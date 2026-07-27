Восточний космодроми учун янги Саҳалин ўлчов пункти тайёр
Россиянинг «Роскосмос» давлат корпорациясига кирувчи «Российские космические системи» холдинги Восточний космодромидан амалга ошириладиган ракета учиришларини кузатишга мўлжалланган «Саҳалин» трассавий ўлчов пунктининг синов ишларини муваффақиятли якунлади. Ушбу замонавий объект фазовий қурилмаларни бошқариш, телеметрик маълумотларни қабул қилиш ҳамда космик парвозларни тўлақонли кузатиб бориш учун махсус тайёрланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги комплекс таркибига юқори аниқ ишловчи антенна тизимлари ва ерусти сунъий йўлдош алоқа станцияси киритилган. Мутахассислар ушбу инфратузилмани келгусида яна-да кенгайтиришни режалаштирган бўлиб, бу космик тармоқ имкониятларини сезиларли даражада оширади.
Инфратузилмани кенгайтириш режалариКелгусида «Саҳалин» пунктининг имкониятларини янада ошириш мақсадида қўшимча ускуналар ва станцияларни ўрнатиш кўзда тутилган. Хусусан, бу ерда Ерни масофадан зондлаш йўлдошларидан маълумотларни қабул қилувчи комплекс, команда-ўлчов станциялари ҳамда халқаро қидирув-қутқарув тизими бўлган КОСПАС-САRSАТ жиҳозларини жойлаштириш режалаштирилган.
Мазкур тизимларнинг барчаси келгусида космик парвозларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулодда вазиятларда тезкор ҳаракат қилиш имконини беради. Ҳар бир янги модул ягона технологик тармоққа бирлаштирилиб, космодром фаолиятининг узлуксизлигини кафолатлайди.
Экстремал шароитлардаги синовларМутахассислар томонидан ўтказилган синов жараёнларида бутун технологик модуллар ва антенналар мажмуаси ўта оғир иқлим ҳамда ташқи муҳит шароитларига чидамлилигини тўлақонли намойиш этди. Ускуналар ўзининг барқарор ишлашини қуйидаги омиллар таъсирида ҳам сақлаб қолди:
- Шўр денгиз туманининг доимий таъсири
- Кучли ва кескин эсувчи шамоллар
- Сейсмик юкламалар ва тебранишлар
…