Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқда

·20·Техно
Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқда

Дунёнинг энг йирик яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган TSMC компанияси Тайван оролидаги жами электр энергиясининг қарийб 9 фоизини истеъмол қилмоқда. Шу сабабли, маҳаллий ҳукумат йирик саноат корхоналарини ўз энергия манбаларини яратишга мажбурловчи янги қонун лойиҳасини тайёрламоқда. Бу чора оролнинг умумий энергия тизимидаги юкламани камайтириш ва стратегик ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Тайван маъмурияти "Энергияни бошқариш тўғрисида"ги қонунга (Энергй Манагемент Акт) ўзгартиришлар киритишни режалаштирмоқда. Янги қоидаларга кўра, истеъмол қуввати 5 МВ дан юқори бўлган йирик саноат объектлари ўзларининг генерация қувватларига ва энергия сақлаш тизимларига эга бўлишлари шарт. Энг муҳими, уларнинг умумий истеъмолидаги камида 10 фоиз энергия қайта тикланувчи манбалар ҳисобига шаклланиши лозим.

Энергетик инқироз ва яримўтказгичлар хавфсизлиги

TSMC ҳозирда йилига ўртача 25,55 миллиард кВ/соат электр энергияси сарфлайди. Сунъий интеллект (AI) чиплари, маълумотлар марказлари ва замонавий электроника қурилмаларига бўлган талаб ортиши билан бу кўрсаткич янада ўсиб бормоқда. Яримўтказгич саноати учун барқарор энергия таъминоти ҳаётий муҳим аҳамиятга эга, чунки замонавий фабрикалар тўхтовсиз, 24/7 режимида ишлайди.

Технологик жараённинг ўзига хослиги шундаки, ҳаттоки қисқа муддатли электр узилишлари ҳам ишлаб чиқариш линияларидаги минглаб чипларнинг яроқсиз ҳолга келишига ва компаниянинг миллионлаб доллар зарар кўришига сабаб бўлиши мумкин. Тайванда аввал содир бўлган йирик энергия узилишлари юқори аниқликдаги ишлаб чиқариш тизимлари ташқи тармоқларга қанчалик боғлиқлигини ва заиф эканлигини кўрсатиб берди.

TSMC айни пайтда денгизда шамол энергетикаси лойиҳалари бўйича бир қатор шартномалар имзолаган ва яшил энергияга ўтиш ҳаракатларини бошлаган. Бироқ, янги қонун талаблари компаниядан ўз ҳудудида қўшимча генерация қурилмалари ва йирик аккумулятор станцияларини қуриш учун катта ҳажмдаги инвестицияларни талаб қилади.

Ишлаб чиқариш қувватлари ва келажак истиқболлари

Ҳозирда TSMC компаниясининг Тайванда олтита 300 мм ли йирик фабрикаси, бир нечта кичикроқ заводлари ҳамда чипларни қадоқлаш ва синовдан ўтказиш бўйича улкан мажмуалари мавжуд. Ушбу инфратузилмани мустақил энергия билан таъминлаш нафақат компания, балки бутун дунё технология бозори учун муҳимдир, чунки Apple, NVIDIA ва бошқа гигантлар айнан шу заводлар маҳсулотига таянади.

Ҳукуматнинг ҳисоб-китобларига кўра, йирик истеъмолчиларнинг ўзини-ўзи таъминлашга ўтиши миллий энергия тизими барқарорлигини оширади ва кутилмаган авариялар вақтида иқтисодиётнинг таянч нуқталарини ҳимоя қилади. Сунъий интеллект инқилоби даврида энергия ресурслари яримўтказгич саноати ривожланишининг асосий омилига айланиб бормоқда.

TSMCТайванТехнологияЭнергетикаЯримўтказгич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилдиTelegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилдиКеча, 23:30SpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилиндиSpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилиндиКеча, 23:00Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остидаПарамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остидаКеча, 22:52Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКоинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКеча, 21:52Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиVolkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиКеча, 21:26АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиАҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда