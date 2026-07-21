Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилди
Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан рақамли агентлар юк ташувчиларни топиш, нархларни солиштириш ва логистикани режалаштириш каби мураккаб вазифаларни мустақил бажара бошлади. Бироқ, тўлов масаласига келганда, бу тизимлар ҳамон инсон аралашувига муҳтож бўлиб қолмоқда. Натурал стартапи айнан шу муаммони ҳал қилиш — сунъий интеллект агентлари учун автоном тўлов инфратузилмасини яратиш мақсадида 30 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги молия тизими, жумладан кредит карталари ва банк ўтказмалари (АЧ), асосан инсон томонидан амалга ошириладиган транзакцияларга мослаштирилган. Бу инфратузилма автоном ишлайдиган AI агентлари учун жуда секин ва ноқулайлик туғдиради. Натурал лойиҳаси эса молия тизимини нолдан қайта лойиҳалаштириб, Stripe каби гигантлар билан рақобатлашишни мақсад қилган.
Агентлар учун янги молиявий қатламНатурал стартапига 2025-йилда Каҳлил Лалжи, Эрик Ванг ва Валт Леунг томонидан асос солинди. Лалжи илгари жуфтликлар учун банк хизматларини кўрсатувчи Ивелла стартапини муваффақиятли сотган тажрибали тадбиркордир. Унинг фикрича, сунъий интеллект агентларининг ривожланиш тезлиги амалдаги молиявий архитектурадан анча ўзиб кетди ва бу бўшлиқни тўлдириш бугунги кунда технология соҳасидаги энг муҳим вазифалардан биридир.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Натурал ўзини "агентларни мувофиқлаштириш қатлами" сифатида таништирмоқда. Бу тизим AI агентларига маблағларни сақлаш, ўтказиш ва бошқа агентлар ёки инсонлар билан мустақил равишда ҳисоб-китоб қилиш имконини беради. Компаниялар Натурал инфратузилмасини ўз тизимларига интеграция қилиш орқали ўзларининг рақамли ёрдамчиларига молиявий эркинлик беришлари мумкин.
Инвестиция раунди Фореруннер венчур жамғармаси раҳбари Кирстен Греэн томонидан бошқарилди. Ушбу босқичдан сўнг стартапнинг умумий молиялаштириш миқдори 40 миллион долларга етди. Греэннинг таъкидлашича, Натурал шунчаки тўловларни амалга ошириш эмас, балки низоли транзакцияларни бошқариш ва бутун тўлов инфратузилмасини сунъий интеллект даврига мослаштириш каби улкан режаларни кўзламоқда.
Рақобат ва келажак истиқболлариҲозирда Stripe каби глобал тўлов тизимлари бозорда ҳукмронлик қилаётган бўлса-да, уларнинг асосий эътибори барибир инсонлар ўртасидаги савдо-сотиққа қаратилган. Натурал эса ўзининг тор ихтисослашуви ва автоном тизимларга мослашувчанлиги билан ажралиб туришни истайди. Бу Ўзбекистон каби жадал рақамли иқтисодиётга ўтаётган мамлакатлар учун ҳам келажакда муҳим аҳамият касб этиши мумкин, чунки маҳаллийлаштирилган AI агентлари халқаро бозорларда мустақил савдо қилиш имкониятига эга бўлади.
Лойиҳа доирасида қуйидаги асосий йўналишлар ривожлантирилади:
- AI агентлари ўртасидаги тўғридан-тўғри транзакциялар;
- Инсон аралашувисиз тўловларни авторизация қилиш;
- Автоматлаштирилган молиявий ҳисоботлар ва хавфсизлик протоколлари;
- Низоли ва қайтариладиган тўловларни ақлли бошқариш тизими.
…