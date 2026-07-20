Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этди
Россиянинг “Решетнёв” компанияси муҳандислари космик аппаратлар учун мўлжалланган, диаметри 12 метрга тенг бўлган янги авлод йиғилувчи антенна рефлекторини ишлаб чиқди. Ушбу “космик соябон” деб аталаётган қурилма ўзининг конструкцияси ва техник имкониятлари билан аввалги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилади ҳамда келажакдаги сунъий йўлдошларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги ишланманинг асосий ўзига хослиги акс эттирувчи тўрни тахлашнинг мутлақо янгича схемасидир. Бу усул рефлекторни парвоздан олдин жуда ихчам ҳолатда йиғиш имконини беради. Натижада, улкан антенна ракета-ташувчининг бош қисмидаги тор жойга осонлик билан жойлашади, бу эса логистика ва муҳандислик нуқтаи назаридан катта ютуқ ҳисобланади.
Соддалаштирилган механизм ва юқори ишончлиликКосмик фазода мураккаб конструкцияларнинг очилиши ҳар доим хавфли жараён ҳисобланган. Янги лойиҳада муҳандислар ушбу муаммони ҳал қилишга эришдилар. Эндиликда антенна орбитага чиққандан сўнг атиги битта привод (юритма) ёрдамида ишчи ҳолатга келтирилади. Механизмнинг соддалаштирилиши унинг ишончлилигини бир неча баробар оширади, чунки ҳаракатланувчи қисмлар қанча кам бўлса, носозликлар юзага келиш эҳтимоли шунча паст бўлади.
Яна бир муҳим жиҳат — қурилма вазнининг камайтирилганидир. Ишлаб чиқувчилар рефлекторнинг умумий массасини тахминан 5 фоизга қисқартиришга муваффақ бўлишди. Космик технологиялар соҳасида ҳар бир килограмм фойдали юк учун кураш кетишини ҳисобга олсак, бу кўрсаткич ракета учириш харажатларини тежаш ва бошқа илмий ускуналар учун қўшимча жой очиш имконини беради.
Ҳозирги вақтда янги қурилманинг тажриба нусхаси тайёрланган ва барча зарур синовлардан муваффақиятли ўтган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу технология алоқа сунъий йўлдошлари, метеорологик аппаратлар ва узоқ масофали космик тадқиқотлар учун мўлжалланган зондларда кенг қўлланилади.
Ушбу янгилик Россиянинг истиқболли космик дастурлари доирасида амалга оширилмоқда. Кейинги босқичда мазкур 12 метрли “соябон”ларни реал космик аппаратларга ўрнатиш ва уларни очиқ коинотда синаб кўриш режалаштирилган. Бу каби технологик ечимлар сунъий йўлдош орқали узатиладиган сигнал сифатини яхшилаш ва маълумотлар қамровини кенгайтиришга ёрдам беради.
…