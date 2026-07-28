Андромеда галактикасида юлдузлар пайдо бўлиши кескин камайди

·29·Техно
Андромеда галактикасида юлдузлар пайдо бўлиши кескин камайди

Астрономларнинг сўнгги кузатувларига кўра, бизга энг яқин бўлган йирик спирал галактикаАндромеда галактикасида янги юлдузларнинг туғилиш суръати сўнгги ярим миллиард йил давомида узлуксиз пасайиб бормоқда. Космик тадқиқотлар натижалари коинотдаги эволюцион жараёнларнинг боришини ва улкан юлдуз тизимларининг қандай қаришини тушунишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу хулосага келиш учун олимлар АҚШ Миллий космик агентлигининг «Хаббл» космик телескопи маълумотларини чуқур таҳлил қилишган. Мазкур ноёб қурилма Андромеда галактикасининг дискидаги тахминан 200 миллион алоҳида юлдузларнинг параметрларини аниқ ўлчаш имконини берди. Тадқиқотчилар галактика дискининг қарийб учдан икки қисмини қамраб олган иккита йирик обзор натижаларини бирлаштирдилар.

Юлдузлар тарихи ранглар орқали қандай тикланди?

Олинган космик тасвирлар ҳар бири 300 ёруғлик йилига тенг бўлган минглаб кичик участкаларга бўлиб чиқилди. Мутахассислар юлдузларнинг рангига қараб уларнинг пайдо бўлиш тарихини тиклашди. Маълумки, ёш массив юлдузлар мовий рангга эга бўлиб, қисқа умр кўради, эски ва камроқ массив юлдузлар эса қизғиш тус олади. Ушбу услуб олимларга юлдуз ҳосил бўлиш жараёнининг вақт ўтиши билан қандай ўзгарганини аниқ кўрсатди.

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, бундан 500 миллион йил олдин Андромеда ҳар йили тахминан 1 қуёш массасига тенг келадиган юлдузларни шакллантирган. Бундай кўрсаткич бундан 40 миллион йил олдин 0,5 қуёш массасигача пасайган бўлса, ҳозирги кузатувлар вақтида йилига атиги 0,2 қуёш массасини ташкил этмоқда. Демак, сўнгги 40 миллион йил ичида пасайиш суръати сезиларли даражада тезлашган.

Фаолликнинг пасайиш сабаблари ва келгуси режалар

Асосий фаолликнинг қисқариши галактика марказидан тахминан 32 000 ёруғлик йили узоқликда жойлашган юлдуз ҳосил қилувчи ҳалқада содир бўлган. Олимларнинг фикрича, бу пасайиш янги юлдузлар туғилиши учун зарур бўлган газ ва чанг етишмаслигидан келиб чиқмаган. Ҳолат юқори фаоллик давридан кейинги табиий сўниш жараёни билан боғлиқ. Илгари Андромеда бундан 2 миллиард йил олдин бошқа галактика билан тўқнашиш ёки бирлашиш натижасида кучли юлдуз ҳосил қилиш чақнашини бошдан кечиргани аниқланган эди.

Тадқиқот муаллифлари M32 митти галактикаси яқинидаги диск соҳаси ҳам 60 миллион йил олдин фаоллигини йўқота бошлаганини аниқлашди. Бу M32 ва Андромеда ўртасидаги мумкин бўлган ўзаро таъсир вақтини аниқлаштиришга ёрдам бериши мумкин, гарчи ҳозирча тўғридан-тўғри боғлиқлик исботланмаган бўлса ҳам. Келгусида астрономлар ушбу натижаларни ерусти расадхоналари маълумотлари ҳамда кенгроқ майдонни кузатиш имкониятига эга келажакдаги Нанкй Грасе Роман космик телескопи маълумотлари билан тўлдиришни режалаштирмоқда.

АндромедаАстрономияЮлдузларХабблГалактика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб