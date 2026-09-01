Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига бурканди
Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг навбатдаги йиллиги муносабати билан Ҳиндистон пойтахти Нью-Деҳли шаҳридаги жаҳонга машҳур тарихий обида — «Қутб Минор» (Qutub Minar) мажмуаси Ўзбекистон давлат байроғининг ёрқин ранглари ва миллий рамзлари билан ёритилди.
Тарихий обидада мустақиллик шукуҳи
ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган ушбу кўҳна ва муҳташам минора тунги вақтда махсус чироқлар ва лазер проекцияси ёрдамида мовий, оқ ва яшил рангларга бўялиб, унда Ўзбекистон байроғи акс эттирилди. Шунингдек, минора марказида мустақиллик юбилейини ифодаловчи рамзий белгилар ва тасвирлар намойиш этилди. Ушбу чиройли ташаббус икки қардош ва ҳамкор давлат ўртасидаги дўстона дипломатик муносабатлар ҳамда юксак ҳурматнинг ёрқин намунаси бўлди.
Деҳлидаги «Қутб Минор» ёритилиши тафсилотлари
Кўрсаткич / Йўналиш
Тафсилотлар ва маълумотлар
Муносабат
Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллиги байрами
Манзил / Шаҳар
Нью-Деҳли, Ҳиндистон
Тарихий меъморий обида
«Қутб Минор» (Qutub Minar) мажмуаси
Мақоми
ЮНЕСКО Бутунжаҳон маданий мероси объекти
Намойиш қилинган рамзлар
Ўзбекистон давлат байроғи ранглари ва байрам эмблемаси
Аҳамияти
Ўзбекистон — Ҳиндистон дўстлик алоқалари ва халқаро ҳурмат рамзи
Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги маданий-тарихий кўприк
«Қутб Минор»нинг Ўзбекистон байроғи рангларида товланиши нафақат маҳаллий аҳоли ва туристларнинг эътиборини тортди, балки хориждаги ватандошларимиз учун ҳам катта фахр бағишлади. Ўзбекистон ва Ҳиндистонни кўп асрлик тарихий, маданий ва иқтисодий ришталар боғлаб туради. Дунёнинг кўзга кўринган меъморий ёдгорликларидан бирида давлатимиз рамзининг акс этиши Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи юксалиб бораётганидан далолатдир.
Сизнингча, дунёнинг машҳур тарихий обидаларида Ўзбекистон байроғининг бундай юксак эҳтиром билан намойиш этилиши икки мамлакат ўртасидаги стратегик ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга қандай ҳисса қўшади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ватандошларимизга ушбу фахрли суратни дарҳол улашинг!
…