Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлди
Apple компаниясида тарихий ўзгариш юз берди — узоқ йиллар давомида муваффақиятли раҳбарлик қилган Тим Кук бош директор лавозимидаги фаолиятини якунлади. Bloomberg ва бошқа нуфузли нашрлар тарқатган хабарларга кўра, Кук ходимларга йўллаган сўнгги хабарномасида ўрнини компаниянинг аппарат таъминоти муҳандислиги бўйича катта вице-президенти Жон Тернусга бўшатиб беришини эълон қилди. Ушбу тайинлов Apple ўзининг кейинги тараққиёт босқичида яна-да кўпроқ аппарат маҳсулотлари ва инновацион қурилмаларни яратишга эътибор қаратишидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тим Кук ходимларга йўллаган мактубида компанияни бошқариш шараф муяссар бўлганидан чексиз миннатдор эканини таъкидлаб, ўзининг лавозимидан кетаётганини, бироқ Apple'дан умуман кетмаётганини алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Жон Тернусдан бошқа ҳеч ким дунёни ўзгартирувчи маҳсулотларни яратиш сирини бунчалик чуқур тушуна олмайди. Янги бош директор ўзининг муҳандислик фаолияти давомида компаниянинг бутун қурилмалар қаторига раҳбарлик қилган бўлиб, энг сўнгги ультра юпқа iPhone Air, ҳамёнбоп MacBook Neo ҳамда эшитиш саломатлиги функцияларига эга AirPods каби эътиборга молик маҳсулотларни чиқаришга бошчилик қилган.
Сунъий интеллект даврида аппарат таъминотининг ўрниҲозирги кунда сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши қурилмаларга бўлган талабни ҳам тубдан ўзгартирмоқда. Сунъий интеллект даврида аппарат таъминоти нафақат процессор чиплари, балки фойдаланувчилар корпоратив сунъий интеллект тизимларини ишга туширишда фойдаланадиган воситалар сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Масалан, ушбу йилда Apple компанияси сунъий интеллект талабларидан келиб чиққан ҳолда, янги Mac mini ва Mac Studio моделларини ўтган йиллардагига нисбатан эртароқ бозорга тақдим этди.
Тернуснинг раҳбарият тепасига келиши Apple келажагида аппарат ва маҳсулот ижросига устувор аҳамият қаратилишини кўрсатади. Шу билан бирга, Тим Кук ўзининг хайрлашув мактубида сунъий интеллект, хизматлар, давлат тартибга солиши ёки Хитой билан боғлиқ келгусидаги мураккаб чақириқларга кўп ҳам тўхталиб ўтмаган. У кўпроқ компания маданияти, умумий қадриятлар ҳамда дунёни яхшироқ томонга ўзгартириш имконияти ва масъулиятига урғу берган.
Кукнинг янги роли ва Apple жамоасига миннатдорликТим Кук Apple'ни тарк этмайди, балки ижрочи раҳбар (эхекутиве чаирман) лавозимида қолади. У бу лавозимда АҚШ раҳбарияти ҳамда Хитой ҳукумати билан сиёсий алоқаларни бошқаришда давом этади. Шунингдек, у ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Apple ҳамжамиятига ўзининг чексиз миннатдорлигини билдириб, бош директор сифатидаги сўнгги кунида барчага муҳаббат йўллади ва келгуси қадамларни катта ҳаяжон билан кутишини ёзди.
Кук ўз мактубида Стив Жобснинг коинотда из қолдириш ҳақидаги машҳур сўзларини эслаб ўтди. Унинг фикрича, Apple буни ўзининг кимлиги, эътиқоди, қадриятлари ҳамда дунёга бўлган қарашлари туфайли амалга ошира олади. Шундай қилиб, Apple тарихида янги саҳифа очилмоқда ва бу давр янги раҳбар Жон Тернус бошчилигидаги технологик ютуқларга бой бўлиши кутилмоқда.
…