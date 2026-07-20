Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?

·48·Спорт
Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?

Испания миллий жамоасининг ЖЧ–2026даги чемпионлик байрамида майдондаги ғалабадан ҳам таъсирлироқ бир лаҳза кузатилди. Финал қаҳрамонларидан бири Нико Уильямс олтин медалини ўзида қолдирмади — уни трибунада ўтирган онаси Мария Артурга тақдим этди.

Кейинчалик футболчи бу қарорининг ортида оиласининг оғир ўтмиши ва онасининг Испанияга етиб келиш учун босиб ўтган машаққатли йўли турганини очиқлади.

Финалда ҳал қилувчи узатмани амалга оширди

Испания ЖЧ–2026 финалида Аргентинага қарши майдонга тушиб, қўшимча вақтдан сўнг 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Нико Уильямс учрашувнинг иккинчи бўлимида захирадан майдонга тушди. Қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида эса у Ферран Торресга голли узатмани амалга оширди.

Торреснинг зарбаси финалдаги ягона гол бўлиб қолди ва Испанияга ўз тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

Уильямс медални онасининг бўйнига тақди

Соврин топшириш маросимидан сўнг испаниялик футболчилар чемпионликни мухлислар билан нишонлади. Шу пайт Нико трибунага йўл олди ва онасини топди.

Футболчи жаҳон чемпионлиги учун олган олтин медалини Мария Артурга берди. Бу лаҳза байрам тадбирларининг энг таъсирли воқеаларидан бирига айланди.

Уильямс кейинроқ медални нега ўзида қолдирмаганини шундай тушунтирди:

«Мен тезкорман, аммо онамдан тезроқ эмасман. У ўлимдан қочиб, Саҳройи Кабир чўлини кесиб ўтиш орқали Ганадан Испанияга етиб келган. Чемпионлик медалимни унга бердим, чунки у бу медалга мендан ҳам кўпроқ лойиқ эди».

Оила Испанияга оғир йўл орқали келган

Уильямслар оиласи 1993 йилда яхшироқ ҳаёт излаб Ганани тарк этган. Улар йўлнинг бир қисмини Саҳройи Кабир орқали босиб ўтиб, кейинчалик Испанияда қўним топган.

Бу сафар оддий кўчиб ўтиш эмасди. Оила хавфли йўл, ноаниқ келажак ва катта қийинчиликларга дуч келган.

Орадан йиллар ўтиб, ўша оиланинг фарзанди жаҳон чемпионати финалида ҳал қилувчи голга ассист берди ва Испания билан дунё чемпиони бўлди.

Чемпионлик медалидан каттароқ маъно

Нико Уильямс учун олтин медаль фақат футболдаги шахсий ютуқ эмасди. У онасининг жасорати, оиласининг сабри ва янги ҳаёт қуриш учун қилган курашининг рамзига айланди.

Футболчи финалда жамоасига ғалаба келтирган ҳаракатда иштирок этди. Аммо унинг фикрича, ушбу муваффақиятга олиб келган йўл анча олдин — онаси Ганадан Испания сари йўлга чиққан пайтда бошланган.

Шу сабаб у медални ҳақиқий эгаси деб билган инсонга топширди.

Испания кубокни кўтарди, Нико эса онасини улуғлади

ЖЧ–2026 финали Испаниянинг чемпионлиги ва Ферран Торреснинг ғалаба голи билан тарихда қолди. Бироқ ўйиндан кейинги энг эсда қоларли саҳналардан бири Нико Уильямснинг онаси олдига борган лаҳзаси бўлди.

У майдонда тезлиги билан рақиблардан устун келди. Финалдан кейин эса бутун дунёга унинг бу даражага етиши ортида кимнинг жасорати турганини кўрсатди.

Нико Уильямс чемпионлик медалини олди, аммо унинг энг катта ғалабаси — онасининг меҳнати ва қурбонлигини бутун дунё олдида эътироф этиши бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиАбдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиБугун, 20:14Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиЧелси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиБугун, 20:13Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериАрсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериБугун, 18:59Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроАрсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроБугун, 18:34Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиЭрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди