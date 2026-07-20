Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқда
Дунёнинг энг йирик яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган TSMC компанияси Тайван оролидаги жами электр энергиясининг қарийб 9 фоизини истеъмол қилмоқда. Шу сабабли, маҳаллий ҳукумат йирик саноат корхоналарини ўз энергия манбаларини яратишга мажбурловчи янги қонун лойиҳасини тайёрламоқда. Бу чора оролнинг умумий энергия тизимидаги юкламани камайтириш ва стратегик ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Тайван маъмурияти "Энергияни бошқариш тўғрисида"ги қонунга (Энергй Манагемент Акт) ўзгартиришлар киритишни режалаштирмоқда. Янги қоидаларга кўра, истеъмол қуввати 5 МВ дан юқори бўлган йирик саноат объектлари ўзларининг генерация қувватларига ва энергия сақлаш тизимларига эга бўлишлари шарт. Энг муҳими, уларнинг умумий истеъмолидаги камида 10 фоиз энергия қайта тикланувчи манбалар ҳисобига шаклланиши лозим.
Энергетик инқироз ва яримўтказгичлар хавфсизлигиTSMC ҳозирда йилига ўртача 25,55 миллиард кВ/соат электр энергияси сарфлайди. Сунъий интеллект (AI) чиплари, маълумотлар марказлари ва замонавий электроника қурилмаларига бўлган талаб ортиши билан бу кўрсаткич янада ўсиб бормоқда. Яримўтказгич саноати учун барқарор энергия таъминоти ҳаётий муҳим аҳамиятга эга, чунки замонавий фабрикалар тўхтовсиз, 24/7 режимида ишлайди.
Технологик жараённинг ўзига хослиги шундаки, ҳаттоки қисқа муддатли электр узилишлари ҳам ишлаб чиқариш линияларидаги минглаб чипларнинг яроқсиз ҳолга келишига ва компаниянинг миллионлаб доллар зарар кўришига сабаб бўлиши мумкин. Тайванда аввал содир бўлган йирик энергия узилишлари юқори аниқликдаги ишлаб чиқариш тизимлари ташқи тармоқларга қанчалик боғлиқлигини ва заиф эканлигини кўрсатиб берди.
TSMC айни пайтда денгизда шамол энергетикаси лойиҳалари бўйича бир қатор шартномалар имзолаган ва яшил энергияга ўтиш ҳаракатларини бошлаган. Бироқ, янги қонун талаблари компаниядан ўз ҳудудида қўшимча генерация қурилмалари ва йирик аккумулятор станцияларини қуриш учун катта ҳажмдаги инвестицияларни талаб қилади.
Ишлаб чиқариш қувватлари ва келажак истиқболлариҲозирда TSMC компаниясининг Тайванда олтита 300 мм ли йирик фабрикаси, бир нечта кичикроқ заводлари ҳамда чипларни қадоқлаш ва синовдан ўтказиш бўйича улкан мажмуалари мавжуд. Ушбу инфратузилмани мустақил энергия билан таъминлаш нафақат компания, балки бутун дунё технология бозори учун муҳимдир, чунки Apple, NVIDIA ва бошқа гигантлар айнан шу заводлар маҳсулотига таянади.
Ҳукуматнинг ҳисоб-китобларига кўра, йирик истеъмолчиларнинг ўзини-ўзи таъминлашга ўтиши миллий энергия тизими барқарорлигини оширади ва кутилмаган авариялар вақтида иқтисодиётнинг таянч нуқталарини ҳимоя қилади. Сунъий интеллект инқилоби даврида энергия ресурслари яримўтказгич саноати ривожланишининг асосий омилига айланиб бормоқда.
…