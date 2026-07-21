Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этди
Замонавий технологиялар оламида смартфонларга боғланиб қолиш муаммоси тобора долзарб тус олмоқда. Шу сабабли, фойдаланувчиларни рақамли қарамликдан халос этишни мақсад қилган Light стартапи ўзининг янги ва ҳамёнбоп қурилмаси — Light Флип моделини эълон қилди. Ушбу буклама телефон нафақат ўзининг соддалиги, балки ретро услубидаги дизайни билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания асосчиларидан бири, ўз вақтида афсонавий Моторола Разр яратилишида иштирок этган Кайвеи Тангнинг сўзларига кўра, янги моделни ишлаб чиқишга Ген З (З авлоди) вакилларининг қизиқиши сабаб бўлган. TechCrunch нашрига берган интервюсида у ёшлар орасида эски услубдаги буклама телефонларга талаб юқорилигини, бироқ бозордаги мавжуд қурилмаларнинг сифати пастлигини таъкидлади. Light Флип айнан сифатли ва замонавий талабларга жавоб берадиган минималист қурилма сифатида майдонга чиқмоқда.
Техник хусусиятлар ва имкониятларLight Флип қурилмаси бренднинг аввалги моделларидан фарқли ўлароқ, анча арзон нархда — 299 доллар этиб белгиланган. Таққослаш учун, компаниянинг Light Пҳоне ИИИ модели 799 доллардан сотилади. Нархни тушириш учун ишлаб чиқарувчилар сенсорли экран, NFC модули ва селфи-камерадан воз кечишган. Шунингдек, корпус алюминийдан эмас, балки юқори сифатли пластикдан тайёрланган.
Қурилманинг асосий техник жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- Ички 2,8 дюймли OLED дисплей;
- 12 мегапикселли асосий камера;
- 5G ва 4G ЛТE алоқа стандартларини қўллаб-қувватлаш;
- USB-C порти, Bluetooth ва 3,5 мм қулоқчин уяси;
- эСИМ ва жисмоний Нано СИМ карталар билан ишлаш имконияти.
Рақамли детокс ва янгича турмуш тарзиLight Флип фақатгина қўнғироқ қилиш учун эмас, балки кундалик зарурий воситалар билан ҳам таъминланган. Унда будилник, калькулятор, календар, мусиқа плеери ва подкастларни тинглаш функцияси мавжуд. Бироқ ижтимоий тармоқлар, браузер ва чалғитувчи бошқа иловалар қурилмада кўзда тутилмаган. Бу эса фойдаланувчига ўз вақтини назорат қилиш ва диққатни муҳим ишларга қаратиш имконини беради.
Компания янги қурилмани 2027-йилнинг апрель ойида етказиб беришни режалаштирмоқда. Узоқ кутиш вақтида мижозларни қўллаб-қувватлаш учун "Флип Ёур Лифе" махсус дастури ишга туширилди. Бу дастур доирасида фойдаланувчиларга смартфонсиз ҳаётга мослашиш бўйича маслаҳатлар ва тавсиялар бериб борилади.
Light асосчилари смартфонлардан бутунлай воз кечиш қийинлигини тан олишади, чунки Apple Pay, WhatsApp ёки iMessage каби сервислар кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланган. Шунга қарамай, Light Флип каби қурилмалар одамларга рақамли дунёдан танаффус олиш ва реал ҳаётга қайтиш учун қулай кўприк вазифасини ўтайди.
…