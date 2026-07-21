Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилинди
Халқаро космик станцияда ўз миссиясини якунлаётган “Soyuz МС-28” космик кемаси экипажи жорий йилнинг 26-июль куни Ерга қайтади. Ушбу парвоз якуни нафақат техник жараён, балки инсон организмининг узоқ муддатли вазнсизликдан сўнг оғирлик кучи шароитига мослашиши нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роскосмос давлат корпорацияси берган маълумотларга кўра, кема бортида россиялик космонавтлар Сергей Куд-Сверчков ва Сергей Микаев, шунингдек, NASA астронавти Чристопҳер Виллиаms Ерга йўл олади. Ҳозирда экипаж аъзолари нафақат қўниш жараёнига, балки кундалик ҳаётнинг одатий шароитларига, хусусан, Ер гравитациясининг кескин таъсирига тайёргарлик кўришмоқда.
Саломатликни тиклаш ва махсус тайёргарликМутахассисларнинг таъкидлашича, космонавтлар учун энг қийин босқичлардан бири бу юрак-қон томир тизимининг қайта мослашувидир. Вазнсизлик шароитида қон танада бошқача тақсимланади, шу сабабли Ерга қайтгач, организм вертикал ҳолатда қон айланишини бошқаришда қийинчиликка дуч келиши мумкин.
Парвознинг якуний босқичида экипаж аъзолари “Чибис-М” деб номланувчи махсус профилактик вакуум костюмида машғулотлар ўтказмоқда. Ушбу қурилма тананинг пастки қисмида манфий босим ҳосил қилиб, қоннинг пастга оқишини таъминлайди. Бу жараён Ернинг тортишиш кучи таъсирига ўхшаш ҳолатни сунъий равишда вужудга келтиради.
Бундай машғулотлар организмни қонни вертикал ҳолатда қайта тақсимлашга “ўргатади”. Бу эса қўнишдан сўнг астронавтларда кузатилиши мумкин бўлган бош айланиши ва ҳушдан кетиш каби салбий ҳолатларнинг олдини олишга хизмат қилади. Ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу технология узоқ йиллик космик тиббиёт тажрибаси асосида ишлаб чиқилган.
26-июль куни амалга ошириладиган қўниш операцияси барча хавфсизлик чораларига мувофиқ ўтказилади. Экипажнинг Ерга хавфсиз қайтиши ва уларнинг кейинги реабилитация жараёни мутахассислар назоратида бўлади. Мазкур миссия халқаро космик ҳамкорлик доирасидаги навбатдаги муваффақиятли қадам сифатида баҳоланмоқда.
…