Мактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалди

·0·Техно
Мактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалди

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон мактабларида ўқувчилар давоматини сунъий интеллект ёрдамида назорат қилувчи камералар ишга туширилиши ҳақида хабарлар тарқалмоқда.

Тарқалаётган маълумотларда айтилишича, янги тизим ўқувчининг дарсга келган-келмаганини автоматик қайд этиб, маълумотларни мактаб маъмурияти ва профилактика инспекторларига етказиши мумкин.

Бироқ хабарнинг энг кўп муҳокама қилинаётган қисми — ота-оналарга қўлланиши айтилган катта жарималар ва маъмурий қамоқ ҳақидаги даъволар.

1. AI камералар нимани назорат қилиши айтилмоқда?

Тарқалаётган хабарларга кўра, мактабларга ўрнатиладиган «ақлли» камералар ўқувчилар давоматини автоматик кузатиши мумкин.

Тизим:

  • ўқувчининг мактабга келганини қайд этиши;

  • дарс қолдириш ҳолатларини аниқлаши;

  • маълумотларни масъул ходимларга юбориши;

  • мактаб директорига давоматни масофадан кузатиш имконини бериши мумкинлиги айтилмоқда.

Бу маълумотлар ҳозирча ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда. Қидирув натижаларининг асосий қисми ҳам Telegram каналларидаги хабарлардан иборат.

2. Энг катта шов-шув — жарималар ҳақида

Айрим тарқатмаларда сабабсиз дарс қолдирган ўқувчиларнинг ота-оналарига 1 БҲМдан 5 БҲМгача, яъни тахминан 440 минг сўмдан 2,2 млн сўмгача жарима қўлланиши айтилган.

Такрорий ёки мунтазам дарс қолдириш учун эса 10–15 БҲМ, яъни 4,4–6,6 млн сўм миқдорида жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда.

Бироқ бу рақамларни янги AI камералар жорий этилиши билан боғлиқ янги чора сифатида қабул қилишга шошилмаслик керак.

3. «Эртадан барча мактабларда ишлайди» деган хабар тасдиқланганми?

Ижтимоий тармоқларда камералар «эртаданоқ кўплаб мактабларда» ишлай бошлаши ҳақида ҳам хабарлар тарқалган.

Аммо ҳозирча очиқ расмий манбаларда айнан шу шаклда — барча ёки кўплаб мактабларда AI камералар эртадан ишга тушиши, улар орқали автоматик жарима солиниши ҳақида тасдиқланган маълумотни топиш қийин.

Шу сабабли ота-оналарни ва ўқувчиларни ваҳимага солувчи хулосалар чиқаришдан олдин расмий изоҳни кутиш муҳим.

4. AI камералар ҳақидаги хабарнинг ўзи нимани англатади?

Агар бундай технология амалиётга кенг жорий этилса, мактаб давоматини назорат қилиш жараёни сезиларли даражада рақамлашиши мумкин.

Бироқ бу ерда фақат технология эмас, балки шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, камералардан фойдаланиш тартиби ва автоматик аниқланган ҳолат асосида қандай ҳуқуқий чора кўрилиши каби масалалар ҳам муҳим.

Шунинг учун ҳар қандай янги тизимнинг ҳуқуқий асоси ва ишлаш механизми расмий тушунтирилиши керак.

Ҳозирча маълум бўлгани ва тасдиқланмагани

Маълумот

Ҳолати

AI камералар ҳақида хабарлар тарқалмоқда

Тасдиқланган факт эмас, ижтимоий тармоқларда тарқалган

Давомат автоматик кузатилиши

Хабарларда айтилмоқда

440 минг–2,2 млн сўм жарима

Тарқатмаларда келтирилган

4,4–6,6 млн сўм жарима

Тарқатмаларда келтирилган

15 суткагача маъмурий қамоқ

Тарқатмаларда келтирилган

«Эртадан кўплаб мактабларда ишлайди»

Расмий тасдиқ талаб қилади

Хулоса: шов-шувли хабарга ҳозирча эҳтиёткорлик билан қараш керак

Мактабларда сунъий интеллектли камералар орқали давоматни назорат қилиш ва дарс қолдирган ўқувчиларнинг ота-оналарига катта миқдорда жарима солиниши ҳақида хабарлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда.

Бироқ жарима миқдорлари, 15 суткагача маъмурий қамоқ ва камераларнинг эртадан кенг миқёсда ишга тушиши ҳақидаги маълумотлар расмий тасдиқланмагунча уларни тайёр қарор сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

Энг муҳими, ота-оналар тарқалаётган хабарни қайта улашишдан олдин расмий манбалардаги маълумотларни текшириб олиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келдиGoogle Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келдиБугун, 19:56Xiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиБугун, 19:28Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиSamsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиБугун, 18:53Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаБугун, 17:50NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаБугун, 16:59NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди