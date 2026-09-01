Xiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилди
Хитой бозорида Xiaomi компаниясининг навбатдаги йирик маиший техника янгилиги — Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 ҳаво намлагичи расман савдога чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма табиий буғланиш технологияси, юқори унумдорлик ва замонавий модулли тузилмани ўзида мужассам этган бўлиб, йирик хоналар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ҳаво намлагичининг тавсия этилган қиймати 1299 юанни ташкил этади, бироқ савдоларнинг бошланғич босқичида харидорлар уни 999 юан (тахминан 150 АҚШ доллари) эвазига харид қилишлари мумкин. Қурилманинг асосий афзалликларидан бири кўринадиган туман ҳосил қилмасдан ишлаши ва соатига 1500 миллилитргача юқори унумдорликни таъминлашидир.
Техник имкониятлар ва самарадорликҚурилма 6 литр ҳажмли сув резервуари билан жиҳозланган бўлиб, у максимал қувватда ишлаганда ҳам тахминан 10 соатлик узлуксиз фаолиятни таъминлай олади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу модел юзаларда оқ қолдиқ (оқ тош) ҳосил қилмайди. Шу боис уни катта меҳмонхоналар ва очиқ режадаги хоналарда ишлатиш жуда қулай.
Тунги вақтда фойдаланиш учун махсус режим мавжуд бўлиб, унда шовқин даражаси атиги 31,5 дБ(А) гача пасаяди. Шу билан бирга, дисплей ёруғлиги ўчиб, овозли билдиришномалар ҳам вақтинча тўхтатилади.
Хавфсизлик ва қулай бошқарувСувни тозалаш тизими етти даражали ҳимоя, кумуш ионлари, антибактериал фильтр ҳамда алоҳида сув фильтрини ўз ичига олади. Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, бутун блокнинг стерилизация даражаси 99,9 фоизга етади. Қурилма модулли конструкцияга эга бўлиб, унинг резервуари, фильтри, паррак ва насосини сувда осонгина ювиш мумкин.
Сувни тўғридан-тўғри юқори қопқоқ орқали қуйиш имконияти мавжудлиги оғир панелларни ечиш заруратини йўқ қилади. Ҳаво намлагичи рақамли дисплей, автоматик намликни сақлаш функцияси ҳамда Mi Home экотизимига интеграцияни олдиндан олган. Фойдаланувчилар уни смартфон ёки Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали бошқариши, таймер ўрнатиши ҳамда кондиционер ва иситгичлар билан ўзаро боғлаши мумкин.
…