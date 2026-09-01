Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига бурканди

·2·Дунё
Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига бурканди

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг навбатдаги йиллиги муносабати билан Ҳиндистон пойтахти Нью-Деҳли шаҳридаги жаҳонга машҳур тарихий обида — «Қутб Минор» (Qutub Minar) мажмуаси Ўзбекистон давлат байроғининг ёрқин ранглари ва миллий рамзлари билан ёритилди.

Тарихий обидада мустақиллик шукуҳи

ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган ушбу кўҳна ва муҳташам минора тунги вақтда махсус чироқлар ва лазер проекцияси ёрдамида мовий, оқ ва яшил рангларга бўялиб, унда Ўзбекистон байроғи акс эттирилди. Шунингдек, минора марказида мустақиллик юбилейини ифодаловчи рамзий белгилар ва тасвирлар намойиш этилди. Ушбу чиройли ташаббус икки қардош ва ҳамкор давлат ўртасидаги дўстона дипломатик муносабатлар ҳамда юксак ҳурматнинг ёрқин намунаси бўлди.

Деҳлидаги «Қутб Минор» ёритилиши тафсилотлари

Кўрсаткич / Йўналиш

Тафсилотлар ва маълумотлар

Муносабат

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллиги байрами

Манзил / Шаҳар

Нью-Деҳли, Ҳиндистон

Тарихий меъморий обида

«Қутб Минор» (Qutub Minar) мажмуаси

Мақоми

ЮНЕСКО Бутунжаҳон маданий мероси объекти

Намойиш қилинган рамзлар

Ўзбекистон давлат байроғи ранглари ва байрам эмблемаси

Аҳамияти

Ўзбекистон — Ҳиндистон дўстлик алоқалари ва халқаро ҳурмат рамзи

Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги маданий-тарихий кўприк

«Қутб Минор»нинг Ўзбекистон байроғи рангларида товланиши нафақат маҳаллий аҳоли ва туристларнинг эътиборини тортди, балки хориждаги ватандошларимиз учун ҳам катта фахр бағишлади. Ўзбекистон ва Ҳиндистонни кўп асрлик тарихий, маданий ва иқтисодий ришталар боғлаб туради. Дунёнинг кўзга кўринган меъморий ёдгорликларидан бирида давлатимиз рамзининг акс этиши Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи юксалиб бораётганидан далолатдир.

Сизнингча, дунёнинг машҳур тарихий обидаларида Ўзбекистон байроғининг бундай юксак эҳтиром билан намойиш этилиши икки мамлакат ўртасидаги стратегик ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга қандай ҳисса қўшади?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ватандошларимизга ушбу фахрли суратни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиБугун, 19:30Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиБугун, 16:58Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Бугун, 15:08Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 12:07Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиТовуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиБугун, 11:06Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиБугун, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди