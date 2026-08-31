Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?
Океан тубида янграйдиган сирли кит овозлари ҳалигача инсоният учун ечилмаган жумбоқ бўлиб қолмоқда. Аммо олимлар сунъий интеллект ёрдамида уларнинг ўзаро мулоқотини тушунишга тобора яқинлашмоқда.
Айниқса, белуга китлари турли чақириқлар ва овозлар орқали бир-бири билан фаол алоқа қилиши билан ажралиб туради. Тадқиқотларга кўра, уларнинг айрим овозлари ижтимоий муносабатлар ва гуруҳдаги мулоқот билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Ҳозир олимлар минглаб соатлик аудиоёзувларни сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилмоқда. AI инсон қулоғи пайқаши қийин бўлган такрорланувчи овозлар ва қонуниятларни аниқлашга ёрдам бермоқда.
Бироқ олимлар ҳали китлар «тили»ни тўлиқ таржима қилишгани йўқ. Шунга қарамай, бу тадқиқотлар келажакда денгиз жонзотларининг сирли мулоқотини яхшироқ тушуниш ва уларни муҳофаза қилишга ёрдам бериши мумкин.
Балким, инсонлар китлар билан гаплаша олмас, аммо уларнинг овозларидаги яширин маъноларни англашга ҳар қачонгидан ҳам яқинлашмоқда.
…