Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камераси
Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Vivo X300e моделини расман намойиш этди. Ушбу смартфон ўзининг нафис дизайни ва ғайритабиий даражада юқори сиғимли аккумулятори билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Қурилма Зеисс бренди билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, у нафақат автономлик, балки суратга олиш имкониятлари бўйича ҳам етакчиликка даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания аллақачон янги модел учун олдиндан буюртма бериш жараёнини бошлаб юборган. Қурилманинг расмий савдолари жорий йилнинг 27-июль санасидан бошланиши режалаштирилган. Ишлаб чиқарувчи барча техник тафсилотларни тўлиқ очиқламаган бўлса-да, нуфузли инсайдерлар смартфоннинг асосий хусусиятларини маълум қилиб улгуришди.
Техник имкониятлар ва дисплейVivo X300e модели 6,59 дюймли, текис OLED-дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда. Экран 1,5K аниқликдаги тасвирни қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчиларга юқори сифатли ва ёрқин визуал тажрибани тақдим этади. Смартфоннинг унумдорлиги учун энг сўнгги Snapdragon 8 Ген 5 микросхемалар тўплами жавоб бериши тахмин қилинмоқда, бу эса уни бозордаги энг кучли қурилмалардан бирига айлантиради.
Қурилманинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг қувват тизимидир. Муҳандислар атиги 7,99 мм қалинликдаги корпусга 7200 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич замонавий флагманлар орасида рекорд натижалардан бири ҳисобланади. Шунингдек, смартфон 90 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Зеисс оптикаси ва дизайнКамера тизими борасида Vivo анъанага содиқ қолган ҳолда Зеисс мутахассислари билан ҳамкорлик қилган. Асосий камера блоки қуйидаги модулларни ўз ичига олиши кутилмоқда:
- 50 мегапикселли асосий сенсор;
- 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул;
- 50 мегапикселли Sony IMX8 базасидаги перископик модул.
Ўзбекистон смартфон бозорида Vivo бренди ўзининг сифатли камералари ва мустаҳкам корпуси билан танилган. Янги Vivo X300e модели, айниқса, кун давомида телефондан фаол фойдаланадиган ва тез-тез қувватлаш имконига эга бўлмаган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга чиқиш санаси ва аниқ нархи ҳақида расмий маълумотлар берилмади.
…