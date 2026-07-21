АҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкин

·0·Техно
АҚШ Хитойнинг сунъий интеллект моделларига қарши санкциялар жорий этиши мумкин

АҚШ ҳукумати Хитойнинг очиқ кодли сунъий интеллект (AI) моделларини интеллектуал мулк ўғирлиги бўйича текширувдан ўтказишини маълум қилди. Агар ушбу технологиялар Америка компанияларининг ишланмаларини ўзлаштиргани исботланса, Вашингтон Хитойнинг AI соҳасидаги етакчи компанияларига нисбатан қатъий санкциялар жорий этиш билан таҳдид қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ Ғазначилик котиби Скотт Бессент Фох Бусинесс телеканалига берган интервюсида маъмурият очиқ кодли моделларни қўллаб-қувватлашини, бироқ интеллектуал мулк ўғирлигига тоқат қилмаслигини таъкидлади. Bloomberg хабарига кўра, Бессент хорижий моделларнинг Америка технологик гигантлари ютуқларини ўғирлаши аниқланган тақдирда, уларни жазолаш учун барча ваколатлар мавжудлигини билдирган.

Ушбу баёнотлар Хитойнинг Мооншот AI компанияси томонидан тақдим этилган Кими K3 каби янги моделлар ўз имкониятлари ва оммабоплиги бўйича АҚШнинг OpenAI ҳамда Anthropic каби етакчи лабораторияларига жиддий рақобат туғдираётган бир пайтда янгради. Америка томони бундай рақобат АҚШ компанияларининг бизнес моделларига зарар етказиши ва янги тадқиқотлар учун сармоя жалб қилиш имкониятларини чеклашидан хавотирда.

Технологик пойгадаги янги босқич

Ҳозирда Оқ уй ва тегишли идоралар Хитойнинг очиқ кодли моделларига нисбатан ялпи тақиқ жорий этиш вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда. Аввалроқ Вашингтон Хитойнинг замонавий чипларга бўлган киришини чеклаган ва экспорт назоратини кучайтирган эди. Эндиликда навбат бевосита AI моделларининг ўзига етиб келиши икки давлат ўртасидаги технологик қарама-қаршиликнинг сезиларли даражада кескинлашувидан далолат беради.

Саноатда "модел дистиллатион" (моделни дистиллаш) деб аталадиган усул алоҳида баҳсларга сабаб бўлмоқда. Бу усул катта моделнинг имкониятларини кичикроқ ва самаралироқ тизимга кўчириш имконини беради. Бироқ, соҳа мутахассисларининг ҳаммаси ҳам бу усулни ўғирлик деб ҳисобламайди. Масалан, Microsoft раҳбари Сатя Наделла йирик лабораторияларнинг ўзлари очиқ маълумотлардан фойдаланиб, кейинчалик бошқаларга нисбатан чекловлар қўйишини танқид қилган.

Шу билан бирга, АҚШнинг ўзида ҳам AI компаниялари ҳуқуқий муаммоларга дуч келмоқда. Anthropic компанияси муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган миллионлаб китоблардан ноқонуний фойдалангани учун 1,5 миллиард долларлик келишув доирасида товон пули тўлашни бошлади. Бу эса AI моделларини ўқитиш жараёнидаги шаффофлик масаласи нафақат халқаро даражада, балки ички бозорда ҳам долзарблигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам ушбу жараёнлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда очиқ кодли моделларга чекловлар қўйилиши сунъий интеллектга асосланган хизматларнинг нархи ва фойдаланиш имкониятларига таъсир қилиши мумкин. Ҳозирча АҚШ ва Хитой ўртасидаги ушбу "технологик совуқ уруш" қандай якунланиши соҳа келажагини белгилаб беради.

АҚШХитойСунъий ИнтеллектСанкцияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди