Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қилади
Апплиед Пҳйсикс халқаро тадқиқот ташкилоти физиги Шон Фелл ва Гарвард университети астрофизиги Ави Лоэб гипотетик варп-двигател Ер атмосфераси билан қандай таъсир қилишини ҳисоблаб чиқишди. Ixbt.com маълумотига кўра, самолётдек келадиган фазо-вақт пуфаги ёруғлик тезлигининг сезиларли улушига тенг тезликда ҳаракатланганда ўз олдида умумий ёруғлиги 1 тераваттдан ошадиган зарбали ҳудудни ҳосил қилиши аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқотда Алкуберре метрикасидан фойдаланилган бўлиб, у фазо-вақт пуфагининг математик тавсифини беради. Унга кўра, қурилма олдидаги фазо сиқилиб, орқадаги қисми кенгаяди, бу эса кема эгасининг тинч ҳудудда қолишини таъминлайди. Муаллифлар бундай пуфакнинг атмосферадаги газ билан ўзаро таъсирини ёруғлик тезлигининг 0,1c, 0,25c, 0,5c ва 0,75c тезликларида математик тарзда таҳлил қилишди.
Юқори энергияли жараёнлар ва нурланишПуфак олдида зарбали ҳудуд шаклланиб, газ кескин сиқилади ва унинг кинетик энергияси иссиқликка айланади. Ҳисоб-китобларга кўра, 0,5c тезликда қизиш энергияси ҳар бир нуклон учун тахминан 144 МэВ га етган. Бу даражада электрон-позитрон жуфтларининг туғилиши ҳамда бошқа юқори энергияли жараёнлар юзага келиши мумкин бўлади.
Асосий нурланиш гамма ва қаттиқ гамма-нурлар диапазонига тўғри келган. Умумий ёруғлик 10¹³ дан 10¹⁹ ваттгача бўлиши кўрсатилган. Юқори энергияли фотонлар атмосферадан тўғридан-тўғри ўта олмайди, улар юқори қатламларда ютилиб, Ер юзидан кўринадиган диапазонда қайтадан нурланади.
Атмосферадаги ёрқинлик ва муҳим чекловларПуфакнинг ўлчами ва тезлигига қараб, бундай нурланиш оқими квадрат метр учун 0,007 дан 7460 ваттгача ўзгариши мумкин. Энг ёрқин сценарийда атмосферадаги порлаш қуёшнинг й й юзадаги оддий оқимидан бир неча баравар юқори бўлиши ҳисоблаб чиқилди.
Шунга қарамай, олимлар бу иш варп-двигателлар, ўзга сайёраликлар аппаратлари ёки UAP (номаълум аномал ҳодисалар) мавжудлигини исботламаслигини алоҳида таъкидлашди. Тадқиқот фақат нол АДМ-массасига эга махсус варп-метрикалар синфини ўрганган, кичикроқ ёки бошқача тузилган пуфакларда эса бундай таъсир умуман кузатилмаслиги мумкин.
…