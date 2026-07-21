Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқди

·26·Техно
Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқди

Elon Musk эгалик қилувчи Х ижтимоий тармоғи Android платформаси учун мўлжалланган иловасини тўлиқ янгилади. Тахминан бир йил давом этган кенг кўламли муҳандислик лойиҳасидан сўнг, компания илованинг мутлақо янги версиясини тақдим этди. Бу ўзгариш Android фойдаланувчилари учун йиллар давомида кузатилган техник муаммоларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги илова эски кодлар устига қурилмаган, балки нолдан, замонавий Котлин ва Жетпакк Компосе технологиялари асосида қайта ёзилган. Бу ижтимоий тармоқ тарихидаги энг йирик муҳандислик лойиҳаларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Аввалги версия iOS иловасига қараганда анча секин ва носозликларга бой экани фойдаланувчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлиб келаётган эди.

Тезлик ва барқарорлик: Асосий ўзгаришлар

Компаниянинг маҳсулот бўйича раҳбари Никита Биернинг таъкидлашича, янги версия ҳар қандай жиҳатдан эски иловадан устунроқдир. Х хабарига кўра, эндиликда саҳифаларни варақлаш (скроллинг), маълумотларни юклаш ва билдиришномалар тизими анча тез ва силлиқ ишлайди. Бу ўзгаришлар, айниқса, Android қурилмалари устунлик қиладиган глобал бозорларда платформанинг жозибадорлигини ошириши кутилмоқда.

Ўтган йили Х иловасида жиддий хатоликлар кузатилган, ҳатто фойдаланувчилар ҳаволалар орқали постларни очишда қийинчиликларга дуч келишган эди. Янги архитектура нафақат жорий муаммоларни ҳал қилади, балки келажакда янги функцияларни "чақмоқ тезлигида" жорий этиш имконини беради. Бу эса Х платформасининг "ҳамма нарса учун илова" (эверйтинг апп) концепциясини ривожлантиришда муҳим қадамдир.

Яқин келажакдаги режалар

Гарчи илова сезиларли даражада яхшиланган бўлса-да, ишлаб чиқувчилар ҳали қилинадиган ишлар борлигини тан олишмоқда. Ҳозирда жамоа қуйидаги йўналишлар устида ишламоқда:

  • Эски русумдаги Android қурилмаларида унумдорликни янада оптималлаштириш;
  • Жонли аудио суҳбатлар учун мўлжалланган Спасес функциясини тўлиқ мослаштириш;
  • Янги видео муҳаррири ва видеоли реакциялар функциясини қўшиш;
  • Каштагс (молиявий теглар) ва шахсий тасмалар (кустом тимелинес) тизимини жорий этиш.
Ўтган йилнинг август ойида Х раҳбарияти Android иловасини тубдан ўзгартириш учун энг кучли дастурчилардан иборат "орзу жамоаси"ни йиғишини эълон қилган эди. Октябр ойида Android платформасида юклаб олишлар сони рекорд даражага етгани ушбу лойиҳанинг компания учун нақадар устувор эканини кўрсатди.

Ҳозирда янгиланган илова Google Play Сторе дўконида мавжуд. Мавжуд фойдаланувчилар ўз иловаларини шунчаки янгилаш орқали барча қулайликлардан фойдаланишлари мумкин. Х жамоаси яқин ойларда Android версияни iOS билан функционал жиҳатдан тўлиқ тенглаштиришни мақсад қилган.

ХElon MuskAndroidИловаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларOpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларБугун, 00:57AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиAMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиБугун, 00:28Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:26Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда