Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилди
UFC 331 турнирида бразилиялик хавфли зарбачи Маурисио Руффини илк раунддаёқ даҳшатли тирсак зарбалари билан муддатидан аввал таслим этган енгил вазннинг биринчи рақамли даъвогари Арман Царукян мухлислари учун кутилмаган ва жуда тезкор янгиликни маълум қилди. Одатда рақамли йирик турнирлардан кейин жангчилар ойлаб дам олиш ёки тикланиш жараёнини ўтаса-да, арманистонлик юлдуз мутлақо соғ-омон эканини ва октагонга қайтиш учун узоқ кутиб ўтирмаслигини билдирди.
Октагондаги ёрқин зафардан сўнг берган баёнотида у бир ҳафталик қисқа таътилдан кейин тўлиқ машғулот лагерига киришишини очиқлади: «Менда ҳеч қандай жароҳат йўқ. Бир ҳафта дам олишим керак, шундан сўнг яна машғулотларни бошлайман. Декабрнинг ўртаси ёки охирида жанг қилиш — мен учун жуда яхши вариант. Ўша вақтда катта ва кучли кард шакллантирилади. UFC қачон ва қаерда деса, мен 100 фоиз тайёрман». Даъвогарнинг бундай жанговар кайфияти чемпион Жастин Гэйжига қарши бўлажак унвон жанги йил якунига қадар ташкил этилиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни янада аланга олдирди.
Хўш, Дана Уайт йилнинг асосий рақамли декабрь турнирига Царукяннинг чемпионлик жангини бош тўқнашув сифатида қўшадими, Гэйжи бу чақириқни қабул қилишга улгурадими ва 2026 йил якуни енгил вазнда янги қирол номи билан тугайдими?
«Жароҳатсиз ғалаба, бир ҳафталик таътил ва декабрь карди»: Царукян режаларининг 5 асосий нуқтаси
UFC 331 турниридан сўнг Арман Царукян маълум қилган энг муҳим янгиликлар:
Мутлақ соғлом ҳолат: Руффига қарши кечган агрессив тўқнашувда Царукян бирорта ҳам жиддий зарба ўтказиб юбормади ва октагондан жароҳатсиз чиқди;
Бир ҳафталик мини-таътил: Спортчи узоқ муддатли танаффус олмайди — атиги 7 кунлик тикланишдан кейин машғулот залига қайтади;
Декабрь ойи нишонда: Арман йил якунидаги (декабрнинг ўртаси ёки охиридаги) йирик PPV-кардда октагонга кўтарилишни энг маъқул сценарий деб ҳисобламоқда;
UFC ультиматумига мутлақ очиқлик: Жангчи промоушен раҳбарияти таклиф этадиган ҳар қандай локация ва муддатга сўзсиз рози эканини билдирди;
Чемпионлик босими: Бу қарор амалдаги чемпион Жастин Гэйжини ҳимоя жангидан қочиш учун баҳона топа олмаслик ҳолатига келтириб қўйди.
Царукяннинг графиги: UFC 331даги ҳолат ва декабрдаги кутилмалар таққоси
Жангчининг тикланиш жараёни ва декабрь ойидаги эҳтимолий жанг кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
UFC 331 (Ўтган жанг)
Декабрь ойи (Кутилаётган жанг)
Рақиб мақоми
Маурисио Руффи (Хавфли даъвогар)
Жастин Гэйжи (Чемпионлик камари учун)
Жанг давомийлиги ва раундлар
1-раунд (Муддатидан олдин ғалаба)
5 раундлик чемпионлик тўқнашуви
Олинган жароҳатлар даражаси
0% (Ҳеч қандай шикастланмалар йўқ)
Юқори функционал тайёргарлик талаб этилади
Тайёргарлик вақти (Лагерь)
Тўлиқ стандарт лагерь
7-8 ҳафталик жадал машғулот цикли
Учрашув моҳияти
№1 даъвогарлик мақомини сақлаш
UFC чемпионлик камарини қўлга киритиш
ММА ва UFC индустрияси экспертизаси: Нега UFC учун декабрь карди мукаммал вариант?
Халқаро ММА таҳлилчилари ва промоушен инсайдерларининг хулосалари:
Йил якунидаги кассабоп блокбастер: UFC анъанавий тарзда ҳар йили декабрь ойида Лас-Вегасда энг катта чемпионлик жангларидан иборат супертурнир ўтказади; Царукян ва Гэйжи жанги ушбу шоу учун энг мукаммал асосий воқеа (Main Event) бўла олади;
Тикланиш вақтининг мукаммаллиги: Руффи билан баҳс атиги бир неча дақиқа давом этгани боис, Царукян энергия йўқотмади; октябрь ва ноябрь ойлари чемпионлик жангига идеал спорт формасида етиб келиш учун тўлиқ етарли;
Гэйжи учун муддат тузоғи: Агар Гэйжи жиддий жароҳат олмаган бўлса, UFC унинг ноябрда ёки декабрда камарни ҳимоя қилишини талаб қилади; Царукяннинг «мен ҳозирдан тайёрман» деган чиқиши Дана Уайтга чемпионга босим ўтказиш учун қўшимча дастак беради;
Рейтинг ва маркетинг чўққиси: Илк раунддаги нокаутдан сўнг Царукян атрофида катта шов-шув пайдо бўлди ва мухлислар қизиқиши совиб қолмасидан уни декабрда қайтариш молиявий жиҳатдан ҳам промоушен учун жуда фойдали.
Арман Царукяннинг бу шиддатли қарори енгил вазндаги чемпионлик интригасини максимал даражада тезлаштирди ва декабрдаги йирик тўқнашувга йўл очди.
Сизнингча, Дана Уайт ва UFC раҳбарияти Арман Царукянга декабрь ойидаёқ чемпион Жастин Гэйжига қарши жанг берадими? Агар ушбу супержанг декабрда ўтказилса, Царукян енгил вазн камарини қўлга кирита оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва октагон оламидаги энг қайноқ режалар ҳақидаги хабарни барча ММА ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…