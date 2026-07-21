Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлди
Электрон китоблар бозорида ўзининг митти ўлчамлари билан машҳур бўлган Хтеинк бренди янги X4 Pro моделини тақдим этди. Ижтимоий тармоқларда вирусли тарзда тарқалган ушбу гаджет, ўзининг аввалги версияларидан фарқли ўлароқ, фойдаланувчилар узоқ кутган сенсорли экран ва олд ёритиш тизими билан жиҳозланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма смартфонларга қарамликдан қутулиш ва бўш вақтни китоб мутолаасига сарфлашни истовчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хтеинк X4 Pro модели бор-йўғи 72 грамм вазнга эга ва қалинлиги 5,95 миллиметрни ташкил этади. Бу уни нафақат чўнтакка, балки ҳамённинг ичига ҳам жойлаштириш имконини беради. Қурилманинг орқа томонида махсус магнитлар мавжуд бўлиб, у орқали гаджетни смартфоннинг орқа панелига ёпиштириб қўйиш мумкин. Бу эса навбатда турганда ёки жамоат транспортида Instagram саҳифасини варақлаш ўрнига, бир неча саҳифа китоб ўқишга ундайди.
Янги имкониятлар ва техник хусусиятларАввалги X3 ва X4 моделларида навигация фақат механик тугмалар орқали амалга оширилган бўлса, X4 Pro версиясида 4,26 дюймли сенсорли экран қўшилган. Бу фойдаланиш қулайлигини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, тунги мутолаа ишқибозлари учун ранг ҳароратини созлаш имконини берувчи ёритиш тизими жорий этилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Э-инк технологияси асосидаги экран кўзни iPhone ёки бошқа смартфонлар каби чарчатмайди, бу эса ухлашдан олдин мутолаа қилишни хавфсизроқ қилади.
Қурилманинг автоном ишлаш вақти ҳам ҳайратланарли. Э-инк экранларнинг энергия тежовчанлиги туфайли, X4 Pro бир марта қувватлангандан сўнг бир неча ҳафталаб хизмат қилиши мумкин. Масалан, синовлар давомида уч ҳафта давомида ҳар куни фойдаланилганда ҳам батарея қуввати 60 фоиздан пастга тушмаган. Бироқ, ишлаб чиқарувчи бу гал USB-C портидан воз кечиб, магнитли пого-қувватлагичдан фойдаланган, бу баъзи фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириши мумкин.
Фойдаланишдаги чекловлар ва дастурий таъминотХтеинк X4 Pro очиқ кодли дастурий таъминотда ишлайди, бу эса фойдаланувчиларга ўз файлларини юклашда эркинлик беради. Китобларни Wi-Fi ёки Bluetooth орқали юбориш мумкин, аммо энг осон йўли — микро СД картадан фойдаланишдир. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу гаджет Amazon каби ёпиқ экотизимларнинг китобларини қўллаб-қувватламайди. У асосан .эпуб форматидаги эркин файллар билан ишлашга мослашган.
Кичик ўлчамнинг ўзига хос камчиликлари ҳам йўқ эмас. Масалан, 4,26 дюймли экранда шеърий асарларни ёки мураккаб жадвалли китобларни ўқиш бироз ноқулай бўлиши мумкин. Шунингдек, матн кичик бўлгани учун қурилмани юзга яқинроқ тутиш талаб этилади. Шунга қарамай, 99 доллар нархда таклиф этилаётган ушбу митти гаджет ўзининг ихчамлиги билан Kindle каби йирик электрон китоб ўқувчиларига ажойиб қўшимча бўла олади.
…