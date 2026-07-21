OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳслар

·24·Техно
OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳслар

Сунъий интеллект (AI) оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси очиқ вазнли (опен-веигҳт) моделларнинг жадаллик билан ривожланишидан жиддий ташвишга тушмоқда. Хитойнинг Мооншот лабораторияси томонидан тақдим этилган Кими K3 модели очиқ кодли тизимлар орасида энг йириги сифатида эътироф этилиши ортидан, АҚШда ушбу технологияларнинг иқтисодий ва хавфсизлик жиҳатлари бўйича қизғин баҳслар бошланиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

OpenAI компаниясининг стратегик келажак бўйича раҳбари Деан В. Балл очиқ вазнли моделлар йирик лабораторияларнинг инвестицион жозибадорлигини камайтириши мумкинлигини таъкидлади. У ҳатто АҚШ ҳукуматини янги моделларга нисбатан тартибга солиш чораларини кучайтиришга ва улар атрофида шубҳа уйғотишга чақирди. Бироқ, бундай кескин позиция Янн ЛеКун ва Мартин Касадо каби технология олами вакилларининг эътирозига сабаб бўлди. Уларнинг фикрича, очиқ дастурий таъминот инновацияларни тезлаштиради ва хусусий лойиҳалар билан параллел равишда ривожланиши мумкин.

Иқтисодий манфаатлар ва бозор рақобати

TechCrunch нашри таҳлилига кўра, очиқ вазнли моделлар корхоналар ва мустақил инфратузилмалар учун OpenAI ёки Anthropic каби гигантларнинг хизматларидан кўра арзонроқ ечим таклиф қилади. Агар фойдаланувчилар ёпиқ лабораториялардан ташқарида кўпроқ маблағ сарфлай бошласа, бу йирик компанияларнинг модел ўқитиш учун киритган миллиардлаб долларлик инвестициялари ўзини оқламаслигига олиб келади.

Сноркел AI асосчиларидан бири Браден Ҳанкоккнинг таъкидлашича, кучли очиқ манбали моделлар бозор нархларини тушириб юборади. Бу эса фойдаланувчилар учун фойдали бўлса-да, OpenAI каби компанияларнинг даромад маржасини сезиларли даражада қисқартиради. Шунга қарамай, сунъий интеллектнинг оммалашиши тўхтаб қолмайди, аксинча, у янада кенгроқ ёйилади.

Хавфсизлик ва сиёсий босим

Ахиос нашри хабар беришича, АҚШнинг янги маъмурияти йирик лабораториялар талаби билан Кими K3 ва бошқа илғор Хитой моделларини тақиқлаш масаласини кўриб чиқмоқда. Бунинг асосий сабаблари сифатида қуйидагилар келтирилмоқда:

  • АҚШ фойдаланувчилари маълумотларини Хитой ҳукуматидан ҳимоя қилиш;
  • Моделларнинг Хитой мафкураси ва манфаатларига мослашган бўлиши эҳтимоли;
  • АҚШ ҳукумати томонидан ўрнатилган хавфсизлик чекловларининг (гуардраилс) Хитой моделларида мавжуд эмаслиги.
Қизиғи шундаки, АҚШ моделларидаги қатъий хавфсизлик чекловлари баъзан Америка компанияларининг ўзига зарар келтирмоқда. Доналд Трумпнинг маслаҳатчиси Давид Саккснинг маълум қилишича, айрим компаниялар киберхавфсизлик бўшлиқларини ёпишда АҚШ моделлари рад этган вазифаларни бажариш учун айнан Хитойнинг сунъий интеллект тизимларига мурожаат қилмоқда.

Ҳозирча АҚШ Савдо вазирлиги Хитой моделларини тақиқлаш бўйича шошилинч чоралар кўрмаслигини билдирган. Бироқ, OpenAI ва бошқа йирик ўйинчиларнинг очиқ кодли тизимларга қарши кураши технология оламидаги эркинлик ва тижорий манфаатлар ўртасидаги мувозанатни бузиши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу жараён муҳим, чунки очиқ вазнли моделлар сунъий интеллектни маҳаллийлаштириш ва арзонроқ нархларда жорий этиш имконини беради.

OpenAIСунъий ИнтеллектКими K3ТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиХ ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиБугун, 00:52AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиAMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиБугун, 00:28Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:26Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда