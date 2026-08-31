Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошлади
АҚШ томонидан жорий этилган санкциялар Хитойни илғор микрочиплардан маҳрум қилган бир шароитда, Хитойнинг ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) компанияси муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур корхона сунъий интеллект тезлаткичлари ва юқори унумдор ҳисоблаш тизимларида ўта талабгир бўлган HBM3E хотирасини предсерияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда компания янги технологик жараённинг барқарорлигини текшириш, яроқли кристаллар чиқишини таъминлаш ҳамда кўп қатламли хотирани қадоқлаш ишларини амалга оширмоқда. Шунингдек,тайёр маҳсулотларнинг талаб қилинадиган характеристикаларга мувофиқлиги синовдан ўтказилмоқда.
Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш режалариАгар технологик жараённи ўзлаштириш муваффақиятли якунланса, яқин ҳафталардаёқ кенг кўламли ишлаб чиқариш босқичига ўтиш кутилмоқда. Бу эса Хитой яримўтказгичлар саноати учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин.
Синов ва тайёргарлик жараёнлари билан бир қаторда, CXMT ўзининг ишлаб чиқариш базасини ҳам сезиларли даражада кенгайтирмоқда. Манбаларга кўра, йил охирига қадар компания корхоналарининг умумий қуввати ойига тахминан 350 минг дона кремний пластинасини қайта ишлаш даражасига етиши керак. Келгуси йилларда эса янада кенгайтириш ишлари режалаштирилган.
Техник имкониятлар ва хотира салоҳиятиГарчи компания ўзининг HBM3E хотирасининг аниқ техник тавсифларини ҳозирча очиқламаган бўлса-да, ушбу авлодга хос стандарт кўрсаткичлар маълум. Одатда, бундай турдаги ҲБМ ечимларида стек учун 1024-битли интерфейс қўлланилади ва маълумотларни узатиш тезлиги ҳар бир контакт учун тахминан 9,6 Гбит/с ҳамда ундан юқорироқни ташкил қилиши мумкин.
Хусусан, 9,6 Гбит/с тезликда ишланганда битта стекнинг назорат ўтказиш қобилияти секундига 1,2 терабайтгача етиши мумкин. Бунда хотира ҳажми фойдаланиладиган DRAM кристаллари ва қатламлар сонига қараб белгиланади.
Мисол учун, 24 гигабитли кристаллар қўлланилганда, саккиз қатламли стек 24 GB ҳажмқдаги хотирани таъминлашга қодир бўлади. Бу каби юқори кўрсаткичлар замонавий ҳисоблаш тизимлари учун муҳим аҳамият касб этади.
…