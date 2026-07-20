Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқда

·0·Техно
Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқда

Авиация саноатида ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозалик борасида туб бурилиш кутилмоқда. ГE Аэроспасе ва Сафран Аиркрафт Энгинес компанияларининг қўшма корхонаси ҳисобланган КФМ Интернатионал янги авлод РИСE (Revolutионарй Инноватион фор Сустаинабле Энгинес) дастури доирасида Опен Фан технологиясига асосланган двигателнинг тўлиқ ўлчамли синовларини бошлади. Ушбу инновацион ишланма замонавий самолётларнинг ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасидаги энг асосий янгилик Опен Фан, яни очиқ вентиляторли конструкциядир. Одатий авиация двигателларидан фарқли ўлароқ, бу тизимда ташқи ҳимоя қобиғидан воз кечилган. Бу эса двигателнинг умумий вазнини оширмаган ҳолда, вентилятор ҳажмини сезиларли даражада катталаштириш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, каттароқ вентилятор кўпроқ ҳаво оқимини ҳаракатга келтириб, пастроқ тезланиш билан юқори тортиш кучини ҳосил қилади, бу эса самарадорликни кескин оширади.

Тежамкорлик ва экологик самарадорлик

КФМ ҳисоб-китобларига кўра, бундай схема ёқилғи сарфини ҳозирги энг илғор двигателларга нисбатан 20 фоиздан кўпроққа қисқартириши мумкин. Бу нафақат авиакомпанияларнинг харажатларини камайтиради, балки атмосферага чиқарилаётган карбонат ангидрид газини ҳам худди шу миқдорда озайтиради. Дунё бўйлаб яшил иқтисодиёт ва углерод нейтраллигига интилиш кучаяётган бир пайтда, ушбу технология авиация келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ҳозирги босқичда муҳандислар Опен Фан тизимининг тўлиқ ўлчамли элементларини реал парвоз шароитларига яқин ҳолатда текширмоқдалар. Синовлар доирасида двигателнинг қушлар билан тўқнашиши, музлаши, чанг ва бегона зарралар кириб қолиши каби экстремал ҳолатлар моделлаштирилади. Бу жараёнлар конструкциянинг халқаро авиация хавфсизлиги талабларига қай даражада жавоб беришини кўрсатиб беради.

Келажак сари қадам

РИСE дастури 2021-йилда тақдим этилган бўлиб, ҳозирда унинг устида 2000 нафардан ортиқ муҳандис иш олиб бормоқда. Франциянинг Виларош шаҳридаги махсус 8 метрли синов стендида амалга оширилаётган тадқиқотлар аллақачон ижобий натижаларни бермоқда. Масалан, тизимнинг бир қисми бўлган паст босимли юқори тезликли турбина 1000 соатдан ортиқ муваффақиятли ишлади.

Янги технологиянинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Ёқилғи сарфининг 20 фоиздан кўпроққа камайиши;
  • Атмосферага CO2 чиқиндиларининг қисқариши;
  • Конструкция вазнининг оптималлашуви;
  • Тор фюзеляжли самолётлар учун юқори самарадорлик.
Компания режаларига кўра, ушбу янги авлод двигателлари 2030-йилларнинг ўрталарига бориб тижорий самолётларга ўрнатила бошлайди. Бу эса Ўзбекистон каби узоқ масофали парвозлар ва транзит авиация ривожланаётган ҳудудлар учун ҳам келажакда парвозлар таннархини арзонлаштириш ва экологик юкни камайтириш имконини беради.

АвиацияТехнологияКФМОпен ФанЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 14:20Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиКосмик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиБугун, 13:54Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиИлон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиБугун, 12:54Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиHisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиБугун, 12:30Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиXiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиБугун, 11:59Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаXiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда