Huawei Мате 80 смартфонлари рекорд даражада тез сотилмоқда

·6·Техно
Huawei Мате 80 смартфонлари рекорд даражада тез сотилмоқда

Huawei компаниясининг сўнгги флагман қурилмалари бўлган Мате 80 серияли смартфонлари жаҳон бозорида мисли кўрилмаган тижорий муваффақиятни қайд этмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу туркумдаги гаджетларнинг умумий савдоси 8 миллион дона кўрсаткичидан ошиб кетди. Бу эса Хитой технология гиганти тарихидаги энг тез сотилаётган флагман серияси сифатида қайд этилишини таъминлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистик маълумотларга кўра, 2026-йилнинг 29-ҳафтаси якунларига кўра сотувлар ҳажми тахминан 7,92 миллион донани ташкил қилган эди. Oraдан кўп ўтмай, июль ойининг 20 санасидан 26 санасигача бўлган даврда кўрсаткич муҳим психологик чизиқдан ўтиб, 8 миллионлик маррани забт этди. Натижада, компания атиги бир ҳафта ичида ушбу оилага мансуб 100 мингдан ортиқ қурилмани харидорларга етказиб беришга муваффақ бўлди.

Муваффақият омиллари ва техник афзалликлар

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, Мате 80 серияси аввалги барча авлодларга нисбатан энг юқори ўсиш суръатларини кўрсатмоқда. Навбатдаги флагман туркуми анонси яқинлашиб келаётганига қарамай, жорий моделларга бўлган талаб пасайиш ўрнига юқори даражада сақланиб қолмоқда. Бу эса яқин келажакда умумий савдо ҳажмини 10 миллион донага етказиш имкониятини бермоқда.

Бундай юқори қизиқишнинг асосий сабаблари сифатида бир нечта муҳим омиллар келтирилмоқда. Хусусан, қурилманинг янгиланган дизайни, жумладан, орқа панелидаги қўшалоқ ҳалқали камера блоки ўзига хос кўриниш тақдим этган. Шунингдек, замонавий Кирин 9030 махсус процессори ва энергия тежамкор HarmonyOS 6.0 операцион тизими уйғунлиги фойдаланувчилар томонидан ижобий баҳоланмоқда.

База моделининг устунлиги

Саноат манбаларининг маълумотларига таяниб ёзилишича, Huawei компанияси бу сафар базавий моделни сезиларли даражада яхшилашга алоҳида эътибор қаратган. Айнан шу бошланғич версия харидорлар орасида энг катта талабга эга бўлиб чиқди ва умумий савдо ҳажмининг асосий қисмини таъминлади.

Глобал технология бозорида рақобат кескинлашиб бораётган бир шароитда, Huawei ўзининг аппарат таъминоти ва дастурий экотизимини муваффақиятли уйғунлаштира олгани кўрсатилмоқда. Компания олдида турган кейинги вазифа — 10 миллионлик маррага тез фурсатларда эришиш ва келгуси авлод қурилмалари тақдимоти учун мустаҳкам замин яратишдир.

HuaweiМате 80Кирин 9030HarmonyOSСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АОК компанияси 30 доллардан арзон ва замонавий CG350B корпусини тақдим этдиАОК компанияси 30 доллардан арзон ва замонавий CG350B корпусини тақдим этдиБугун, 11:25Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 09:57Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаСунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаБугун, 08:56Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиХитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиБугун, 05:25Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Бугун, 05:24Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб