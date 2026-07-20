YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирди
Дунёнинг энг йирик видео платформаси YouTube сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилган паст сифатли ва такрорланувчи видеоларга қарши янги чекловларни жорий қилди. Компания ўзининг монетизация сиёсатига аниқлик киритиб, фойда олиш мақсадида оммавий равишда ишлаб чиқариладиган "AI-слоп" (сифатсиз рақамли маҳсулот) контентларга чек қўйишини маълум қилди. Бу қадам платформадаги контент сифатини сақлаб қолиш ва реклама берувчиларнинг ишончини оқлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
YouTube ҳамкорлик дастури (ЙПП) доирасида эндиликда "ҳақиқий бўлмаган контент" тушунчаси янада кенгайтирилди. Мазкур янгиланишга кўра, сунъий интеллект ёрдамида яратилган, аммо ҳеч қандай ижодий қийматга эга бўлмаган видеолар энди реклама орқали даромад келтирмайди. Бу ўзгаришлар айниқса контент фермалари — фақатгина кўришлар сони ва даромад учун генерация қилинадиган каналлар фаолиятига жиддий зарба бериши кутилмоқда.
Тақиқланган контент тоифалариYouTube мутахассислари монетизация қилинмайдиган ҳақиқий бўлмаган контентни учта асосий тоифага ажратишди:
- Умумий, такрорланувчи ёки андозалар (шаблон) асосида яратилган видеолар. Бунга сунъий интеллект ёки КГИ ёрдамида бир хил услубда, деярли ўзгаришсиз оммавий ишлаб чиқарилган видеолар киради;
- Ёқиmsиз ёки руҳиятга салбий таъсир кўрсатувчи контентлар;
- Саломатлик ва молия каби нозик мавзуларда сунъий интеллект персонажлари (аватар) томонидан тақдим этиладиган маълумотлар.
Ҳозирда YouTube анъанавий телевидение ва Netflix каби стриминг гигантлари билан реклама бозори учун шиддатли рақобат олиб бормоқда. Google эгалигидаги ушбу платформа кунлик кўришлар сони бўйича Netflix'ни ортда қолдирган бир пайтда, платформанинг сифатсиз AI видеолари билан тўлиб кетиши унинг молиявий манфаатларига ва нуфузига путур етказиши мумкин.
Ўзбекистонлик контент яратувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Сўнгги пайтларда ўзбек сегментида ҳам сунъий интеллект овози ва тасвирлари ёрдамида тайёрланган, бир-бирини такрорловчи фактлар ёки маслаҳатларга бой видеолар кўпайган. Янги қоидалар бундай каналларнинг даромад олиш имкониятини чеклаб, муаллифларни кўпроқ оригинал ва сифатли маҳсулот яратишга ундайди.
Хулоса қилиб айтганда, YouTube сунъий интеллектдан бутунлай воз кечаётгани йўқ, аксинча, ундан ижодий восита сифатида фойдаланишни қўллаб-қувватлайди. Бироқ, технологияни шунчаки "видео заводи"га айлантириб, фойдаланувчиларни зерикарли ва фойдасиз маълумотлар билан тўйинтиришга уринишлар энди ўзини оқламайди.
…