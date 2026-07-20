Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камераси

·28·Техно
Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камераси

Хитойнинг Vivo компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Vivo X300e моделини расман намойиш этди. Ушбу смартфон ўзининг нафис дизайни ва ғайритабиий даражада юқори сиғимли аккумулятори билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Қурилма Зеисс бренди билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, у нафақат автономлик, балки суратга олиш имкониятлари бўйича ҳам етакчиликка даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания аллақачон янги модел учун олдиндан буюртма бериш жараёнини бошлаб юборган. Қурилманинг расмий савдолари жорий йилнинг 27-июль санасидан бошланиши режалаштирилган. Ишлаб чиқарувчи барча техник тафсилотларни тўлиқ очиқламаган бўлса-да, нуфузли инсайдерлар смартфоннинг асосий хусусиятларини маълум қилиб улгуришди.

Техник имкониятлар ва дисплей

Vivo X300e модели 6,59 дюймли, текис OLED-дисплей билан жиҳозланиши кутилмоқда. Экран 1,5K аниқликдаги тасвирни қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчиларга юқори сифатли ва ёрқин визуал тажрибани тақдим этади. Смартфоннинг унумдорлиги учун энг сўнгги Snapdragon 8 Ген 5 микросхемалар тўплами жавоб бериши тахмин қилинмоқда, бу эса уни бозордаги энг кучли қурилмалардан бирига айлантиради.

Қурилманинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг қувват тизимидир. Муҳандислар атиги 7,99 мм қалинликдаги корпусга 7200 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич замонавий флагманлар орасида рекорд натижалардан бири ҳисобланади. Шунингдек, смартфон 90 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Зеисс оптикаси ва дизайн

Камера тизими борасида Vivo анъанага содиқ қолган ҳолда Зеисс мутахассислари билан ҳамкорлик қилган. Асосий камера блоки қуйидаги модулларни ўз ичига олиши кутилмоқда:

  • 50 мегапикселли асосий сенсор;
  • 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул;
  • 50 мегапикселли Sony IMX8 базасидаги перископик модул.
Селфи ишқибозлари учун эса 50 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Смартфоннинг ташқи кўриниши металл ром ва квадрат шаклидаги камералар блоки билан ажралиб туради. Қурилманинг оғирлиги тахминан 203 граммни ташкил этади, бу эса унинг сиғимдор батареясини ҳисобга олганда жуда мақбул кўрсаткичдир.

Ўзбекистон смартфон бозорида Vivo бренди ўзининг сифатли камералари ва мустаҳкам корпуси билан танилган. Янги Vivo X300e модели, айниқса, кун давомида телефондан фаол фойдаланадиган ва тез-тез қувватлаш имконига эга бўлмаган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга чиқиш санаси ва аниқ нархи ҳақида расмий маълумотлар берилмади.

VivoСмартфонЗеиссТехнологияSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиКосмик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиБугун, 13:54Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиИлон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиБугун, 12:54Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиHisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиБугун, 12:30Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиXiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиБугун, 11:59Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаXiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда