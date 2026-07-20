Hugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остида
Сунъий интеллект моделларини сақлаш ва ишлаб чиқиш бўйича дунёдаги энг йирик платформалардан бири бўлган Hugging Face киберҳужумга учраганини расман тасдиқлади. Компания маълумотларига кўра, хакерлар платформанинг ички тизимларига киришга муваффақ бўлиб, махфий маълумотлар тўплами ва хизмат калитларини қўлга киритган. Ушбу ҳодиса сунъий интеллект экотизимида хавфсизлик масаласи нақадар долзарб эканини яна бир бор кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Hugging Face маъмурияти ўтган ҳафтада содир бўлган ушбу бузиб кириш ҳолати юзасидан текширув ўтказмоқда. Маълум бўлишича, ҳужум платформага юкланган зарарли маълумотлар тўплами орқали амалга оширилган. Хакерлар хавфсизлик тизимидаги заифликдан фойдаланиб, серверларда зарарли кодларни ишга туширган ва ўз ваколатларини кенгайтириб, ички тизимларга кириш ҳуқуқини қўлга киритган.
Хавфсизлик чоралари ва фойдаланувчиларга тавсияларTechCrunch нашри хабарига кўра, компания ўғирланган барча аутентификация калитларини бекор қилган ва уларни янгилаган. Шунга қарамай, Hugging Face барча фойдаланувчилардан ўз ҳисобларидаги кириш калитларини (токенс) зудлик билан алмаштиришни ва профилларидаги шубҳали ҳаракатларни кўздан кечиришни сўрамоқда. Ҳозирда мижозлар ёки ҳамкорларнинг шахсий маълумотлари қай даражада зарар кўргани аниқлаштирилмоқда.
Компания ушбу ҳужумда ташқи сунъий интеллект агентини айбламоқда. Таъкидланишича, ҳужум давомида минглаб индивидуал ҳаракатлар амалга оширилган бўлиб, улар қисқа муддатли "қумлоқлар" (сандбохес) ва оммавий хизматлардаги бошқарув марказлари орқали мувофиқлаштирилган. Бироқ, Hugging Face ҳозирча ушбу мураккаб ҳужум усули ҳақида етарли далилларни тақдим этгани йўқ.
Сунъий интеллект моделлари ва киберхавфсизлик тўсиқлариҚизиғи шундаки, ҳужумни таҳлил қилиш жараёнида Hugging Face кутилмаган муаммога дуч келди. Компания дастлаб йирик тижорий сунъий интеллект моделидан фойдаланмоқчи бўлган, бироқ провайдернинг хавфсизлик чекловлари (гуардраилс) сабабли таҳлил тўхтаб қолган. Кўплаб замонавий моделлар киберхавфсизликка оид сўровларни, ҳатто улар ҳимоя мақсадида бўлса ҳам, блоклаб қўйиши маълум бўлди.
Натижада, компания ўзининг маҳаллий йирик тил моделидан (LLM) фойдаланишга мажбур бўлди. Бу усул нафақат таҳлилни якунлашга, балки махфий ҳужум журналларини (логс) учинчи томон серверларига юкламасликка ҳам имкон берган. Бу ҳолат киберхавфсизлик соҳасида тадқиқотчилар ва Anthropic каби модел яратувчилари ўртасидаги зиддиятларни яна бир бор юзага чиқарди.
Ҳозирда Hugging Face киберҳужумга сабаб бўлган заифлик бартараф этилганини маълум қилди. Мутахассислар сунъий интеллект платформалари нафақат анъанавий хакерлик ҳужумларидан, балки AI воситаларининг ўзидан фойдаланиб амалга ошириладиган мураккаб кибер-таҳдидлардан ҳам ҳимояланиши кераклигини таъкидламоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчиларга ҳам ушбу платформадаги ўз маълумотларини текшириб қўйиш тавсия этилади.
…