АОК компанияси 30 доллардан арзон ва замонавий CG350B корпусини тақдим этди
АОК бренди компьютер ишқибозлари учун мўлжалланган янги — CG350B деб номланган шахсий компьютер корпусини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма замонавий ва ўзига хос дизайни ҳамда атиги 28 АҚШ доллари (189 юан) атрофидаги ҳамёнбоп нархи билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги корпуснинг асосий визуал ўзига хослиги унинг замонавий ва шаффоф кўринишни таъминловчи эгалланган шиша дизайнидан иборатдир. Ушбу ечим компьютер ички қисмларини ҳар томондан қулай намойиш этиш имконини беради ва бугунги кунда оммалашиб бораётган эстетик талабларга тўла жавоб беради.
Техник имкониятлар ва ўлчамларҚурилманинг умумий ўлчамлари 386 х 275 х 335 миллиметрни ташкил қилади. ixbt.com хабар қилишича, ихчам кўринишига қарамай, корпус М-АТХ форматидаги она платаларни тўлиқ қўллаб-қувватлайди, бу эса самарали ва ўртача ўлчамдаги тизимларни йиғиш имконини беради.
Интерфейслар панелига келсак, корпуснинг юқори қисмида қулай фойдаланиш учун катта ҳажмли тўрсимон панжара, шунингдек, битта USB-А 3.0 ҳамда иккита USB-А 2.0 портлари жойлаштирилган. Бу эса кундалик периферик қурилмаларни улашни осонлаштиради.
Совутиш тизими ва бутловчи қисмлар сиғими
- Видеокарта: узунлиги 350 мм гача бўлган замонавий график карталарни сиғдира олади.
- Процессор кулер ва блок: процессор совутгичининг баландлиги 160 мм, қувват блокининг узунлиги эса 200 мм гача бўлиши мумкин.
- Дисклар: учта 2.5 дюймли ва битта 3.5 дюймли қаттиқ дискни ўрнатиш имконияти мавжуд.
Мазкур корпус бюджет синфидаги ихчам, аммо кучли ва кўринишидан жозибали ўйин ёки иш станцияларини йиғишни режалаштирган фойдаланувчилар учун қулай ва тежамкор ечимга айланиши кутилмоқда.
…