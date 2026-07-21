Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлди

·0·Техно
Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлди

Электрон китоблар бозорида ўзининг митти ўлчамлари билан машҳур бўлган Хтеинк бренди янги X4 Pro моделини тақдим этди. Ижтимоий тармоқларда вирусли тарзда тарқалган ушбу гаджет, ўзининг аввалги версияларидан фарқли ўлароқ, фойдаланувчилар узоқ кутган сенсорли экран ва олд ёритиш тизими билан жиҳозланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма смартфонларга қарамликдан қутулиш ва бўш вақтни китоб мутолаасига сарфлашни истовчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хтеинк X4 Pro модели бор-йўғи 72 грамм вазнга эга ва қалинлиги 5,95 миллиметрни ташкил этади. Бу уни нафақат чўнтакка, балки ҳамённинг ичига ҳам жойлаштириш имконини беради. Қурилманинг орқа томонида махсус магнитлар мавжуд бўлиб, у орқали гаджетни смартфоннинг орқа панелига ёпиштириб қўйиш мумкин. Бу эса навбатда турганда ёки жамоат транспортида Instagram саҳифасини варақлаш ўрнига, бир неча саҳифа китоб ўқишга ундайди.

Янги имкониятлар ва техник хусусиятлар

Аввалги X3 ва X4 моделларида навигация фақат механик тугмалар орқали амалга оширилган бўлса, X4 Pro версиясида 4,26 дюймли сенсорли экран қўшилган. Бу фойдаланиш қулайлигини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, тунги мутолаа ишқибозлари учун ранг ҳароратини созлаш имконини берувчи ёритиш тизими жорий этилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Э-инк технологияси асосидаги экран кўзни iPhone ёки бошқа смартфонлар каби чарчатмайди, бу эса ухлашдан олдин мутолаа қилишни хавфсизроқ қилади.

Қурилманинг автоном ишлаш вақти ҳам ҳайратланарли. Э-инк экранларнинг энергия тежовчанлиги туфайли, X4 Pro бир марта қувватлангандан сўнг бир неча ҳафталаб хизмат қилиши мумкин. Масалан, синовлар давомида уч ҳафта давомида ҳар куни фойдаланилганда ҳам батарея қуввати 60 фоиздан пастга тушмаган. Бироқ, ишлаб чиқарувчи бу гал USB-C портидан воз кечиб, магнитли пого-қувватлагичдан фойдаланган, бу баъзи фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириши мумкин.

Фойдаланишдаги чекловлар ва дастурий таъминот

Хтеинк X4 Pro очиқ кодли дастурий таъминотда ишлайди, бу эса фойдаланувчиларга ўз файлларини юклашда эркинлик беради. Китобларни Wi-Fi ёки Bluetooth орқали юбориш мумкин, аммо энг осон йўли — микро СД картадан фойдаланишдир. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу гаджет Amazon каби ёпиқ экотизимларнинг китобларини қўллаб-қувватламайди. У асосан .эпуб форматидаги эркин файллар билан ишлашга мослашган.

Кичик ўлчамнинг ўзига хос камчиликлари ҳам йўқ эмас. Масалан, 4,26 дюймли экранда шеърий асарларни ёки мураккаб жадвалли китобларни ўқиш бироз ноқулай бўлиши мумкин. Шунингдек, матн кичик бўлгани учун қурилмани юзга яқинроқ тутиш талаб этилади. Шунга қарамай, 99 доллар нархда таклиф этилаётган ушбу митти гаджет ўзининг ихчамлиги билан Kindle каби йирик электрон китоб ўқувчиларига ажойиб қўшимча бўла олади.

ХтеинкЭлектрон КитобГаджетТехнологияЭ-инк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаГолливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди