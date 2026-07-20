Hugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остида

·0·Техно
Hugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остида

Сунъий интеллект моделларини сақлаш ва ишлаб чиқиш бўйича дунёдаги энг йирик платформалардан бири бўлган Hugging Face киберҳужумга учраганини расман тасдиқлади. Компания маълумотларига кўра, хакерлар платформанинг ички тизимларига киришга муваффақ бўлиб, махфий маълумотлар тўплами ва хизмат калитларини қўлга киритган. Ушбу ҳодиса сунъий интеллект экотизимида хавфсизлик масаласи нақадар долзарб эканини яна бир бор кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Hugging Face маъмурияти ўтган ҳафтада содир бўлган ушбу бузиб кириш ҳолати юзасидан текширув ўтказмоқда. Маълум бўлишича, ҳужум платформага юкланган зарарли маълумотлар тўплами орқали амалга оширилган. Хакерлар хавфсизлик тизимидаги заифликдан фойдаланиб, серверларда зарарли кодларни ишга туширган ва ўз ваколатларини кенгайтириб, ички тизимларга кириш ҳуқуқини қўлга киритган.

Хавфсизлик чоралари ва фойдаланувчиларга тавсиялар

TechCrunch нашри хабарига кўра, компания ўғирланган барча аутентификация калитларини бекор қилган ва уларни янгилаган. Шунга қарамай, Hugging Face барча фойдаланувчилардан ўз ҳисобларидаги кириш калитларини (токенс) зудлик билан алмаштиришни ва профилларидаги шубҳали ҳаракатларни кўздан кечиришни сўрамоқда. Ҳозирда мижозлар ёки ҳамкорларнинг шахсий маълумотлари қай даражада зарар кўргани аниқлаштирилмоқда.

Компания ушбу ҳужумда ташқи сунъий интеллект агентини айбламоқда. Таъкидланишича, ҳужум давомида минглаб индивидуал ҳаракатлар амалга оширилган бўлиб, улар қисқа муддатли "қумлоқлар" (сандбохес) ва оммавий хизматлардаги бошқарув марказлари орқали мувофиқлаштирилган. Бироқ, Hugging Face ҳозирча ушбу мураккаб ҳужум усули ҳақида етарли далилларни тақдим этгани йўқ.

Сунъий интеллект моделлари ва киберхавфсизлик тўсиқлари

Қизиғи шундаки, ҳужумни таҳлил қилиш жараёнида Hugging Face кутилмаган муаммога дуч келди. Компания дастлаб йирик тижорий сунъий интеллект моделидан фойдаланмоқчи бўлган, бироқ провайдернинг хавфсизлик чекловлари (гуардраилс) сабабли таҳлил тўхтаб қолган. Кўплаб замонавий моделлар киберхавфсизликка оид сўровларни, ҳатто улар ҳимоя мақсадида бўлса ҳам, блоклаб қўйиши маълум бўлди.

Натижада, компания ўзининг маҳаллий йирик тил моделидан (LLM) фойдаланишга мажбур бўлди. Бу усул нафақат таҳлилни якунлашга, балки махфий ҳужум журналларини (логс) учинчи томон серверларига юкламасликка ҳам имкон берган. Бу ҳолат киберхавфсизлик соҳасида тадқиқотчилар ва Anthropic каби модел яратувчилари ўртасидаги зиддиятларни яна бир бор юзага чиқарди.

Ҳозирда Hugging Face киберҳужумга сабаб бўлган заифлик бартараф этилганини маълум қилди. Мутахассислар сунъий интеллект платформалари нафақат анъанавий хакерлик ҳужумларидан, балки AI воситаларининг ўзидан фойдаланиб амалга ошириладиган мураккаб кибер-таҳдидлардан ҳам ҳимояланиши кераклигини таъкидламоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчиларга ҳам ушбу платформадаги ўз маълумотларини текшириб қўйиш тавсия этилади.

Hugging FaceКиберхавфсизликСунъий ИнтеллектХакерларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаНью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаБугун, 17:55Ер орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаЕр орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаБугун, 16:58Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариHonor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариБугун, 16:20SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаSpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаБугун, 15:58Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиApple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиБугун, 15:24Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда