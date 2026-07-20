Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқда

·0·Техно
Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқда

АҚШнинг Electra компанияси минтақавий авиация соҳасида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган EL9 Ultra Шорт гибрид-электр самолётини ишлаб чиқишда муҳим босқичга қадам қўйди. Янги лойиҳа доирасида Франциянинг Сафран Ҳеликоптер Энгинес компанияси ушбу ҳаво кемаси учун турбогенераторлар етказиб берувчи асосий ҳамкор этиб танланди. Бу келишув авиаташувлар экотизимини бутунлай ўзгартириб, йирик аэропортларга боғланиб қолиш муаммосига барҳам бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

EL9 самолётининг асосий ўзига хослиги унинг жуда қисқа масофада учиш ва қўниш имкониятидир. Electra маълумотларига кўра, гибрид электр тортиш кучи ва қанотларни махсус пуфлаш (бловн-лифт) тизими туфайли самолётга бор-йўғи 45 метр узунликдаги учиш-қўниш йўлаги кифоя қилади. Бу эса оддий минтақавий самолётлар фойдалана олмайдиган кичик майдончалар ва ҳатто шаҳар ичидаги чекланган ҳудудларда ҳам парвозларни амалга ошириш имконини беради.

Технологик ҳамкорлик ва самарадорлик

Лойиҳа доирасида Сафран компанияси 250 та TG600 русумли турбогенератор етказиб бериш бўйича дастлабки буюртмани қабул қилди. Ушбу қурилма EL9 гибрид куч қурилмаси учун 600 кВ электр энергияси ишлаб чиқаради. Технологиянинг асоси сифатида Аррано вертолёт двигатели танланган бўлиб, у аввалги авлод двигателларига қараганда ёқилғи самарадорлигини 18 фоизга оширишга хизмат қилади.

Тизим таркибига, шунингдек, Сафран Электрикал & Повер томонидан ишлаб чиқилган иккита ГEНеУС электр генератори ҳам киритилган. Ҳозирда Франциянинг Бордо шаҳридаги корхонада парвозга тайёр турбогенераторнинг илк стенд синовлари муваффақиятли якунланди. Ушбу нусха EL9 самолётининг дастлабки парвоз синовларида бевосита қўлланилиши режалаштирилган.

"Директ Авиатион" концепцияси ва келажак режалари

Electra компанияси "Директ Авиатион" (Тўғридан-тўғри авиация) концепциясини илгари сурмоқда. Бу йирик аэропорт тугунларидан воз кечган ҳолда, шаҳар ва туманларни бир-бири билан тўғридан-тўғри боғлашни назарда тутади. Бундай ёндашув ҳозирда тижорий авиаалоқа мавжуд бўлмаган ҳудудлар учун жуда муҳимдир. Масалан, Ўзбекистон каби тоғли ёки инфратузилмаси ривожланаётган ҳудудларда бундай ихчам самолётлар транспорт алоқасини тубдан яхшилаши мумкин.

Компания EL9 самолётининг илк синов парвозларини 2027-йил охири ёки 2028-йил бошида ўтказишни мақсад қилган. Агар барча жараёнлар кўнгилдагидек кечса, 2030-йилда АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) сертификатини олиб, тижорий фойдаланишга топширилади. Дастлабки ишлаб чиқариш ўринлари учун Бристов Груп каби йирик саноат авиацияси хизматлари етказиб берувчилари аллақачон олдиндан тўловларни амалга оширган.

Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, ушбу концепция ривожланишининг биринчи ўн йиллигида АҚШнинг ўзида 12 000 дан 16 000 гача шундай ҳаво кемаларига эҳтиёж туғилади. Бироқ, ушбу улкан режаларнинг амалга ошиши синовларнинг муваффақияти ва халқаро авиация хавфсизлиги стандартларига қай даражада мос келишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

ElectraАвиацияГибрид СамолётСафранТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаБугун, 02:28Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинКосмосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинБугун, 01:59Vivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этдиVivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этдиБугун, 01:24Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиСи Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиБугун, 00:53Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Бугун, 00:27Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиApple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда