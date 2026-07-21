Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этди

·0·Техно
Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этди

Замонавий технологиялар оламида смартфонларга боғланиб қолиш муаммоси тобора долзарб тус олмоқда. Шу сабабли, фойдаланувчиларни рақамли қарамликдан халос этишни мақсад қилган Light стартапи ўзининг янги ва ҳамёнбоп қурилмаси — Light Флип моделини эълон қилди. Ушбу буклама телефон нафақат ўзининг соддалиги, балки ретро услубидаги дизайни билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания асосчиларидан бири, ўз вақтида афсонавий Моторола Разр яратилишида иштирок этган Кайвеи Тангнинг сўзларига кўра, янги моделни ишлаб чиқишга Ген З (З авлоди) вакилларининг қизиқиши сабаб бўлган. TechCrunch нашрига берган интервюсида у ёшлар орасида эски услубдаги буклама телефонларга талаб юқорилигини, бироқ бозордаги мавжуд қурилмаларнинг сифати пастлигини таъкидлади. Light Флип айнан сифатли ва замонавий талабларга жавоб берадиган минималист қурилма сифатида майдонга чиқмоқда.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Light Флип қурилмаси бренднинг аввалги моделларидан фарқли ўлароқ, анча арзон нархда — 299 доллар этиб белгиланган. Таққослаш учун, компаниянинг Light Пҳоне ИИИ модели 799 доллардан сотилади. Нархни тушириш учун ишлаб чиқарувчилар сенсорли экран, NFC модули ва селфи-камерадан воз кечишган. Шунингдек, корпус алюминийдан эмас, балки юқори сифатли пластикдан тайёрланган.

Қурилманинг асосий техник жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Ички 2,8 дюймли OLED дисплей;
  • 12 мегапикселли асосий камера;
  • 5G ва 4G ЛТE алоқа стандартларини қўллаб-қувватлаш;
  • USB-C порти, Bluetooth ва 3,5 мм қулоқчин уяси;
  • эСИМ ва жисмоний Нано СИМ карталар билан ишлаш имконияти.
Телефоннинг ташқи томонида экран мавжуд эмас, бироқ фойдаланувчи хабарномаларни кўриши учун кичик ёруғлик индикатори ўрнатилган. Бу фойдаланувчини ҳар сафар экранга термулишдан сақлаш учун қилинган махсус ечимдир.

Рақамли детокс ва янгича турмуш тарзи

Light Флип фақатгина қўнғироқ қилиш учун эмас, балки кундалик зарурий воситалар билан ҳам таъминланган. Унда будилник, калькулятор, календар, мусиқа плеери ва подкастларни тинглаш функцияси мавжуд. Бироқ ижтимоий тармоқлар, браузер ва чалғитувчи бошқа иловалар қурилмада кўзда тутилмаган. Бу эса фойдаланувчига ўз вақтини назорат қилиш ва диққатни муҳим ишларга қаратиш имконини беради.

Компания янги қурилмани 2027-йилнинг апрель ойида етказиб беришни режалаштирмоқда. Узоқ кутиш вақтида мижозларни қўллаб-қувватлаш учун "Флип Ёур Лифе" махсус дастури ишга туширилди. Бу дастур доирасида фойдаланувчиларга смартфонсиз ҳаётга мослашиш бўйича маслаҳатлар ва тавсиялар бериб борилади.

Light асосчилари смартфонлардан бутунлай воз кечиш қийинлигини тан олишади, чунки Apple Pay, WhatsApp ёки iMessage каби сервислар кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланган. Шунга қарамай, Light Флип каби қурилмалар одамларга рақамли дунёдан танаффус олиш ва реал ҳаётга қайтиш учун қулай кўприк вазифасини ўтайди.

ЛигҳтСмартфонТехнологияМинимализмГен З
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаГолливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди