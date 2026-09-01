Xiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилди

·2·Техно
Xiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилди

Хитой бозорида Xiaomi компаниясининг навбатдаги йирик маиший техника янгилиги — Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 ҳаво намлагичи расман савдога чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма табиий буғланиш технологияси, юқори унумдорлик ва замонавий модулли тузилмани ўзида мужассам этган бўлиб, йирик хоналар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ҳаво намлагичининг тавсия этилган қиймати 1299 юанни ташкил этади, бироқ савдоларнинг бошланғич босқичида харидорлар уни 999 юан (тахминан 150 АҚШ доллари) эвазига харид қилишлари мумкин. Қурилманинг асосий афзалликларидан бири кўринадиган туман ҳосил қилмасдан ишлаши ва соатига 1500 миллилитргача юқори унумдорликни таъминлашидир.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

Қурилма 6 литр ҳажмли сув резервуари билан жиҳозланган бўлиб, у максимал қувватда ишлаганда ҳам тахминан 10 соатлик узлуксиз фаолиятни таъминлай олади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу модел юзаларда оқ қолдиқ (оқ тош) ҳосил қилмайди. Шу боис уни катта меҳмонхоналар ва очиқ режадаги хоналарда ишлатиш жуда қулай.

Тунги вақтда фойдаланиш учун махсус режим мавжуд бўлиб, унда шовқин даражаси атиги 31,5 дБ(А) гача пасаяди. Шу билан бирга, дисплей ёруғлиги ўчиб, овозли билдиришномалар ҳам вақтинча тўхтатилади.

Хавфсизлик ва қулай бошқарув

Сувни тозалаш тизими етти даражали ҳимоя, кумуш ионлари, антибактериал фильтр ҳамда алоҳида сув фильтрини ўз ичига олади. Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, бутун блокнинг стерилизация даражаси 99,9 фоизга етади. Қурилма модулли конструкцияга эга бўлиб, унинг резервуари, фильтри, паррак ва насосини сувда осонгина ювиш мумкин.

Сувни тўғридан-тўғри юқори қопқоқ орқали қуйиш имконияти мавжудлиги оғир панелларни ечиш заруратини йўқ қилади. Ҳаво намлагичи рақамли дисплей, автоматик намликни сақлаш функцияси ҳамда Mi Home экотизимига интеграцияни олдиндан олган. Фойдаланувчилар уни смартфон ёки Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали бошқариши, таймер ўрнатиши ҳамда кондиционер ва иситгичлар билан ўзаро боғлаши мумкин.

XiaomiMijiaҲаво намлагичиСмарт уйТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиSamsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиБугун, 18:53Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаБугун, 17:50NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаБугун, 16:59NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиБугун, 16:27Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиVivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиБугун, 15:51Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиVivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди