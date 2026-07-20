Жиззахда сунъий ҳовуз 3 нафар қиз умрига зомин бўлди
Жиззах вилоятининг Мирзачўл туманида рўй берган аянчли ҳодиса оқибатида сунъий ҳовузда чўмилган уч нафар вояга етмаган қиз ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати маълум қилди.
Маълум бўлишича, фожиа 17 июль куни тахминан соат 13:00 ларда Мирзачўл туманидаги “Пахтазор” маҳалласи ҳудудида содир бўлган. Фермер хўжалиги томонидан томчилатиб суғориш тизими учун қазилган сунъий ҳовузга чўмилиш учун тушган уч қиз сувда чўкиб кетган. Уларнинг икки нафари 17 ёшда, яна бири эса 15 ёшда бўлган.
Марҳумларнинг ўлим сабабини аниқлаш мақсадида суд-тиббий экспертизаси тайинланган. Дастлабки хулосага кўра, қизларнинг ўлими юқори нафас йўлларига сув кириши оқибатида юзага келган механик асфиксия туфайли содир бўлган.
Айни вақтда мазкур ҳолат юзасидан Мирзачўл туман прокуратураси томонидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.
…