Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқди
Elon Musk эгалик қилувчи Х ижтимоий тармоғи Android платформаси учун мўлжалланган иловасини тўлиқ янгилади. Тахминан бир йил давом этган кенг кўламли муҳандислик лойиҳасидан сўнг, компания илованинг мутлақо янги версиясини тақдим этди. Бу ўзгариш Android фойдаланувчилари учун йиллар давомида кузатилган техник муаммоларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги илова эски кодлар устига қурилмаган, балки нолдан, замонавий Котлин ва Жетпакк Компосе технологиялари асосида қайта ёзилган. Бу ижтимоий тармоқ тарихидаги энг йирик муҳандислик лойиҳаларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Аввалги версия iOS иловасига қараганда анча секин ва носозликларга бой экани фойдаланувчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлиб келаётган эди.
Тезлик ва барқарорлик: Асосий ўзгаришларКомпаниянинг маҳсулот бўйича раҳбари Никита Биернинг таъкидлашича, янги версия ҳар қандай жиҳатдан эски иловадан устунроқдир. Х хабарига кўра, эндиликда саҳифаларни варақлаш (скроллинг), маълумотларни юклаш ва билдиришномалар тизими анча тез ва силлиқ ишлайди. Бу ўзгаришлар, айниқса, Android қурилмалари устунлик қиладиган глобал бозорларда платформанинг жозибадорлигини ошириши кутилмоқда.
Ўтган йили Х иловасида жиддий хатоликлар кузатилган, ҳатто фойдаланувчилар ҳаволалар орқали постларни очишда қийинчиликларга дуч келишган эди. Янги архитектура нафақат жорий муаммоларни ҳал қилади, балки келажакда янги функцияларни "чақмоқ тезлигида" жорий этиш имконини беради. Бу эса Х платформасининг "ҳамма нарса учун илова" (эверйтинг апп) концепциясини ривожлантиришда муҳим қадамдир.
Яқин келажакдаги режаларГарчи илова сезиларли даражада яхшиланган бўлса-да, ишлаб чиқувчилар ҳали қилинадиган ишлар борлигини тан олишмоқда. Ҳозирда жамоа қуйидаги йўналишлар устида ишламоқда:
- Эски русумдаги Android қурилмаларида унумдорликни янада оптималлаштириш;
- Жонли аудио суҳбатлар учун мўлжалланган Спасес функциясини тўлиқ мослаштириш;
- Янги видео муҳаррири ва видеоли реакциялар функциясини қўшиш;
- Каштагс (молиявий теглар) ва шахсий тасмалар (кустом тимелинес) тизимини жорий этиш.
Ҳозирда янгиланган илова Google Play Сторе дўконида мавжуд. Мавжуд фойдаланувчилар ўз иловаларини шунчаки янгилаш орқали барча қулайликлардан фойдаланишлари мумкин. Х жамоаси яқин ойларда Android версияни iOS билан функционал жиҳатдан тўлиқ тенглаштиришни мақсад қилган.
…