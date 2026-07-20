Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этди

·31·Техно
Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этди

Россиянинг “Решетнёв” компанияси муҳандислари космик аппаратлар учун мўлжалланган, диаметри 12 метрга тенг бўлган янги авлод йиғилувчи антенна рефлекторини ишлаб чиқди. Ушбу “космик соябон” деб аталаётган қурилма ўзининг конструкцияси ва техник имкониятлари билан аввалги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилади ҳамда келажакдаги сунъий йўлдошларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги ишланманинг асосий ўзига хослиги акс эттирувчи тўрни тахлашнинг мутлақо янгича схемасидир. Бу усул рефлекторни парвоздан олдин жуда ихчам ҳолатда йиғиш имконини беради. Натижада, улкан антенна ракета-ташувчининг бош қисмидаги тор жойга осонлик билан жойлашади, бу эса логистика ва муҳандислик нуқтаи назаридан катта ютуқ ҳисобланади.

Соддалаштирилган механизм ва юқори ишончлилик

Космик фазода мураккаб конструкцияларнинг очилиши ҳар доим хавфли жараён ҳисобланган. Янги лойиҳада муҳандислар ушбу муаммони ҳал қилишга эришдилар. Эндиликда антенна орбитага чиққандан сўнг атиги битта привод (юритма) ёрдамида ишчи ҳолатга келтирилади. Механизмнинг соддалаштирилиши унинг ишончлилигини бир неча баробар оширади, чунки ҳаракатланувчи қисмлар қанча кам бўлса, носозликлар юзага келиш эҳтимоли шунча паст бўлади.

Яна бир муҳим жиҳат — қурилма вазнининг камайтирилганидир. Ишлаб чиқувчилар рефлекторнинг умумий массасини тахминан 5 фоизга қисқартиришга муваффақ бўлишди. Космик технологиялар соҳасида ҳар бир килограмм фойдали юк учун кураш кетишини ҳисобга олсак, бу кўрсаткич ракета учириш харажатларини тежаш ва бошқа илмий ускуналар учун қўшимча жой очиш имконини беради.

Ҳозирги вақтда янги қурилманинг тажриба нусхаси тайёрланган ва барча зарур синовлардан муваффақиятли ўтган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу технология алоқа сунъий йўлдошлари, метеорологик аппаратлар ва узоқ масофали космик тадқиқотлар учун мўлжалланган зондларда кенг қўлланилади.

Ушбу янгилик Россиянинг истиқболли космик дастурлари доирасида амалга оширилмоқда. Кейинги босқичда мазкур 12 метрли “соябон”ларни реал космик аппаратларга ўрнатиш ва уларни очиқ коинотда синаб кўриш режалаштирилган. Бу каби технологик ечимлар сунъий йўлдош орқали узатиладиган сигнал сифатини яхшилаш ва маълумотлар қамровини кенгайтиришга ёрдам беради.

РоскосмосКосмосТехнологияСунъий ЙўлдошРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 14:20Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиИлон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиБугун, 12:54Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиHisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиБугун, 12:30Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиXiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиБугун, 11:59Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаXiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда