AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатди
Яқинда тақдим этилиши кутилаётган AMD компаниясининг Zen 6 архитектурасига асосланган янги мобил процессори Geekbench синовларида ҳайратланарли натижа қайд этди. Медуса Поинт оиласига мансуб ушбу муҳандислик намунаси ноутбуклар учун мўлжалланган x86 чиплари орасида бир ядроли тестда энг юқори кўрсаткични намойиш этиб, саноатда янги стандарт ўрнатишга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тахминларга кўра, Ryzen AI 9 565 модел рақами остида чиқиши кутилаётган ушбу чип бир ядроли (сингле-коре) тестда 3329 балл, кўп ядроли (мульти-коре) синовда эса 16 555 балл тўплаган. ixbt.com маълумотига кўра, синовлар AMD Плум-MDS1 платформасида ўтказилган бўлиб, бу аввалги сизиб чиққан маълумотларга қараганда унумдорликнинг сезиларли даражада ошганини кўрсатмоқда. Хусусан, дастурий таъминотни оптималлаштириш ҳисобига бир ядроли режимда 5 фоиз, кўп ядроли режимда эса қарийб 10 фоиз ўсиш кузатилган.
Техник хусусиятлар ва тезкорлик кўрсаткичлариGeekbench маълумотлар базасидаги қайдларга кўра, ушбу 10 ядроли чип 2 ГГс базавий частотага эга бўлиб, максимал юкламада 5,37 ГГс гача тезлаша олади. Кеш хотира ҳажми ҳам чакана эмас: 10 МБ L2 ва 32 МБ L3 кеш билан жиҳозланган. Бундай кўрсаткичлар билан у ҳатто айрим столусти (десктоп) процессорлари, масалан, Ryzen 9 9900X ва Ryzen 7 9800X3D натижаларига яқинлашиб қолган.
Бир ядроли тестда янги AMD процессори фақатгина АРМ архитектурасидаги Qualcomm Snapdragon X2 Элите чипидан ортда қолди, холос. Бироқ анъанавий x86 экотизимида у ҳозирда бозорда мавжуд бўлган барча мобил процессорларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ноутбук фойдаланувчилари учун оғир вазифалар ва ўйинларда мисли кўрилмаган тезликни вада қилади.
Бозордаги ўрни ва рақобатМедуса Поинт чиплари келажакда Ryzen AI 500 сериясининг асоси бўлади ва ҳозирги Ryzen AI 400 оиласининг ўрнини эгаллайди. Қизиғи шундаки, ушбу процессор оммавий ноутбуклар сегменти учун мўлжалланган бўлса-да, унумдорлик бўйича юқори қувватли Ryzen AI Max+ 390 флагманига яқин натижа кўрсатмоқда. Амалдаги Ryzen AI 9 365 билан солиштирганда, янги авлод вакили қарийб 33 фоизга тезроқ ишлаши маълум бўлди.
AMD ушбу янгилик билан Intel компаниясининг бўлажак Panther Lake архитектурасига қарши жиддий рақобатга тайёрланмоқда. Шунингдек, компания янада қувватли ноутбуклар учун алоҳида Гатор Ранге линиясини ҳам ишлаб чиқмоқда. Шуни таъкидлаш керакки, тижорий моделлар сотувга чиққунга қадар частоталар ва энергия сарфи бўйича якуний кўрсаткичлар бироз ўзгариши мумкин.
Ўзбекистон бозорида ушбу технологияга асосланган ноутбукларнинг пайдо бўлиши мобил иш станциялари ва ўйин ноутбуклари сегментида нарх-наво ва қувват мувозанатини ўзгартириши кутилмоқда. Zen 6 архитектураси нафақат тезлик, балки энергия самарадорлиги бўйича ҳам янги уфқлар очиши мумкин.
…