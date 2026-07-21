Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилди

·23·Техно
Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилди

Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан рақамли агентлар юк ташувчиларни топиш, нархларни солиштириш ва логистикани режалаштириш каби мураккаб вазифаларни мустақил бажара бошлади. Бироқ, тўлов масаласига келганда, бу тизимлар ҳамон инсон аралашувига муҳтож бўлиб қолмоқда. Натурал стартапи айнан шу муаммони ҳал қилиш — сунъий интеллект агентлари учун автоном тўлов инфратузилмасини яратиш мақсадида 30 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги молия тизими, жумладан кредит карталари ва банк ўтказмалари (АЧ), асосан инсон томонидан амалга ошириладиган транзакцияларга мослаштирилган. Бу инфратузилма автоном ишлайдиган AI агентлари учун жуда секин ва ноқулайлик туғдиради. Натурал лойиҳаси эса молия тизимини нолдан қайта лойиҳалаштириб, Stripe каби гигантлар билан рақобатлашишни мақсад қилган.

Агентлар учун янги молиявий қатлам

Натурал стартапига 2025-йилда Каҳлил Лалжи, Эрик Ванг ва Валт Леунг томонидан асос солинди. Лалжи илгари жуфтликлар учун банк хизматларини кўрсатувчи Ивелла стартапини муваффақиятли сотган тажрибали тадбиркордир. Унинг фикрича, сунъий интеллект агентларининг ривожланиш тезлиги амалдаги молиявий архитектурадан анча ўзиб кетди ва бу бўшлиқни тўлдириш бугунги кунда технология соҳасидаги энг муҳим вазифалардан биридир.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Натурал ўзини "агентларни мувофиқлаштириш қатлами" сифатида таништирмоқда. Бу тизим AI агентларига маблағларни сақлаш, ўтказиш ва бошқа агентлар ёки инсонлар билан мустақил равишда ҳисоб-китоб қилиш имконини беради. Компаниялар Натурал инфратузилмасини ўз тизимларига интеграция қилиш орқали ўзларининг рақамли ёрдамчиларига молиявий эркинлик беришлари мумкин.

Инвестиция раунди Фореруннер венчур жамғармаси раҳбари Кирстен Греэн томонидан бошқарилди. Ушбу босқичдан сўнг стартапнинг умумий молиялаштириш миқдори 40 миллион долларга етди. Греэннинг таъкидлашича, Натурал шунчаки тўловларни амалга ошириш эмас, балки низоли транзакцияларни бошқариш ва бутун тўлов инфратузилмасини сунъий интеллект даврига мослаштириш каби улкан режаларни кўзламоқда.

Рақобат ва келажак истиқболлари

Ҳозирда Stripe каби глобал тўлов тизимлари бозорда ҳукмронлик қилаётган бўлса-да, уларнинг асосий эътибори барибир инсонлар ўртасидаги савдо-сотиққа қаратилган. Натурал эса ўзининг тор ихтисослашуви ва автоном тизимларга мослашувчанлиги билан ажралиб туришни истайди. Бу Ўзбекистон каби жадал рақамли иқтисодиётга ўтаётган мамлакатлар учун ҳам келажакда муҳим аҳамият касб этиши мумкин, чунки маҳаллийлаштирилган AI агентлари халқаро бозорларда мустақил савдо қилиш имкониятига эга бўлади.

Лойиҳа доирасида қуйидаги асосий йўналишлар ривожлантирилади:

  • AI агентлари ўртасидаги тўғридан-тўғри транзакциялар;
  • Инсон аралашувисиз тўловларни авторизация қилиш;
  • Автоматлаштирилган молиявий ҳисоботлар ва хавфсизлик протоколлари;
  • Низоли ва қайтариладиган тўловларни ақлли бошқариш тизими.
Хулоса қилиб айтганда, Натурал стартапи сунъий интеллект нафақат маслаҳат берувчи, балки тўлиқ иқтисодий субъектга айланадиган янги даврга пойдевор қўймоқда. 30 миллион долларлик янги капитал компанияга ўз жамоасини кенгайтириш ва технологик базасини мукаммаллаштириш имконини беради.

НатуралСунъий ИнтеллектСтартапИнвестицияФинтеч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларOpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларБугун, 00:57Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиХ ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиБугун, 00:52AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиAMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиБугун, 00:28Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда