Лумиа бренди қайтиши мумкин: ҲМД Microsoft билан музокаралар ўтказмоқда

·31·Техно
Лумиа бренди қайтиши мумкин: ҲМД Microsoft билан музокаралар ўтказмоқда

Смартфонлар бозорида ўзига хос даврни шакллантирган афсонавий Лумиа бренди яна сотувга чиқиши мумкин. Нокиа телефонларини ишлаб чиқариш ҳуқуқига эга бўлган ҲМД Глобал компанияси Microsoft корпорациясидан ушбу савдо белгисини ва унга тегишли патентларни сотиб олиш бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. Агар келишув амалга ошса, мобил қурилмалар бозорида энг таниқли брендлардан бирининг ребрендинги гувоҳи бўлишимиз мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СмашХ_60 тахаллуси билан танилган нуфузли инсайдернинг маълумотига кўра, ҲМД Microsoft компаниясига Лумиа брендини сотиб олиш бўйича расмий таклиф тайёрламоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу бренд атрофидаги ҳуқуқий масалалар 2018-йилдан бери очиқ қолмоқда. Ўшанда ҳам томонлар музокаралар олиб боришган, бироқ якуний тўхтамга кела олишмаган эди. Эндиликда ҲМД ушбу ғояга қайтишга қарор қилди.

Носталгия ва янги стратегия

Лумиа брендининг қайта тикланиши ҲМД компаниясининг сўнгги вақтлардаги стратегиясига тўла мос келади. Компания ўзининг тарихий меросидан фойдаланган ҳолда, эски ва машҳур линияларни замонавий талаблар асосида қайта жонлантирмоқда. Масалан, яқинда Аша туркумидаги қурилмалар қайтаётгани эълон қилинди. Бироқ, Аша ҳозирда рақамли детокс ва болалар учун мўлжалланган содда қурилмалар сегментини эгаллаган бўлса, Лумиа анча юқори технологик мақомга эга бўлиши кутилмоқда.

Ўз вақтида Лумиа смартфонлари ўзининг ёрқин дизайни, поликарбонат корпуси ва энг асосийси — ПуреВиев технологиясига асосланган юқори сифатли камералари билан ном қозонган эди. Кўплаб технология ишқибозлари учун ушбу бренд ҳамон сифат ва инновация рамзи бўлиб қолмоқда. ҲМД айнан мана шу содиқ аудиторияни ўзига жалб қилишни кўзлаган.

Ҳозирча битимнинг тахминий суммаси ёки шартлари ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. ixbt.com нашрининг ёзишича, Microsoft ушбу бренддан бир неча йилдан бери фойдаланмаяпти, бу эса ҲМД учун келишув имкониятларини оширади. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, янги авлод Лумиа смартфонлари Android операцион тизимида ишлаши деярли аниқ, чунки Windows Пҳоне платформаси аллақачон тарихга айланган.

Ўзбекистон бозорида ҳам Лумиа смартфонлари ўз даврида катта машҳурликка эришган эди. Айниқса, Нокиа Лумиа 520, 920 ва 1020 моделлари ҳамёнбоплиги ва суратга олиш қобилияти билан фойдаланувчилар меҳрини қозонган. Бренднинг қайтиши маҳаллий бозорда ҳам қизиқиш билан кутиб олиниши шубҳасиз, чунки ретро-дизайн ва замонавий функцияларнинг уйғунлиги ҳозирги смартфонлар бозоридаги бир хилликдан чарчаган харидорлар учун янгилик бўлиши мумкин.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарни тарқатган СмашХ_60 инсайдери сўнгги йилларда ҲМД Глобал маҳсулотлари ҳақида бир неча бор аниқ ва ишончли маълумотларни тақдим этган. Шундай экан, яқин ойларда Лумиа бренди остидаги янги қурилмалар анонсини кутиш учун асослар етарли.

ҲМДЛумиаMicrosoftНокиаСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Хитойнинг Qwen сунъий интеллект жамоасини ўз сафига қўшиб олдиApple Хитойнинг Qwen сунъий интеллект жамоасини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 19:25Нью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаНью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаБугун, 17:55Hugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаHugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаБугун, 17:51Ер орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаЕр орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаБугун, 16:58Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариHonor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариБугун, 16:20SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаSpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда