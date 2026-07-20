YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирди

·22·Техно
YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирди

Дунёнинг энг йирик видео платформаси YouTube сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилган паст сифатли ва такрорланувчи видеоларга қарши янги чекловларни жорий қилди. Компания ўзининг монетизация сиёсатига аниқлик киритиб, фойда олиш мақсадида оммавий равишда ишлаб чиқариладиган "AI-слоп" (сифатсиз рақамли маҳсулот) контентларга чек қўйишини маълум қилди. Бу қадам платформадаги контент сифатини сақлаб қолиш ва реклама берувчиларнинг ишончини оқлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

YouTube ҳамкорлик дастури (ЙПП) доирасида эндиликда "ҳақиқий бўлмаган контент" тушунчаси янада кенгайтирилди. Мазкур янгиланишга кўра, сунъий интеллект ёрдамида яратилган, аммо ҳеч қандай ижодий қийматга эга бўлмаган видеолар энди реклама орқали даромад келтирмайди. Бу ўзгаришлар айниқса контент фермалари — фақатгина кўришлар сони ва даромад учун генерация қилинадиган каналлар фаолиятига жиддий зарба бериши кутилмоқда.

Тақиқланган контент тоифалари

YouTube мутахассислари монетизация қилинмайдиган ҳақиқий бўлмаган контентни учта асосий тоифага ажратишди:

  • Умумий, такрорланувчи ёки андозалар (шаблон) асосида яратилган видеолар. Бунга сунъий интеллект ёки КГИ ёрдамида бир хил услубда, деярли ўзгаришсиз оммавий ишлаб чиқарилган видеолар киради;
  • Ёқиmsиз ёки руҳиятга салбий таъсир кўрсатувчи контентлар;
  • Саломатлик ва молия каби нозик мавзуларда сунъий интеллект персонажлари (аватар) томонидан тақдим этиладиган маълумотлар.
Компаниянинг ишонч ва хавфсизлик бўйича раҳбари Матт Ҳалприн Креатор Инсидер каналига берган интервюсида таъкидлашича, сунъий интеллект ижодкорликни ошириши мумкин, бироқ у бир хил ва зерикарли видеоларни кўпайтириш воситасига айланмаслиги керак. Унинг сўзларига кўра, агар ўқув қўлланмалари ёки дарсликлар платформада аллақачон мавжуд бўлган маълумотларни шунчаки такрорласа ва уларда ўзига хослик бўлмаса, бундай видеолар ҳам чекловга учраши мумкин.

Ҳозирда YouTube анъанавий телевидение ва Netflix каби стриминг гигантлари билан реклама бозори учун шиддатли рақобат олиб бормоқда. Google эгалигидаги ушбу платформа кунлик кўришлар сони бўйича Netflix'ни ортда қолдирган бир пайтда, платформанинг сифатсиз AI видеолари билан тўлиб кетиши унинг молиявий манфаатларига ва нуфузига путур етказиши мумкин.

Ўзбекистонлик контент яратувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Сўнгги пайтларда ўзбек сегментида ҳам сунъий интеллект овози ва тасвирлари ёрдамида тайёрланган, бир-бирини такрорловчи фактлар ёки маслаҳатларга бой видеолар кўпайган. Янги қоидалар бундай каналларнинг даромад олиш имкониятини чеклаб, муаллифларни кўпроқ оригинал ва сифатли маҳсулот яратишга ундайди.

Хулоса қилиб айтганда, YouTube сунъий интеллектдан бутунлай воз кечаётгани йўқ, аксинча, ундан ижодий восита сифатида фойдаланишни қўллаб-қувватлайди. Бироқ, технологияни шунчаки "видео заводи"га айлантириб, фойдаланувчиларни зерикарли ва фойдасиз маълумотлар билан тўйинтиришга уринишлар энди ўзини оқламайди.

YouTubeСунъий ИнтеллектМонетизацияGoogleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиNVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 20:24Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиВинк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиБугун, 20:21Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиСунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда