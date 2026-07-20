Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқда
Смартфонлар бозорида буклама қурилмалар пойгаси янги босқичга чиқмоқда. Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги флагмани — Мих Фолд 5 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Интернет тармоғида пайдо бўлган илк “ливе” суратлар янги қурилма нафақат техник жиҳатдан, балки ташқи кўриниши билан ҳам соҳа етакчиларини ҳайратда қолдиришини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, тармоқларда “Лҳаса” кодли номи остида муҳрланган муҳандислик намунаси пайдо бўлган. Ушбу қурилманинг дизайн чизиқлари кўпчилик интиқлик билан кутаётган iPhone Ultra ва Samsung Galaxy З Фолд 8 концептларига жуда ўхшашлиги билан эътиборни тортмоқда. Бу эса Xiaomi брендининг премиум сегментда янада қатъийроқ позиция эгаллаш ниятида эканидан далолат беради.
Техник имкониятлар ва янги платформаМих Фолд 5 моделининг энг кутилмаган жиҳати унинг аппарат таъминоти билан боғлиқ. Одатда флагманлар Snapdragon чипларига таянади, бироқ мазкур қурилма Xiaomi компаниясининг ўз ишланмаси бўлган Xiaomi Хринг O3 платформасида ишлаши кутилмоқда. Дастурий таъминот сифатида эса Android 17 базасидаги янги HyperOS 4 қобиғи танланган. Бу ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам қизиқарли, чунки компания ўз экотизимини янада оптималлаштиришга урғу бермоқда.
Қурилманинг асосий экрани 7,5–7,6 дюймли ўлчамга эга бўлиб, букланиш жойидаги чизиқ (складка) деярли сезилмайдиган даражага келтирилган. Аввалги моделларга қараганда корпус бироз кенгроқ ва ихчамроқ кўриниш олган, бу эса уни бир қўлда бошқаришни анча қулайлаштиради.
Камера ва автономликXiaomi анъанага кўра оптика масаласида Леика билан ҳамкорликни давом эттиради. Смартфоннинг орқа панелида горизонтал жойлашган камера блоки ва машҳур немис бренди логотипи акс этади. Асосий датчик 200 мегапикселли аниқликка эга бўлиши кутилмоқда, бу эса буклама смартфонлар орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
Қурилманинг бошқа муҳим жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- 6000 мА•ш сиғимли кучли аккумулятор;
- Сиmsиз қувватлантириш технологияси;
- Сувдан ҳимоя қилиш тизими;
- Ён томонга ўрнатилган бармоқ изи сканери.
…