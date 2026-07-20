Лумиа бренди қайтиши мумкин: ҲМД Microsoft билан музокаралар ўтказмоқда
Смартфонлар бозорида ўзига хос даврни шакллантирган афсонавий Лумиа бренди яна сотувга чиқиши мумкин. Нокиа телефонларини ишлаб чиқариш ҳуқуқига эга бўлган ҲМД Глобал компанияси Microsoft корпорациясидан ушбу савдо белгисини ва унга тегишли патентларни сотиб олиш бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. Агар келишув амалга ошса, мобил қурилмалар бозорида энг таниқли брендлардан бирининг ребрендинги гувоҳи бўлишимиз мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
СмашХ_60 тахаллуси билан танилган нуфузли инсайдернинг маълумотига кўра, ҲМД Microsoft компаниясига Лумиа брендини сотиб олиш бўйича расмий таклиф тайёрламоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу бренд атрофидаги ҳуқуқий масалалар 2018-йилдан бери очиқ қолмоқда. Ўшанда ҳам томонлар музокаралар олиб боришган, бироқ якуний тўхтамга кела олишмаган эди. Эндиликда ҲМД ушбу ғояга қайтишга қарор қилди.
Носталгия ва янги стратегияЛумиа брендининг қайта тикланиши ҲМД компаниясининг сўнгги вақтлардаги стратегиясига тўла мос келади. Компания ўзининг тарихий меросидан фойдаланган ҳолда, эски ва машҳур линияларни замонавий талаблар асосида қайта жонлантирмоқда. Масалан, яқинда Аша туркумидаги қурилмалар қайтаётгани эълон қилинди. Бироқ, Аша ҳозирда рақамли детокс ва болалар учун мўлжалланган содда қурилмалар сегментини эгаллаган бўлса, Лумиа анча юқори технологик мақомга эга бўлиши кутилмоқда.
Ўз вақтида Лумиа смартфонлари ўзининг ёрқин дизайни, поликарбонат корпуси ва энг асосийси — ПуреВиев технологиясига асосланган юқори сифатли камералари билан ном қозонган эди. Кўплаб технология ишқибозлари учун ушбу бренд ҳамон сифат ва инновация рамзи бўлиб қолмоқда. ҲМД айнан мана шу содиқ аудиторияни ўзига жалб қилишни кўзлаган.
Ҳозирча битимнинг тахминий суммаси ёки шартлари ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. ixbt.com нашрининг ёзишича, Microsoft ушбу бренддан бир неча йилдан бери фойдаланмаяпти, бу эса ҲМД учун келишув имкониятларини оширади. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, янги авлод Лумиа смартфонлари Android операцион тизимида ишлаши деярли аниқ, чунки Windows Пҳоне платформаси аллақачон тарихга айланган.
Ўзбекистон бозорида ҳам Лумиа смартфонлари ўз даврида катта машҳурликка эришган эди. Айниқса, Нокиа Лумиа 520, 920 ва 1020 моделлари ҳамёнбоплиги ва суратга олиш қобилияти билан фойдаланувчилар меҳрини қозонган. Бренднинг қайтиши маҳаллий бозорда ҳам қизиқиш билан кутиб олиниши шубҳасиз, чунки ретро-дизайн ва замонавий функцияларнинг уйғунлиги ҳозирги смартфонлар бозоридаги бир хилликдан чарчаган харидорлар учун янгилик бўлиши мумкин.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарни тарқатган СмашХ_60 инсайдери сўнгги йилларда ҲМД Глобал маҳсулотлари ҳақида бир неча бор аниқ ва ишончли маълумотларни тақдим этган. Шундай экан, яқин ойларда Лумиа бренди остидаги янги қурилмалар анонсини кутиш учун асослар етарли.
…