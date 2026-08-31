Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлди

·1·Техно
Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлди

Apple компаниясида тарихий ўзгариш юз берди — узоқ йиллар давомида муваффақиятли раҳбарлик қилган Тим Кук бош директор лавозимидаги фаолиятини якунлади. Bloomberg ва бошқа нуфузли нашрлар тарқатган хабарларга кўра, Кук ходимларга йўллаган сўнгги хабарномасида ўрнини компаниянинг аппарат таъминоти муҳандислиги бўйича катта вице-президенти Жон Тернусга бўшатиб беришини эълон қилди. Ушбу тайинлов Apple ўзининг кейинги тараққиёт босқичида яна-да кўпроқ аппарат маҳсулотлари ва инновацион қурилмаларни яратишга эътибор қаратишидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тим Кук ходимларга йўллаган мактубида компанияни бошқариш шараф муяссар бўлганидан чексиз миннатдор эканини таъкидлаб, ўзининг лавозимидан кетаётганини, бироқ Apple'дан умуман кетмаётганини алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Жон Тернусдан бошқа ҳеч ким дунёни ўзгартирувчи маҳсулотларни яратиш сирини бунчалик чуқур тушуна олмайди. Янги бош директор ўзининг муҳандислик фаолияти давомида компаниянинг бутун қурилмалар қаторига раҳбарлик қилган бўлиб, энг сўнгги ультра юпқа iPhone Air, ҳамёнбоп MacBook Neo ҳамда эшитиш саломатлиги функцияларига эга AirPods каби эътиборга молик маҳсулотларни чиқаришга бошчилик қилган.

Сунъий интеллект даврида аппарат таъминотининг ўрни

Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши қурилмаларга бўлган талабни ҳам тубдан ўзгартирмоқда. Сунъий интеллект даврида аппарат таъминоти нафақат процессор чиплари, балки фойдаланувчилар корпоратив сунъий интеллект тизимларини ишга туширишда фойдаланадиган воситалар сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Масалан, ушбу йилда Apple компанияси сунъий интеллект талабларидан келиб чиққан ҳолда, янги Mac mini ва Mac Studio моделларини ўтган йиллардагига нисбатан эртароқ бозорга тақдим этди.

Тернуснинг раҳбарият тепасига келиши Apple келажагида аппарат ва маҳсулот ижросига устувор аҳамият қаратилишини кўрсатади. Шу билан бирга, Тим Кук ўзининг хайрлашув мактубида сунъий интеллект, хизматлар, давлат тартибга солиши ёки Хитой билан боғлиқ келгусидаги мураккаб чақириқларга кўп ҳам тўхталиб ўтмаган. У кўпроқ компания маданияти, умумий қадриятлар ҳамда дунёни яхшироқ томонга ўзгартириш имконияти ва масъулиятига урғу берган.

Кукнинг янги роли ва Apple жамоасига миннатдорлик

Тим Кук Apple'ни тарк этмайди, балки ижрочи раҳбар (эхекутиве чаирман) лавозимида қолади. У бу лавозимда АҚШ раҳбарияти ҳамда Хитой ҳукумати билан сиёсий алоқаларни бошқаришда давом этади. Шунингдек, у ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Apple ҳамжамиятига ўзининг чексиз миннатдорлигини билдириб, бош директор сифатидаги сўнгги кунида барчага муҳаббат йўллади ва келгуси қадамларни катта ҳаяжон билан кутишини ёзди.

Кук ўз мактубида Стив Жобснинг коинотда из қолдириш ҳақидаги машҳур сўзларини эслаб ўтди. Унинг фикрича, Apple буни ўзининг кимлиги, эътиқоди, қадриятлари ҳамда дунёга бўлган қарашлари туфайли амалга ошира олади. Шундай қилиб, Apple тарихида янги саҳифа очилмоқда ва бу давр янги раҳбар Жон Тернус бошчилигидаги технологик ютуқларга бой бўлиши кутилмоқда.

AppleTim CookДжон ТернусТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаSamsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаБугун, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинБугун, 20:54Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиБугун, 19:27Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиВарп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиБугун, 18:59АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиБугун, 17:58Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиXiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиБугун, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди