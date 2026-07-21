Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилди
Футбол оламининг икки афсонаси ўртасидаги билвосита мулоқот мухлислар эътиборини тортди. Бразилиялик афсонавий ҳужумчи Роналдо Назарио Португалия терма жамоаси етакчиси Криштиану Роналдунинг келажаги борасида ўзининг мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Унинг фикрича, 39 ёшли ҳужумчи учун вақт ўз сўзини айтмоқда ва юқори даражадаги халқаро турнирларда қатнашиш борган сари қийинлашиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, ESPN телеканалига берган интервюсида "Сўйлоқ" лақаби билан машҳур бўлган бразилиялик Роналдо замондоши ва Неймар каби юлдузларнинг жисмоний ҳолатига тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, профессионал спортчининг фаолиятида тана барча нарсани ҳал қиладиган паллага кириб келади ва бу жараённи тўхтатиб бўлмайди.
Тана ва онг ўртасидаги курашРоналдо Назарио ўз тажрибасидан келиб чиқиб, жароҳатлар ва ёш ўтиши билан боғлиқ муаммоларни тушунтириб берди. "Одатда тана сизга ортиқ бардош бера олмаслигингиз ҳақида огоҳлантириш беради. Менимча, Криштиану ҳам, Неймар ҳам ўз танаси билан келишиб олиши керак бўлган нуқтага етиб келишди. Тана билан курашда ғалаба қозониш жуда қийин", — дейди икки карра Жаҳон чемпиони.
Бразилиялик собиқ футболчининг фикрича, Саудия Арабистони чемпионати ва Жаҳон чемпионати каби йирик турнирлар ўртасида катта фарқ бор. Криштиану Роналду ҳозирда Ал-Насср сафида сермаҳсул ўйин кўрсатаётган бўлса-да, халқаро майдондаги интенсивлик бутунлай бошқа даражани талаб қилади.
2030-йилги мақсадлар ва реал имкониятлар"Эҳтимол, у ҳали ҳам Саудия Арабистонида ўйнаш даражасига эгадир, аммо гап Жаҳон чемпионати ҳақида кетганда, буни амалга ошириш анча қийинлашади. У ердаги даража ва талаблар анча юқори", — дея қўшимча қилди Роналдо Назарио. Бу фикрлар айниқса Криштиану Роналдунинг 2026 ва ҳатто 2030-йилги мундиалларда қатнашиш истаги ҳақидаги гап-сўзлар фонида долзарб аҳамият касб этмоқда.
Маълумки, Бразилиялик Роналдо ўз фаолиятини тиззасидаги оғир жароҳатлар сабабли эрта якунлашга мажбур бўлган эди. Унинг сўзларига кўра, футболга бўлган чексиз муҳаббатга қарамай, охир-оқибат тана биз учун қарор қабул қилади. Ҳозирда у ўзи ўйнай олмаслигини онги ҳали ҳам майдонда ҳаракат қилишни хоҳласа-да, танаси бунга имкон бермаслиги билан изоҳлади.
Бугунги кунда Криштиану Роналду Ал-Насср сафида рекордларни янгилашда давом этмоқда. Бироқ, 2030-йилда у 45 ёшни қарши олади. Футбол жамоатчилиги орасида унинг бундай ёшда ҳам терма жамоага ёрдам бера олиши катта мунозараларга сабаб бўлмоқда. Роналдо Назарионинг огоҳлантириши эса замонавий тиббиёт ва интизом ҳар қанча кучли бўлмасин, табиат қонунлари устун келишига ишорадир.
…