Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлилик
Авиация оламида технологик мукаммалликнинг янги босқичи қайд этилди. ГE Аэроспасе компанияси томонидан ишлаб чиқарилган ГEнх-1B двигателлари фойдаланишга топширилганидан буён жами 50 миллион соатлик парвоз вақтини забт этди. Бу кўрсаткич тижорий кенг фюзеляжли самолётлар двигателлари тарихидаги энг тезкор натижа сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ГEнх-1B двигателлари асосан Boeing 787 Дреамлинер самолётларига ўрнатилган бўлиб, ҳозирда дунё бўйлаб 50 дан ортиқ авиакомпаниялар томонидан эксплуатация қилинмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу турдаги двигателлар ҳар ойда ўртача 600 минг соатдан ортиқ парвозни амалга оширмоқда. Бу эса авиация саноатида ушбу технологияга бўлган ишонч нақадар юқори эканлигини кўрсатади.
Мислсиз ишончлилик ва техник кўрсаткичларГE Аэроспасе тақдим этган ҳисоботда энг эътиборли жиҳат — двигателнинг ишончлилик кўрсаткичидир. Маълум қилинишича, рейсга чиқиш ишончлилиги (диспатч релиабилитй) 99,98 фоизни ташкил этади. Бу деярли барча режалаштирилган парвозлар двигател билан боғлиқ ҳеч қандай техник кечикишларсиз амалга оширилганини англатади.
ГEнх оиласи нафақат Boeing 787 Дреамлинер, балки Boeing 747-8 самолётларида ҳам қўлланилади. 2011-йилдан буён хизмат қилаётган ГEнх-2B версияси 24 миллион соатлик парвозни тўплаган. Умумий ҳисобда сериядаги барча двигателлар 75 миллион соатлик иш вақти ва 12 миллионга яқин учиш-қўниш сиклини муваффақиятли якунлаган.
Сўнгги ўн йиллик давомида ГE Аэроспасе муҳандислари двигателнинг чидамлилигини ошириш устида тиниmsиз иш олиб бордилар. Юқори босимли турбина парраклари ва ёниш камераси қопламаларининг модернизация қилиниши натижасида, мураккаб иқлим шароитларида двигателнинг техник хизмат кўрсатишгача бўлган иш муддати икки баравардан кўпроққа узайтирилди.
Авиация бозоридаги ўрниГEнх серияси ГE Аэроспасе тарихидаги энг тез сотилаётган кенг фюзеляжли двигателга айланди. Бугунги кунга қадар компания 3 000 дан ортиқ шундай қурилмаларни етказиб берган. Бу кўрсаткич Boeing компаниясининг 787 Дреамлинер самолётларини ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш режалари билан ҳамоҳанг равишда ўсиб бормоқда.
Ўзбекистон авиация бозорида ҳам Boeing 787 Дреамлинер самолётлари муҳим ўрин тутади. Миллий авиаташувчи паркидаги ушбу самолётларнинг самарадорлиги ва хавфсизлиги айнан мана шундай юқори технологияли двигателлар билан таъминланади. ГE Аэроспасе етказиб бериш ҳажмини ошириш орқали глобал авиация логистикасидаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…