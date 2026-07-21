Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлилик

·22·Техно
Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлилик

Авиация оламида технологик мукаммалликнинг янги босқичи қайд этилди. ГE Аэроспасе компанияси томонидан ишлаб чиқарилган ГEнх-1B двигателлари фойдаланишга топширилганидан буён жами 50 миллион соатлик парвоз вақтини забт этди. Бу кўрсаткич тижорий кенг фюзеляжли самолётлар двигателлари тарихидаги энг тезкор натижа сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ГEнх-1B двигателлари асосан Boeing 787 Дреамлинер самолётларига ўрнатилган бўлиб, ҳозирда дунё бўйлаб 50 дан ортиқ авиакомпаниялар томонидан эксплуатация қилинмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу турдаги двигателлар ҳар ойда ўртача 600 минг соатдан ортиқ парвозни амалга оширмоқда. Бу эса авиация саноатида ушбу технологияга бўлган ишонч нақадар юқори эканлигини кўрсатади.

Мислсиз ишончлилик ва техник кўрсаткичлар

ГE Аэроспасе тақдим этган ҳисоботда энг эътиборли жиҳат — двигателнинг ишончлилик кўрсаткичидир. Маълум қилинишича, рейсга чиқиш ишончлилиги (диспатч релиабилитй) 99,98 фоизни ташкил этади. Бу деярли барча режалаштирилган парвозлар двигател билан боғлиқ ҳеч қандай техник кечикишларсиз амалга оширилганини англатади.

ГEнх оиласи нафақат Boeing 787 Дреамлинер, балки Boeing 747-8 самолётларида ҳам қўлланилади. 2011-йилдан буён хизмат қилаётган ГEнх-2B версияси 24 миллион соатлик парвозни тўплаган. Умумий ҳисобда сериядаги барча двигателлар 75 миллион соатлик иш вақти ва 12 миллионга яқин учиш-қўниш сиклини муваффақиятли якунлаган.

Сўнгги ўн йиллик давомида ГE Аэроспасе муҳандислари двигателнинг чидамлилигини ошириш устида тиниmsиз иш олиб бордилар. Юқори босимли турбина парраклари ва ёниш камераси қопламаларининг модернизация қилиниши натижасида, мураккаб иқлим шароитларида двигателнинг техник хизмат кўрсатишгача бўлган иш муддати икки баравардан кўпроққа узайтирилди.

Авиация бозоридаги ўрни

ГEнх серияси ГE Аэроспасе тарихидаги энг тез сотилаётган кенг фюзеляжли двигателга айланди. Бугунги кунга қадар компания 3 000 дан ортиқ шундай қурилмаларни етказиб берган. Бу кўрсаткич Boeing компаниясининг 787 Дреамлинер самолётларини ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш режалари билан ҳамоҳанг равишда ўсиб бормоқда.

Ўзбекистон авиация бозорида ҳам Boeing 787 Дреамлинер самолётлари муҳим ўрин тутади. Миллий авиаташувчи паркидаги ушбу самолётларнинг самарадорлиги ва хавфсизлиги айнан мана шундай юқори технологияли двигателлар билан таъминланади. ГE Аэроспасе етказиб бериш ҳажмини ошириш орқали глобал авиация логистикасидаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.

BoeingГE АэроспасеАвиацияТехнологияДреамлинер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларOpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларБугун, 00:57Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиХ ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиБугун, 00:52AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиAMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиБугун, 00:28Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:26Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда