирасида iOS фойдаланувчилари учун мўлжалланган камера иловасини янгилади. Эндиликда ушбу дастур нафақат суратга олади, балки сунъий интеллект (AI) ёрдамида олинган кадрни таҳлил қилиб, унинг сифати бўйича профессионал тавсиялар беради. Бу технология ҳаваскор сураткашларга ўз маҳоратини оширишда ёрдам берувчи ўзига хос виртуал мураббий вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Прожект Индиго иловаси ўтган йили ишга туширилган бўлиб, у бошида профессионал бошқарув элементлари ва юқори аниқликдаги тасвир яратиш функциялари билан танилган эди. Янги талқинда эса катта тил моделлари (LLM) асосида ишловчи тизим суратнинг композицияси, ёритилиши ва ранглар гаммасини баҳолайди. Ушбу лойиҳага ўз вақтида Google Pixel смартфонлари камерасини такомиллаштирган машҳур мутахассис Марк Levoй раҳбарлик қилмоқда.
Кадрни таҳлил қилиш ва ақлли тавсияларИлованинг энг асосий янгилиги — бу суратларни танқидий кўздан кечириш функциясидир. Тизим кадрнинг ҳиссий таъсири ва техник жиҳатлари ҳақида "профессионал" фикр билдиради. Масалан, у фойдаланувчига кадрни қандай қилиб яхшироқ қирқиш (фраминг), экспонометрияни қандай ўзгартириш ёки объектив кўринишидаги кераксиз буюмларни қандай олиб ташлаш бўйича аниқ кўрсатмалар беради.
Марк Levoйнинг таъкидлашича, аксарият генератив AI воситалари матнли сўровлар (промпт) асосида ишлайди, бироқ мукаммал натижага эришиш учун тўғри сўровни топиш кўпинча қийинчилик туғдиради. Шу сабабли Прожект Индигўда фойдаланувчи мураккаб буйруқлар ёзиши шарт эмас — барча жараёнлар тайёр тугмалар ва детерминистик алгоритмлар орқали амалга оширилади.
Объектларни ўчиришнинг янги даражасиАнъанавий таҳрирлаш дастурларида, жумладан Apple Пҳотос ёки Google Photos иловаларида кераксиз объектни ўчириш учун уни қўлда белгилаш талаб этилади. Adobe таклиф қилаётган янги технология эса кадрни автоматик таҳлил қилиб, ундаги халақит берувчи унсурларни ўзи аниқлайди. Фойдаланувчи шунчаки махсус ўчиргичлар (тоггле) ёрдамида қуйидагиларни бир зумда йўқотиши мумкин:
- Орқа фондаги тасодифий одамлар;
- Электр симлари ва устунлар;
- Чиқинди қутилари ва кўча чиқиндилари;
- Тўсиқлар ва панжаралар;
- Кадрга тушиб қолган транспорт воситалари.
Ҳозирда ушбу функциялар синов босқичида бўлса-да, улар Adobe'нинг келажакдаги асосий маҳсулотлари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Ўзбекистонлик мобил сураткашлик ихлосмандлари учун ҳам ушбу технология кадр устида ишлаш маданиятини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…