Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қилади

·29·Техно
Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қилади

Апплиед Пҳйсикс халқаро тадқиқот ташкилоти физиги Шон Фелл ва Гарвард университети астрофизиги Ави Лоэб гипотетик варп-двигател Ер атмосфераси билан қандай таъсир қилишини ҳисоблаб чиқишди. Ixbt.com маълумотига кўра, самолётдек келадиган фазо-вақт пуфаги ёруғлик тезлигининг сезиларли улушига тенг тезликда ҳаракатланганда ўз олдида умумий ёруғлиги 1 тераваттдан ошадиган зарбали ҳудудни ҳосил қилиши аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотда Алкуберре метрикасидан фойдаланилган бўлиб, у фазо-вақт пуфагининг математик тавсифини беради. Унга кўра, қурилма олдидаги фазо сиқилиб, орқадаги қисми кенгаяди, бу эса кема эгасининг тинч ҳудудда қолишини таъминлайди. Муаллифлар бундай пуфакнинг атмосферадаги газ билан ўзаро таъсирини ёруғлик тезлигининг 0,1c, 0,25c, 0,5c ва 0,75c тезликларида математик тарзда таҳлил қилишди.

Юқори энергияли жараёнлар ва нурланиш

Пуфак олдида зарбали ҳудуд шаклланиб, газ кескин сиқилади ва унинг кинетик энергияси иссиқликка айланади. Ҳисоб-китобларга кўра, 0,5c тезликда қизиш энергияси ҳар бир нуклон учун тахминан 144 МэВ га етган. Бу даражада электрон-позитрон жуфтларининг туғилиши ҳамда бошқа юқори энергияли жараёнлар юзага келиши мумкин бўлади.

Асосий нурланиш гамма ва қаттиқ гамма-нурлар диапазонига тўғри келган. Умумий ёруғлик 10¹³ дан 10¹⁹ ваттгача бўлиши кўрсатилган. Юқори энергияли фотонлар атмосферадан тўғридан-тўғри ўта олмайди, улар юқори қатламларда ютилиб, Ер юзидан кўринадиган диапазонда қайтадан нурланади.

Атмосферадаги ёрқинлик ва муҳим чекловлар

Пуфакнинг ўлчами ва тезлигига қараб, бундай нурланиш оқими квадрат метр учун 0,007 дан 7460 ваттгача ўзгариши мумкин. Энг ёрқин сценарийда атмосферадаги порлаш қуёшнинг й й юзадаги оддий оқимидан бир неча баравар юқори бўлиши ҳисоблаб чиқилди.

Шунга қарамай, олимлар бу иш варп-двигателлар, ўзга сайёраликлар аппаратлари ёки UAP (номаълум аномал ҳодисалар) мавжудлигини исботламаслигини алоҳида таъкидлашди. Тадқиқот фақат нол АДМ-массасига эга махсус варп-метрикалар синфини ўрганган, кичикроқ ёки бошқача тузилган пуфакларда эса бундай таъсир умуман кузатилмаслиги мумкин.

Варп-двигателФизикаФазоАстрономияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиБугун, 19:27АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиБугун, 17:58Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиXiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиБугун, 17:26Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиXiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиБугун, 16:50Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларТелефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларБугун, 16:33Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди