AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатди

·29·Техно
AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатди

Яқинда тақдим этилиши кутилаётган AMD компаниясининг Zen 6 архитектурасига асосланган янги мобил процессори Geekbench синовларида ҳайратланарли натижа қайд этди. Медуса Поинт оиласига мансуб ушбу муҳандислик намунаси ноутбуклар учун мўлжалланган x86 чиплари орасида бир ядроли тестда энг юқори кўрсаткични намойиш этиб, саноатда янги стандарт ўрнатишга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тахминларга кўра, Ryzen AI 9 565 модел рақами остида чиқиши кутилаётган ушбу чип бир ядроли (сингле-коре) тестда 3329 балл, кўп ядроли (мульти-коре) синовда эса 16 555 балл тўплаган. ixbt.com маълумотига кўра, синовлар AMD Плум-MDS1 платформасида ўтказилган бўлиб, бу аввалги сизиб чиққан маълумотларга қараганда унумдорликнинг сезиларли даражада ошганини кўрсатмоқда. Хусусан, дастурий таъминотни оптималлаштириш ҳисобига бир ядроли режимда 5 фоиз, кўп ядроли режимда эса қарийб 10 фоиз ўсиш кузатилган.

Техник хусусиятлар ва тезкорлик кўрсаткичлари

Geekbench маълумотлар базасидаги қайдларга кўра, ушбу 10 ядроли чип 2 ГГс базавий частотага эга бўлиб, максимал юкламада 5,37 ГГс гача тезлаша олади. Кеш хотира ҳажми ҳам чакана эмас: 10 МБ L2 ва 32 МБ L3 кеш билан жиҳозланган. Бундай кўрсаткичлар билан у ҳатто айрим столусти (десктоп) процессорлари, масалан, Ryzen 9 9900X ва Ryzen 7 9800X3D натижаларига яқинлашиб қолган.

Бир ядроли тестда янги AMD процессори фақатгина АРМ архитектурасидаги Qualcomm Snapdragon X2 Элите чипидан ортда қолди, холос. Бироқ анъанавий x86 экотизимида у ҳозирда бозорда мавжуд бўлган барча мобил процессорларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ноутбук фойдаланувчилари учун оғир вазифалар ва ўйинларда мисли кўрилмаган тезликни вада қилади.

Бозордаги ўрни ва рақобат

Медуса Поинт чиплари келажакда Ryzen AI 500 сериясининг асоси бўлади ва ҳозирги Ryzen AI 400 оиласининг ўрнини эгаллайди. Қизиғи шундаки, ушбу процессор оммавий ноутбуклар сегменти учун мўлжалланган бўлса-да, унумдорлик бўйича юқори қувватли Ryzen AI Max+ 390 флагманига яқин натижа кўрсатмоқда. Амалдаги Ryzen AI 9 365 билан солиштирганда, янги авлод вакили қарийб 33 фоизга тезроқ ишлаши маълум бўлди.

AMD ушбу янгилик билан Intel компаниясининг бўлажак Panther Lake архитектурасига қарши жиддий рақобатга тайёрланмоқда. Шунингдек, компания янада қувватли ноутбуклар учун алоҳида Гатор Ранге линиясини ҳам ишлаб чиқмоқда. Шуни таъкидлаш керакки, тижорий моделлар сотувга чиққунга қадар частоталар ва энергия сарфи бўйича якуний кўрсаткичлар бироз ўзгариши мумкин.

Ўзбекистон бозорида ушбу технологияга асосланган ноутбукларнинг пайдо бўлиши мобил иш станциялари ва ўйин ноутбуклари сегментида нарх-наво ва қувват мувозанатини ўзгартириши кутилмоқда. Zen 6 архитектураси нафақат тезлик, балки энергия самарадорлиги бўйича ҳам янги уфқлар очиши мумкин.

AMDZen 6Ryzen AIGeekbenchПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларOpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларБугун, 00:57Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиХ ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиБугун, 00:52Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:26Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда