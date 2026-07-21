Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилди

·42·Спорт
Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилди

Футбол оламининг икки афсонаси ўртасидаги билвосита мулоқот мухлислар эътиборини тортди. Бразилиялик афсонавий ҳужумчи Роналдо Назарио Португалия терма жамоаси етакчиси Криштиану Роналдунинг келажаги борасида ўзининг мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Унинг фикрича, 39 ёшли ҳужумчи учун вақт ўз сўзини айтмоқда ва юқори даражадаги халқаро турнирларда қатнашиш борган сари қийинлашиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, ESPN телеканалига берган интервюсида "Сўйлоқ" лақаби билан машҳур бўлган бразилиялик Роналдо замондоши ва Неймар каби юлдузларнинг жисмоний ҳолатига тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, профессионал спортчининг фаолиятида тана барча нарсани ҳал қиладиган паллага кириб келади ва бу жараённи тўхтатиб бўлмайди.

Тана ва онг ўртасидаги кураш

Роналдо Назарио ўз тажрибасидан келиб чиқиб, жароҳатлар ва ёш ўтиши билан боғлиқ муаммоларни тушунтириб берди. "Одатда тана сизга ортиқ бардош бера олмаслигингиз ҳақида огоҳлантириш беради. Менимча, Криштиану ҳам, Неймар ҳам ўз танаси билан келишиб олиши керак бўлган нуқтага етиб келишди. Тана билан курашда ғалаба қозониш жуда қийин", — дейди икки карра Жаҳон чемпиони.

Бразилиялик собиқ футболчининг фикрича, Саудия Арабистони чемпионати ва Жаҳон чемпионати каби йирик турнирлар ўртасида катта фарқ бор. Криштиану Роналду ҳозирда Ал-Насср сафида сермаҳсул ўйин кўрсатаётган бўлса-да, халқаро майдондаги интенсивлик бутунлай бошқа даражани талаб қилади.

2030-йилги мақсадлар ва реал имкониятлар

"Эҳтимол, у ҳали ҳам Саудия Арабистонида ўйнаш даражасига эгадир, аммо гап Жаҳон чемпионати ҳақида кетганда, буни амалга ошириш анча қийинлашади. У ердаги даража ва талаблар анча юқори", — дея қўшимча қилди Роналдо Назарио. Бу фикрлар айниқса Криштиану Роналдунинг 2026 ва ҳатто 2030-йилги мундиалларда қатнашиш истаги ҳақидаги гап-сўзлар фонида долзарб аҳамият касб этмоқда.

Маълумки, Бразилиялик Роналдо ўз фаолиятини тиззасидаги оғир жароҳатлар сабабли эрта якунлашга мажбур бўлган эди. Унинг сўзларига кўра, футболга бўлган чексиз муҳаббатга қарамай, охир-оқибат тана биз учун қарор қабул қилади. Ҳозирда у ўзи ўйнай олмаслигини онги ҳали ҳам майдонда ҳаракат қилишни хоҳласа-да, танаси бунга имкон бермаслиги билан изоҳлади.

Бугунги кунда Криштиану Роналду Ал-Насср сафида рекордларни янгилашда давом этмоқда. Бироқ, 2030-йилда у 45 ёшни қарши олади. Футбол жамоатчилиги орасида унинг бундай ёшда ҳам терма жамоага ёрдам бера олиши катта мунозараларга сабаб бўлмоқда. Роналдо Назарионинг огоҳлантириши эса замонавий тиббиёт ва интизом ҳар қанча кучли бўлмасин, табиат қонунлари устун келишига ишорадир.

Криштиану РоналдуРоналдо НазариоАл-НассрПортугалияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиЛионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиБугун, 00:59Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинУнаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинБугун, 00:54Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди