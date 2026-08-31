Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошлади

·15·Техно
Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошлади

АҚШ томонидан жорий этилган санкциялар Хитойни илғор микрочиплардан маҳрум қилган бир шароитда, Хитойнинг ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) компанияси муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур корхона сунъий интеллект тезлаткичлари ва юқори унумдор ҳисоблаш тизимларида ўта талабгир бўлган HBM3E хотирасини предсерияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда компания янги технологик жараённинг барқарорлигини текшириш, яроқли кристаллар чиқишини таъминлаш ҳамда кўп қатламли хотирани қадоқлаш ишларини амалга оширмоқда. Шунингдек,тайёр маҳсулотларнинг талаб қилинадиган характеристикаларга мувофиқлиги синовдан ўтказилмоқда.

Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш режалари

Агар технологик жараённи ўзлаштириш муваффақиятли якунланса, яқин ҳафталардаёқ кенг кўламли ишлаб чиқариш босқичига ўтиш кутилмоқда. Бу эса Хитой яримўтказгичлар саноати учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин.

Синов ва тайёргарлик жараёнлари билан бир қаторда, CXMT ўзининг ишлаб чиқариш базасини ҳам сезиларли даражада кенгайтирмоқда. Манбаларга кўра, йил охирига қадар компания корхоналарининг умумий қуввати ойига тахминан 350 минг дона кремний пластинасини қайта ишлаш даражасига етиши керак. Келгуси йилларда эса янада кенгайтириш ишлари режалаштирилган.

Техник имкониятлар ва хотира салоҳияти

Гарчи компания ўзининг HBM3E хотирасининг аниқ техник тавсифларини ҳозирча очиқламаган бўлса-да, ушбу авлодга хос стандарт кўрсаткичлар маълум. Одатда, бундай турдаги ҲБМ ечимларида стек учун 1024-битли интерфейс қўлланилади ва маълумотларни узатиш тезлиги ҳар бир контакт учун тахминан 9,6 Гбит/с ҳамда ундан юқорироқни ташкил қилиши мумкин.

Хусусан, 9,6 Гбит/с тезликда ишланганда битта стекнинг назорат ўтказиш қобилияти секундига 1,2 терабайтгача етиши мумкин. Бунда хотира ҳажми фойдаланиладиган DRAM кристаллари ва қатламлар сонига қараб белгиланади.

Мисол учун, 24 гигабитли кристаллар қўлланилганда, саккиз қатламли стек 24 GB ҳажмқдаги хотирани таъминлашга қодир бўлади. Бу каби юқори кўрсаткичлар замонавий ҳисоблаш тизимлари учун муҳим аҳамият касб этади.

CXMTHBM3EХитойСуний интеллектМикрочиплар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиТим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиКеча, 22:23Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаSamsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаКеча, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинКеча, 20:54Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиКеча, 19:27Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиВарп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиКеча, 18:59АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиКеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди