Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонлади
АҚШда истиқомат қилаётган ўзбекистонликлар Нью-Йоркнинг қоқ маркази — Манҳэттенда Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг навбатдаги йиллигини катта тантана билан нишонлади. Дунё молия маркази ҳисобланган Уолл-стрит ва машҳур «Боулинг Грин» хиёбони яқинида Ўзбекистон давлат байроғи қад ростлади.
Ўзбек миллий куй-қўшиқлари ва рақслари Манҳэттен кўчаларида
Тантанали байрам тадбирида АҚШдаги ўзбек диаспораси вакиллари, дипломатлар, фаол ёшлар ҳамда кўплаб хорижлик меҳмонлар иштирок этди. Ўзбекистон давлат мадҳияси садолари остида байроғимиз юқорига кўтарилди.
Тадбир давомида миллий либослардаги раққосалар миллий рақсларимизни ижро этиб, Нью-Йорк аҳолиси ва сайёҳларда катта қизиқиш уйғотди. Шунингдек, ўзбек миллий маданияти, бетакрор адрас ва зарбоф либослар ҳамда миллий ҳунармандчилик буюмлари намойиш этилди.
Манҳэттендаги Мустақиллик байрами тафсилотлари
Йўналиш / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Тадбир номи
Ўзбекистон Республикаси Мустақиллиги куни тантанаси
Ўтказилган манзил
Нью-Йорк, Манҳэттен (Боулинг Грин / Уолл-стрит ҳудуди)
Асосий воқеа
АҚШ осмонида Ўзбекистон давлат байроғини тантанали кўтариш
Иштирокчилар
Ўзбек диаспораси вакиллари, фаоллар, дипломатлар ва меҳмонлар
Маданий дастур
Миллий рақслар, анъанавий либослар ва санъат намойиши
Бирдамлик ва ватанпарварлик рамзи
Океан ортида уюштирилган мазкур тадбир хорижда яшаётган ватандошларимизнинг ўзаро жипслиги, миллий ўзликни асраш ва она Ватанга бўлган чексиз меҳр-муҳаббатини яна бир бор намоён этди. Нью-Йоркнинг осмонўпар бинолари орасида ҳилпираган байроғимиз бутун дунёга ўзбек маданияти ва мустақиллигининг улуғворлигини кўрсатди.
Сизнингча, дунёнинг йирик шаҳарлари марказида миллий байрамларимиз ва байроғимизнинг бундай тантанали намойиш этилиши Ўзбекистоннинг халқаро имижига қандай ижобий таъсир кўрсатади?
Ўз табрикларингиз ва самимий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу фахрли лаҳзаларни барча яқинларингизга улашинг!
…