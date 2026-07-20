Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқда

·26·Техно
Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқда

Смартфонлар бозорида буклама қурилмалар пойгаси янги босқичга чиқмоқда. Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги флагмани — Мих Фолд 5 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Интернет тармоғида пайдо бўлган илк “ливе” суратлар янги қурилма нафақат техник жиҳатдан, балки ташқи кўриниши билан ҳам соҳа етакчиларини ҳайратда қолдиришини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, тармоқларда “Лҳаса” кодли номи остида муҳрланган муҳандислик намунаси пайдо бўлган. Ушбу қурилманинг дизайн чизиқлари кўпчилик интиқлик билан кутаётган iPhone Ultra ва Samsung Galaxy З Фолд 8 концептларига жуда ўхшашлиги билан эътиборни тортмоқда. Бу эса Xiaomi брендининг премиум сегментда янада қатъийроқ позиция эгаллаш ниятида эканидан далолат беради.

Техник имкониятлар ва янги платформа

Мих Фолд 5 моделининг энг кутилмаган жиҳати унинг аппарат таъминоти билан боғлиқ. Одатда флагманлар Snapdragon чипларига таянади, бироқ мазкур қурилма Xiaomi компаниясининг ўз ишланмаси бўлган Xiaomi Хринг O3 платформасида ишлаши кутилмоқда. Дастурий таъминот сифатида эса Android 17 базасидаги янги HyperOS 4 қобиғи танланган. Бу ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам қизиқарли, чунки компания ўз экотизимини янада оптималлаштиришга урғу бермоқда.

Қурилманинг асосий экрани 7,5–7,6 дюймли ўлчамга эга бўлиб, букланиш жойидаги чизиқ (складка) деярли сезилмайдиган даражага келтирилган. Аввалги моделларга қараганда корпус бироз кенгроқ ва ихчамроқ кўриниш олган, бу эса уни бир қўлда бошқаришни анча қулайлаштиради.

Камера ва автономлик

Xiaomi анъанага кўра оптика масаласида Леика билан ҳамкорликни давом эттиради. Смартфоннинг орқа панелида горизонтал жойлашган камера блоки ва машҳур немис бренди логотипи акс этади. Асосий датчик 200 мегапикселли аниқликка эга бўлиши кутилмоқда, бу эса буклама смартфонлар орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Қурилманинг бошқа муҳим жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • 6000 мА•ш сиғимли кучли аккумулятор;
  • Сиmsиз қувватлантириш технологияси;
  • Сувдан ҳимоя қилиш тизими;
  • Ён томонга ўрнатилган бармоқ изи сканери.
Тахминларга кўра, Xiaomi Мих Фолд 5 моделининг расмий тақдимоти шу йилнинг август ойида бўлиб ўтади. Қурилманинг Хитой бозоридаги бошланғич нархи тахминан 1400 доллар атрофида бўлиши айтилмоқда. Агар ушбу маълумотлар тасдиқланса, янги флагман iPhone ва Samsung брендларининг энг қиммат моделларига муносиб рақобатчи бўлади.

XiaomiМих Фолд 5СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиXiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиБугун, 11:59iPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиБугун, 09:51Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиMeta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиБугун, 05:26Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиDatabricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиБугун, 04:56Сунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиСунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиБугун, 04:21Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда