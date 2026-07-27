Восточний космодроми учун янги Саҳалин ўлчов пункти тайёр

·50·Техно
Восточний космодроми учун янги Саҳалин ўлчов пункти тайёр

Россиянинг «Роскосмос» давлат корпорациясига кирувчи «Российские космические системи» холдинги Восточний космодромидан амалга ошириладиган ракета учиришларини кузатишга мўлжалланган «Саҳалин» трассавий ўлчов пунктининг синов ишларини муваффақиятли якунлади. Ушбу замонавий объект фазовий қурилмаларни бошқариш, телеметрик маълумотларни қабул қилиш ҳамда космик парвозларни тўлақонли кузатиб бориш учун махсус тайёрланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги комплекс таркибига юқори аниқ ишловчи антенна тизимлари ва ерусти сунъий йўлдош алоқа станцияси киритилган. Мутахассислар ушбу инфратузилмани келгусида яна-да кенгайтиришни режалаштирган бўлиб, бу космик тармоқ имкониятларини сезиларли даражада оширади.

Инфратузилмани кенгайтириш режалари

Келгусида «Саҳалин» пунктининг имкониятларини янада ошириш мақсадида қўшимча ускуналар ва станцияларни ўрнатиш кўзда тутилган. Хусусан, бу ерда Ерни масофадан зондлаш йўлдошларидан маълумотларни қабул қилувчи комплекс, команда-ўлчов станциялари ҳамда халқаро қидирув-қутқарув тизими бўлган КОСПАС-САRSАТ жиҳозларини жойлаштириш режалаштирилган.

Мазкур тизимларнинг барчаси келгусида космик парвозларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулодда вазиятларда тезкор ҳаракат қилиш имконини беради. Ҳар бир янги модул ягона технологик тармоққа бирлаштирилиб, космодром фаолиятининг узлуксизлигини кафолатлайди.

Экстремал шароитлардаги синовлар

Мутахассислар томонидан ўтказилган синов жараёнларида бутун технологик модуллар ва антенналар мажмуаси ўта оғир иқлим ҳамда ташқи муҳит шароитларига чидамлилигини тўлақонли намойиш этди. Ускуналар ўзининг барқарор ишлашини қуйидаги омиллар таъсирида ҳам сақлаб қолди:

  • Шўр денгиз туманининг доимий таъсири
  • Кучли ва кескин эсувчи шамоллар
  • Сейсмик юкламалар ва тебранишлар
Олинган ижобий натижалар ушбу ўлчов пунктининг мураккаб географик ва об-ҳаво шароитларида ҳам узлуксиз ишлашига ишонч беради. Мутахассислар таъкидлашича, Восточний космодроми учун бу каби юқори технологик объектларнинг ишга туширилиши келгуси космик дастурларни амалга оширишда муҳим қадам ҳисобланади.

КосмосРоскосмосВосточнийСаҳалинТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб