Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқда
Авиация саноатида ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозалик борасида туб бурилиш кутилмоқда. ГE Аэроспасе ва Сафран Аиркрафт Энгинес компанияларининг қўшма корхонаси ҳисобланган КФМ Интернатионал янги авлод РИСE (Revolutионарй Инноватион фор Сустаинабле Энгинес) дастури доирасида Опен Фан технологиясига асосланган двигателнинг тўлиқ ўлчамли синовларини бошлади. Ушбу инновацион ишланма замонавий самолётларнинг ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасидаги энг асосий янгилик Опен Фан, яни очиқ вентиляторли конструкциядир. Одатий авиация двигателларидан фарқли ўлароқ, бу тизимда ташқи ҳимоя қобиғидан воз кечилган. Бу эса двигателнинг умумий вазнини оширмаган ҳолда, вентилятор ҳажмини сезиларли даражада катталаштириш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, каттароқ вентилятор кўпроқ ҳаво оқимини ҳаракатга келтириб, пастроқ тезланиш билан юқори тортиш кучини ҳосил қилади, бу эса самарадорликни кескин оширади.
Тежамкорлик ва экологик самарадорликКФМ ҳисоб-китобларига кўра, бундай схема ёқилғи сарфини ҳозирги энг илғор двигателларга нисбатан 20 фоиздан кўпроққа қисқартириши мумкин. Бу нафақат авиакомпанияларнинг харажатларини камайтиради, балки атмосферага чиқарилаётган карбонат ангидрид газини ҳам худди шу миқдорда озайтиради. Дунё бўйлаб яшил иқтисодиёт ва углерод нейтраллигига интилиш кучаяётган бир пайтда, ушбу технология авиация келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ҳозирги босқичда муҳандислар Опен Фан тизимининг тўлиқ ўлчамли элементларини реал парвоз шароитларига яқин ҳолатда текширмоқдалар. Синовлар доирасида двигателнинг қушлар билан тўқнашиши, музлаши, чанг ва бегона зарралар кириб қолиши каби экстремал ҳолатлар моделлаштирилади. Бу жараёнлар конструкциянинг халқаро авиация хавфсизлиги талабларига қай даражада жавоб беришини кўрсатиб беради.
Келажак сари қадамРИСE дастури 2021-йилда тақдим этилган бўлиб, ҳозирда унинг устида 2000 нафардан ортиқ муҳандис иш олиб бормоқда. Франциянинг Виларош шаҳридаги махсус 8 метрли синов стендида амалга оширилаётган тадқиқотлар аллақачон ижобий натижаларни бермоқда. Масалан, тизимнинг бир қисми бўлган паст босимли юқори тезликли турбина 1000 соатдан ортиқ муваффақиятли ишлади.
Янги технологиянинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- Ёқилғи сарфининг 20 фоиздан кўпроққа камайиши;
- Атмосферага CO2 чиқиндиларининг қисқариши;
- Конструкция вазнининг оптималлашуви;
- Тор фюзеляжли самолётлар учун юқори самарадорлик.
…