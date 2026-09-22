Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилди

·8·Спорт
Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилди

UFC 331 турнирида бразилиялик хавфли зарбачи Маурисио Руффини илк раунддаёқ даҳшатли тирсак зарбалари билан муддатидан аввал таслим этган енгил вазннинг биринчи рақамли даъвогари Арман Царукян мухлислари учун кутилмаган ва жуда тезкор янгиликни маълум қилди. Одатда рақамли йирик турнирлардан кейин жангчилар ойлаб дам олиш ёки тикланиш жараёнини ўтаса-да, арманистонлик юлдуз мутлақо соғ-омон эканини ва октагонга қайтиш учун узоқ кутиб ўтирмаслигини билдирди.

Октагондаги ёрқин зафардан сўнг берган баёнотида у бир ҳафталик қисқа таътилдан кейин тўлиқ машғулот лагерига киришишини очиқлади: «Менда ҳеч қандай жароҳат йўқ. Бир ҳафта дам олишим керак, шундан сўнг яна машғулотларни бошлайман. Декабрнинг ўртаси ёки охирида жанг қилиш — мен учун жуда яхши вариант. Ўша вақтда катта ва кучли кард шакллантирилади. UFC қачон ва қаерда деса, мен 100 фоиз тайёрман». Даъвогарнинг бундай жанговар кайфияти чемпион Жастин Гэйжига қарши бўлажак унвон жанги йил якунига қадар ташкил этилиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни янада аланга олдирди.

Хўш, Дана Уайт йилнинг асосий рақамли декабрь турнирига Царукяннинг чемпионлик жангини бош тўқнашув сифатида қўшадими, Гэйжи бу чақириқни қабул қилишга улгурадими ва 2026 йил якуни енгил вазнда янги қирол номи билан тугайдими?

«Жароҳатсиз ғалаба, бир ҳафталик таътил ва декабрь карди»: Царукян режаларининг 5 асосий нуқтаси

UFC 331 турниридан сўнг Арман Царукян маълум қилган энг муҳим янгиликлар:

  • Мутлақ соғлом ҳолат: Руффига қарши кечган агрессив тўқнашувда Царукян бирорта ҳам жиддий зарба ўтказиб юбормади ва октагондан жароҳатсиз чиқди;

  • Бир ҳафталик мини-таътил: Спортчи узоқ муддатли танаффус олмайди — атиги 7 кунлик тикланишдан кейин машғулот залига қайтади;

  • Декабрь ойи нишонда: Арман йил якунидаги (декабрнинг ўртаси ёки охиридаги) йирик PPV-кардда октагонга кўтарилишни энг маъқул сценарий деб ҳисобламоқда;

  • UFC ультиматумига мутлақ очиқлик: Жангчи промоушен раҳбарияти таклиф этадиган ҳар қандай локация ва муддатга сўзсиз рози эканини билдирди;

  • Чемпионлик босими: Бу қарор амалдаги чемпион Жастин Гэйжини ҳимоя жангидан қочиш учун баҳона топа олмаслик ҳолатига келтириб қўйди.

Царукяннинг графиги: UFC 331даги ҳолат ва декабрдаги кутилмалар таққоси

Жангчининг тикланиш жараёни ва декабрь ойидаги эҳтимолий жанг кўрсаткичлари:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

UFC 331 (Ўтган жанг)

Декабрь ойи (Кутилаётган жанг)

Рақиб мақоми

Маурисио Руффи (Хавфли даъвогар)

Жастин Гэйжи (Чемпионлик камари учун)

Жанг давомийлиги ва раундлар

1-раунд (Муддатидан олдин ғалаба)

5 раундлик чемпионлик тўқнашуви

Олинган жароҳатлар даражаси

0% (Ҳеч қандай шикастланмалар йўқ)

Юқори функционал тайёргарлик талаб этилади

Тайёргарлик вақти (Лагерь)

Тўлиқ стандарт лагерь

7-8 ҳафталик жадал машғулот цикли

Учрашув моҳияти

№1 даъвогарлик мақомини сақлаш

UFC чемпионлик камарини қўлга киритиш

ММА ва UFC индустрияси экспертизаси: Нега UFC учун декабрь карди мукаммал вариант?

Халқаро ММА таҳлилчилари ва промоушен инсайдерларининг хулосалари:

  • Йил якунидаги кассабоп блокбастер: UFC анъанавий тарзда ҳар йили декабрь ойида Лас-Вегасда энг катта чемпионлик жангларидан иборат супертурнир ўтказади; Царукян ва Гэйжи жанги ушбу шоу учун энг мукаммал асосий воқеа (Main Event) бўла олади;

  • Тикланиш вақтининг мукаммаллиги: Руффи билан баҳс атиги бир неча дақиқа давом этгани боис, Царукян энергия йўқотмади; октябрь ва ноябрь ойлари чемпионлик жангига идеал спорт формасида етиб келиш учун тўлиқ етарли;

  • Гэйжи учун муддат тузоғи: Агар Гэйжи жиддий жароҳат олмаган бўлса, UFC унинг ноябрда ёки декабрда камарни ҳимоя қилишини талаб қилади; Царукяннинг «мен ҳозирдан тайёрман» деган чиқиши Дана Уайтга чемпионга босим ўтказиш учун қўшимча дастак беради;

  • Рейтинг ва маркетинг чўққиси: Илк раунддаги нокаутдан сўнг Царукян атрофида катта шов-шув пайдо бўлди ва мухлислар қизиқиши совиб қолмасидан уни декабрда қайтариш молиявий жиҳатдан ҳам промоушен учун жуда фойдали.

Арман Царукяннинг бу шиддатли қарори енгил вазндаги чемпионлик интригасини максимал даражада тезлаштирди ва декабрдаги йирик тўқнашувга йўл очди.

Сизнингча, Дана Уайт ва UFC раҳбарияти Арман Царукянга декабрь ойидаёқ чемпион Жастин Гэйжига қарши жанг берадими? Агар ушбу супержанг декабрда ўтказилса, Царукян енгил вазн камарини қўлга кирита оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва октагон оламидаги энг қайноқ режалар ҳақидаги хабарни барча ММА ихлосмандларига улашинг!

Арман ЦарукянМауразио РуффиниУФЦ 331Дани Уайт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!Бугун, 06:03Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 02:32Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиБугун, 02:11Нодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирдиНодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирдиБугун, 01:09Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариБугун, 01:02Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди