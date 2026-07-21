OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳслар
Сунъий интеллект (AI) оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси очиқ вазнли (опен-веигҳт) моделларнинг жадаллик билан ривожланишидан жиддий ташвишга тушмоқда. Хитойнинг Мооншот лабораторияси томонидан тақдим этилган Кими K3 модели очиқ кодли тизимлар орасида энг йириги сифатида эътироф этилиши ортидан, АҚШда ушбу технологияларнинг иқтисодий ва хавфсизлик жиҳатлари бўйича қизғин баҳслар бошланиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
OpenAI компаниясининг стратегик келажак бўйича раҳбари Деан В. Балл очиқ вазнли моделлар йирик лабораторияларнинг инвестицион жозибадорлигини камайтириши мумкинлигини таъкидлади. У ҳатто АҚШ ҳукуматини янги моделларга нисбатан тартибга солиш чораларини кучайтиришга ва улар атрофида шубҳа уйғотишга чақирди. Бироқ, бундай кескин позиция Янн ЛеКун ва Мартин Касадо каби технология олами вакилларининг эътирозига сабаб бўлди. Уларнинг фикрича, очиқ дастурий таъминот инновацияларни тезлаштиради ва хусусий лойиҳалар билан параллел равишда ривожланиши мумкин.
Иқтисодий манфаатлар ва бозор рақобатиTechCrunch нашри таҳлилига кўра, очиқ вазнли моделлар корхоналар ва мустақил инфратузилмалар учун OpenAI ёки Anthropic каби гигантларнинг хизматларидан кўра арзонроқ ечим таклиф қилади. Агар фойдаланувчилар ёпиқ лабораториялардан ташқарида кўпроқ маблағ сарфлай бошласа, бу йирик компанияларнинг модел ўқитиш учун киритган миллиардлаб долларлик инвестициялари ўзини оқламаслигига олиб келади.
Сноркел AI асосчиларидан бири Браден Ҳанкоккнинг таъкидлашича, кучли очиқ манбали моделлар бозор нархларини тушириб юборади. Бу эса фойдаланувчилар учун фойдали бўлса-да, OpenAI каби компанияларнинг даромад маржасини сезиларли даражада қисқартиради. Шунга қарамай, сунъий интеллектнинг оммалашиши тўхтаб қолмайди, аксинча, у янада кенгроқ ёйилади.
Хавфсизлик ва сиёсий босимАхиос нашри хабар беришича, АҚШнинг янги маъмурияти йирик лабораториялар талаби билан Кими K3 ва бошқа илғор Хитой моделларини тақиқлаш масаласини кўриб чиқмоқда. Бунинг асосий сабаблари сифатида қуйидагилар келтирилмоқда:
- АҚШ фойдаланувчилари маълумотларини Хитой ҳукуматидан ҳимоя қилиш;
- Моделларнинг Хитой мафкураси ва манфаатларига мослашган бўлиши эҳтимоли;
- АҚШ ҳукумати томонидан ўрнатилган хавфсизлик чекловларининг (гуардраилс) Хитой моделларида мавжуд эмаслиги.
Ҳозирча АҚШ Савдо вазирлиги Хитой моделларини тақиқлаш бўйича шошилинч чоралар кўрмаслигини билдирган. Бироқ, OpenAI ва бошқа йирик ўйинчиларнинг очиқ кодли тизимларга қарши кураши технология оламидаги эркинлик ва тижорий манфаатлар ўртасидаги мувозанатни бузиши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу жараён муҳим, чунки очиқ вазнли моделлар сунъий интеллектни маҳаллийлаштириш ва арзонроқ нархларда жорий этиш имконини беради.
…