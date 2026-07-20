Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади

·30·Ўзбекистон
Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Беларус бош вазири ўринбосари Виктор Каранкевич бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Учрашувда икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликни кенгайтириш, савдо ҳажмини ошириш ва Ўзбекистонда атом электр станцияси барпо этишда ҳамкорлик қилиш масалалари муҳокама қилинди.

Музокараларда бўлажак АЭСни лойиҳалашдан тортиб, уни эксплуатация қилишгача бўлган жараёнларда Беларус тажрибасидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилди.

Лукашенконинг саломи етказилди

Учрашув аввалида Виктор Каранкевич Ўзбекистон раҳбарига Беларус президенти Александр Лукашенконинг самимий саломи ва эзгу тилакларини етказди.

Томонлар Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларининг бугунги ҳолати ҳамда уларни янада ривожлантириш истиқболларини кўриб чиқди.

Айниқса, сиёсий мулоқот билан бир қаторда савдо-иқтисодий ва саноат кооперациясини кучайтириш масалалари муҳокамалар марказида бўлди.

Савдо ҳажмини 2 млрд долларга етказиш мақсади

Мулоқот давомида Шавкат Мирзиёевнинг 8–9 июль кунлари Минск шаҳрига амалга оширган расмий ташрифи самарали натижалар бергани қайд этилди.

Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади

Ташриф якунлари бўйича қабул қилинган чора-тадбирлар режасини ўз вақтида амалга ошириш муҳимлиги таъкидланди. Ушбу режа доирасида икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш мақсад қилинган.

Шунингдек, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида янги қўшма лойиҳаларни илгари суриш, ишлаб чиқариш кооперациясини кенгайтириш ва ўзаро инвестицияларни кўпайтириш вазифалари белгиланган.

АЭС қурилишида қандай ёрдам кўрсатилади?

Учрашувнинг муҳим мавзуларидан бири Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси ва унга боғлиқ инфратузилмани барпо этиш бўлди.

Беларус томонининг тажрибасидан қуйидаги йўналишларда фойдаланиш масалалари кўриб чиқилди:

  • атом электр станциясини лойиҳалаш;

  • қурилиш ишларини экспертлик жиҳатидан қўллаб-қувватлаш;

  • объектни ишга тушириш ва эксплуатация қилиш;

  • хавфсизлик ва инфратузилма масалалари бўйича тажриба алмашиш.

Музокаралар ҳали амалий ҳамкорликнинг аниқ шартлари тўлиқ белгиланганини англатмайди. Бироқ Беларус тажрибасини жалб этиш масаласи икки томонлама кун тартибида муҳим ўрин эгаллаётгани кўринмоқда.

Миллий кадрлар тайёрланади

Атом энергетикаси соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди.

Ўзбекистон ва Беларуснинг тегишли олий таълим муассасалари ўртасида қўшма дастурларни йўлга қўйиш, талабалар ва мутахассислар алмашинувини ташкил этиш ҳамда соҳа учун миллий кадрлар тайёрлаш режалаштирилмоқда.

Бу жараёнда фақат станция қурилиши эмас, балки уни узоқ йиллар давомида хавфсиз ва самарали бошқара оладиган маҳаллий мутахассислар базасини шакллантириш ҳам асосий вазифалардан бири бўлади.

Ҳамкорлик янги босқичга чиқиши мумкин

Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги янги келишувлар савдо, саноат ва энергетика соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.

Айниқса, атом энергетикаси бўйича тажриба алмашиш ва кадрлар тайёрлаш режалари амалга ошса, бу икки давлат муносабатларида янги стратегик йўналишга айланиши мумкин.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонБеларусьВиктор КаранкевичАлександр Лукашенко
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиЖиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиКеча, 18:14Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиСамарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиКеча, 17:05776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси ПрезидентникиКеча, 12:57Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКеча, 12:08Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Кеча, 00:20Ўзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиЎзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиланди19.07, 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди