Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Беларус бош вазири ўринбосари Виктор Каранкевич бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Учрашувда икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликни кенгайтириш, савдо ҳажмини ошириш ва Ўзбекистонда атом электр станцияси барпо этишда ҳамкорлик қилиш масалалари муҳокама қилинди.
Музокараларда бўлажак АЭСни лойиҳалашдан тортиб, уни эксплуатация қилишгача бўлган жараёнларда Беларус тажрибасидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилди.
Лукашенконинг саломи етказилди
Учрашув аввалида Виктор Каранкевич Ўзбекистон раҳбарига Беларус президенти Александр Лукашенконинг самимий саломи ва эзгу тилакларини етказди.
Томонлар Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларининг бугунги ҳолати ҳамда уларни янада ривожлантириш истиқболларини кўриб чиқди.
Айниқса, сиёсий мулоқот билан бир қаторда савдо-иқтисодий ва саноат кооперациясини кучайтириш масалалари муҳокамалар марказида бўлди.
Савдо ҳажмини 2 млрд долларга етказиш мақсади
Мулоқот давомида Шавкат Мирзиёевнинг 8–9 июль кунлари Минск шаҳрига амалга оширган расмий ташрифи самарали натижалар бергани қайд этилди.
Ташриф якунлари бўйича қабул қилинган чора-тадбирлар режасини ўз вақтида амалга ошириш муҳимлиги таъкидланди. Ушбу режа доирасида икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш мақсад қилинган.
Шунингдек, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида янги қўшма лойиҳаларни илгари суриш, ишлаб чиқариш кооперациясини кенгайтириш ва ўзаро инвестицияларни кўпайтириш вазифалари белгиланган.
АЭС қурилишида қандай ёрдам кўрсатилади?
Учрашувнинг муҳим мавзуларидан бири Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси ва унга боғлиқ инфратузилмани барпо этиш бўлди.
Беларус томонининг тажрибасидан қуйидаги йўналишларда фойдаланиш масалалари кўриб чиқилди:
атом электр станциясини лойиҳалаш;
қурилиш ишларини экспертлик жиҳатидан қўллаб-қувватлаш;
объектни ишга тушириш ва эксплуатация қилиш;
хавфсизлик ва инфратузилма масалалари бўйича тажриба алмашиш.
Музокаралар ҳали амалий ҳамкорликнинг аниқ шартлари тўлиқ белгиланганини англатмайди. Бироқ Беларус тажрибасини жалб этиш масаласи икки томонлама кун тартибида муҳим ўрин эгаллаётгани кўринмоқда.
Миллий кадрлар тайёрланади
Атом энергетикаси соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон ва Беларуснинг тегишли олий таълим муассасалари ўртасида қўшма дастурларни йўлга қўйиш, талабалар ва мутахассислар алмашинувини ташкил этиш ҳамда соҳа учун миллий кадрлар тайёрлаш режалаштирилмоқда.
Бу жараёнда фақат станция қурилиши эмас, балки уни узоқ йиллар давомида хавфсиз ва самарали бошқара оладиган маҳаллий мутахассислар базасини шакллантириш ҳам асосий вазифалардан бири бўлади.
Ҳамкорлик янги босқичга чиқиши мумкин
Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги янги келишувлар савдо, саноат ва энергетика соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
Айниқса, атом энергетикаси бўйича тажриба алмашиш ва кадрлар тайёрлаш режалари амалга ошса, бу икки давлат муносабатларида янги стратегик йўналишга айланиши мумкин.
…