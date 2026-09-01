Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонлади

·33·Дунё
Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонлади

АҚШда истиқомат қилаётган ўзбекистонликлар Нью-Йоркнинг қоқ маркази — Манҳэттенда Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг навбатдаги йиллигини катта тантана билан нишонлади. Дунё молия маркази ҳисобланган Уолл-стрит ва машҳур «Боулинг Грин» хиёбони яқинида Ўзбекистон давлат байроғи қад ростлади.

Ўзбек миллий куй-қўшиқлари ва рақслари Манҳэттен кўчаларида

Тантанали байрам тадбирида АҚШдаги ўзбек диаспораси вакиллари, дипломатлар, фаол ёшлар ҳамда кўплаб хорижлик меҳмонлар иштирок этди. Ўзбекистон давлат мадҳияси садолари остида байроғимиз юқорига кўтарилди.

Тадбир давомида миллий либослардаги раққосалар миллий рақсларимизни ижро этиб, Нью-Йорк аҳолиси ва сайёҳларда катта қизиқиш уйғотди. Шунингдек, ўзбек миллий маданияти, бетакрор адрас ва зарбоф либослар ҳамда миллий ҳунармандчилик буюмлари намойиш этилди.

Манҳэттендаги Мустақиллик байрами тафсилотлари

Йўналиш / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Тадбир номи

Ўзбекистон Республикаси Мустақиллиги куни тантанаси

Ўтказилган манзил

Нью-Йорк, Манҳэттен (Боулинг Грин / Уолл-стрит ҳудуди)

Асосий воқеа

АҚШ осмонида Ўзбекистон давлат байроғини тантанали кўтариш

Иштирокчилар

Ўзбек диаспораси вакиллари, фаоллар, дипломатлар ва меҳмонлар

Маданий дастур

Миллий рақслар, анъанавий либослар ва санъат намойиши

Бирдамлик ва ватанпарварлик рамзи

Океан ортида уюштирилган мазкур тадбир хорижда яшаётган ватандошларимизнинг ўзаро жипслиги, миллий ўзликни асраш ва она Ватанга бўлган чексиз меҳр-муҳаббатини яна бир бор намоён этди. Нью-Йоркнинг осмонўпар бинолари орасида ҳилпираган байроғимиз бутун дунёга ўзбек маданияти ва мустақиллигининг улуғворлигини кўрсатди.

Сизнингча, дунёнинг йирик шаҳарлари марказида миллий байрамларимиз ва байроғимизнинг бундай тантанали намойиш этилиши Ўзбекистоннинг халқаро имижига қандай ижобий таъсир кўрсатади?

Ўз табрикларингиз ва самимий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу фахрли лаҳзаларни барча яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиБугун, 19:44Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиБугун, 16:58Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Бугун, 15:08Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 12:07Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиТовуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиБугун, 11:06Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиБугун, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди