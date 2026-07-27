АОК компанияси 30 доллардан арзон ва замонавий CG350B корпусини тақдим этди

·24·Техно
АОК компанияси 30 доллардан арзон ва замонавий CG350B корпусини тақдим этди

АОК бренди компьютер ишқибозлари учун мўлжалланган янги — CG350B деб номланган шахсий компьютер корпусини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма замонавий ва ўзига хос дизайни ҳамда атиги 28 АҚШ доллари (189 юан) атрофидаги ҳамёнбоп нархи билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги корпуснинг асосий визуал ўзига хослиги унинг замонавий ва шаффоф кўринишни таъминловчи эгалланган шиша дизайнидан иборатдир. Ушбу ечим компьютер ички қисмларини ҳар томондан қулай намойиш этиш имконини беради ва бугунги кунда оммалашиб бораётган эстетик талабларга тўла жавоб беради.

Техник имкониятлар ва ўлчамлар

Қурилманинг умумий ўлчамлари 386 х 275 х 335 миллиметрни ташкил қилади. ixbt.com хабар қилишича, ихчам кўринишига қарамай, корпус М-АТХ форматидаги она платаларни тўлиқ қўллаб-қувватлайди, бу эса самарали ва ўртача ўлчамдаги тизимларни йиғиш имконини беради.

Интерфейслар панелига келсак, корпуснинг юқори қисмида қулай фойдаланиш учун катта ҳажмли тўрсимон панжара, шунингдек, битта USB-А 3.0 ҳамда иккита USB-А 2.0 портлари жойлаштирилган. Бу эса кундалик периферик қурилмаларни улашни осонлаштиради.

Совутиш тизими ва бутловчи қисмлар сиғими

  • Видеокарта: узунлиги 350 мм гача бўлган замонавий график карталарни сиғдира олади.
  • Процессор кулер ва блок: процессор совутгичининг баландлиги 160 мм, қувват блокининг узунлиги эса 200 мм гача бўлиши мумкин.
  • Дисклар: учта 2.5 дюймли ва битта 3.5 дюймли қаттиқ дискни ўрнатиш имконияти мавжуд.
Совутиш тизимига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, корпусга жами еттитагача 120 миллиметрли вентиляторларни ўрнатиш кўзда тутилган. Жумладан, юқори қисмига иккита (240 мм суюқлик совутиш тизимлари билан мос келади), орқа қисмига битта, олд қисмига иккита ва пастки қисмига яна иккита шундай вентиляторни жойлаштириш мумкин.

Мазкур корпус бюджет синфидаги ихчам, аммо кучли ва кўринишидан жозибали ўйин ёки иш станцияларини йиғишни режалаштирган фойдаланувчилар учун қулай ва тежамкор ечимга айланиши кутилмоқда.

АОККомпьютер корпусиТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 80 смартфонлари рекорд даражада тез сотилмоқдаHuawei Мате 80 смартфонлари рекорд даражада тез сотилмоқдаБугун, 11:52Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 09:57Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаСунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаБугун, 08:56Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиХитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиБугун, 05:25Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Бугун, 05:24Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб