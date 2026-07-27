Huawei Мате 80 смартфонлари рекорд даражада тез сотилмоқда
Huawei компаниясининг сўнгги флагман қурилмалари бўлган Мате 80 серияли смартфонлари жаҳон бозорида мисли кўрилмаган тижорий муваффақиятни қайд этмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу туркумдаги гаджетларнинг умумий савдоси 8 миллион дона кўрсаткичидан ошиб кетди. Бу эса Хитой технология гиганти тарихидаги энг тез сотилаётган флагман серияси сифатида қайд этилишини таъминлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Статистик маълумотларга кўра, 2026-йилнинг 29-ҳафтаси якунларига кўра сотувлар ҳажми тахминан 7,92 миллион донани ташкил қилган эди. Oraдан кўп ўтмай, июль ойининг 20 санасидан 26 санасигача бўлган даврда кўрсаткич муҳим психологик чизиқдан ўтиб, 8 миллионлик маррани забт этди. Натижада, компания атиги бир ҳафта ичида ушбу оилага мансуб 100 мингдан ортиқ қурилмани харидорларга етказиб беришга муваффақ бўлди.
Муваффақият омиллари ва техник афзалликларМутахассисларнинг таҳлилларига кўра, Мате 80 серияси аввалги барча авлодларга нисбатан энг юқори ўсиш суръатларини кўрсатмоқда. Навбатдаги флагман туркуми анонси яқинлашиб келаётганига қарамай, жорий моделларга бўлган талаб пасайиш ўрнига юқори даражада сақланиб қолмоқда. Бу эса яқин келажакда умумий савдо ҳажмини 10 миллион донага етказиш имкониятини бермоқда.
Бундай юқори қизиқишнинг асосий сабаблари сифатида бир нечта муҳим омиллар келтирилмоқда. Хусусан, қурилманинг янгиланган дизайни, жумладан, орқа панелидаги қўшалоқ ҳалқали камера блоки ўзига хос кўриниш тақдим этган. Шунингдек, замонавий Кирин 9030 махсус процессори ва энергия тежамкор HarmonyOS 6.0 операцион тизими уйғунлиги фойдаланувчилар томонидан ижобий баҳоланмоқда.
База моделининг устунлигиСаноат манбаларининг маълумотларига таяниб ёзилишича, Huawei компанияси бу сафар базавий моделни сезиларли даражада яхшилашга алоҳида эътибор қаратган. Айнан шу бошланғич версия харидорлар орасида энг катта талабга эга бўлиб чиқди ва умумий савдо ҳажмининг асосий қисмини таъминлади.
Глобал технология бозорида рақобат кескинлашиб бораётган бир шароитда, Huawei ўзининг аппарат таъминоти ва дастурий экотизимини муваффақиятли уйғунлаштира олгани кўрсатилмоқда. Компания олдида турган кейинги вазифа — 10 миллионлик маррага тез фурсатларда эришиш ва келгуси авлод қурилмалари тақдимоти учун мустаҳкам замин яратишдир.
…