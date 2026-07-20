Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?
Испания миллий жамоасининг ЖЧ–2026даги чемпионлик байрамида майдондаги ғалабадан ҳам таъсирлироқ бир лаҳза кузатилди. Финал қаҳрамонларидан бири Нико Уильямс олтин медалини ўзида қолдирмади — уни трибунада ўтирган онаси Мария Артурга тақдим этди.
Кейинчалик футболчи бу қарорининг ортида оиласининг оғир ўтмиши ва онасининг Испанияга етиб келиш учун босиб ўтган машаққатли йўли турганини очиқлади.
Финалда ҳал қилувчи узатмани амалга оширди
Испания ЖЧ–2026 финалида Аргентинага қарши майдонга тушиб, қўшимча вақтдан сўнг 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Нико Уильямс учрашувнинг иккинчи бўлимида захирадан майдонга тушди. Қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида эса у Ферран Торресга голли узатмани амалга оширди.
Торреснинг зарбаси финалдаги ягона гол бўлиб қолди ва Испанияга ўз тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
Уильямс медални онасининг бўйнига тақди
Соврин топшириш маросимидан сўнг испаниялик футболчилар чемпионликни мухлислар билан нишонлади. Шу пайт Нико трибунага йўл олди ва онасини топди.
Футболчи жаҳон чемпионлиги учун олган олтин медалини Мария Артурга берди. Бу лаҳза байрам тадбирларининг энг таъсирли воқеаларидан бирига айланди.
Уильямс кейинроқ медални нега ўзида қолдирмаганини шундай тушунтирди:
«Мен тезкорман, аммо онамдан тезроқ эмасман. У ўлимдан қочиб, Саҳройи Кабир чўлини кесиб ўтиш орқали Ганадан Испанияга етиб келган. Чемпионлик медалимни унга бердим, чунки у бу медалга мендан ҳам кўпроқ лойиқ эди».
Оила Испанияга оғир йўл орқали келган
Уильямслар оиласи 1993 йилда яхшироқ ҳаёт излаб Ганани тарк этган. Улар йўлнинг бир қисмини Саҳройи Кабир орқали босиб ўтиб, кейинчалик Испанияда қўним топган.
Бу сафар оддий кўчиб ўтиш эмасди. Оила хавфли йўл, ноаниқ келажак ва катта қийинчиликларга дуч келган.
Орадан йиллар ўтиб, ўша оиланинг фарзанди жаҳон чемпионати финалида ҳал қилувчи голга ассист берди ва Испания билан дунё чемпиони бўлди.
Чемпионлик медалидан каттароқ маъно
Нико Уильямс учун олтин медаль фақат футболдаги шахсий ютуқ эмасди. У онасининг жасорати, оиласининг сабри ва янги ҳаёт қуриш учун қилган курашининг рамзига айланди.
Футболчи финалда жамоасига ғалаба келтирган ҳаракатда иштирок этди. Аммо унинг фикрича, ушбу муваффақиятга олиб келган йўл анча олдин — онаси Ганадан Испания сари йўлга чиққан пайтда бошланган.
Шу сабаб у медални ҳақиқий эгаси деб билган инсонга топширди.
Испания кубокни кўтарди, Нико эса онасини улуғлади
ЖЧ–2026 финали Испаниянинг чемпионлиги ва Ферран Торреснинг ғалаба голи билан тарихда қолди. Бироқ ўйиндан кейинги энг эсда қоларли саҳналардан бири Нико Уильямснинг онаси олдига борган лаҳзаси бўлди.
У майдонда тезлиги билан рақиблардан устун келди. Финалдан кейин эса бутун дунёга унинг бу даражага етиши ортида кимнинг жасорати турганини кўрсатди.
Нико Уильямс чемпионлик медалини олди, аммо унинг энг катта ғалабаси — онасининг меҳнати ва қурбонлигини бутун дунё олдида эътироф этиши бўлди.
…