NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширди

·1·Техно
NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширди

NASA космик агентлиги ўзининг афсонавий Неил Геҳрельс Свифт орбитал обсерваториясини илмий кузатувлар режимига қайтарди. ixbt.com хабар беришича, қурилма орбитал пасайишини секинлаштиришга қаратилган махсус режимдаги ойлик танаффусдан сўнг яна ўз вазифасини бажаришга киришган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, жорий йилнинг 26-август куни мутахассислар учта илмий асбобдан иккитасини — ХРТ рентген телескопи ҳамда УВОТ ультрабинафша ва оптик телескопини қайта ёқишган. Мазкур ускуналар аэродинамик қаршиликни камайтириш ва аппаратнинг орбитада қолиш муддатини узайтириш мақсадида феврал ойида ўчирилган эди.

Фазовий асбоблар ва қутқарув миссиясининг муваффақиятсизлиги

Ҳозирча учинчи асбоб — БАТ гамма-нурлар телескопи ўчирилган ҳолда қолмоқда. У апрель ойида энергия тежамкорлиги ва қуёш батареялари йўналишини ўзгартириш орқали атмосфера қаршилигини янада камайтириш учун тўхтатилган эди. NASA вакилларининг режасига кўра, мазкур қурилма ҳам яқин ҳафталар ичида тўлиқ ишга туширилади.

Аслида Свифт телескопини юқорироқ орбитага олиб чиқиш учун Каталйст Спасе компаниясининг ЛИНК хусусий аппаратидан фойдаланиш режалаштирилган эди. 3-июль куни амалга оширилган учишдан сўнг космик кема обсерватория билан яқинлашиб, уни қамраб олиши керак эди. Бироқ миссия режа бўйича кетмади: ориентация тизимининг учта маҳоригидан иккитаси ишдан чиқди ва ҳаракатлантирувчи қурилма ўз функциясини қисман йўқотди. Оқибатда, 19-август куни NASA ва Каталйст ушбу уринишдан расман воз кечди.

Телескопнинг келажаги ва якуний босқич

2004-йилда коинотга учирилган Свифт дастлаб атиги икки йиллик хизмат муддатига мўлжалланган бўлса-да, бугунга келиб 21 йилдан ортиқ вақт давомида муваффақиятли ишлаб келмоқда. Бу давр мобайнида у гамма-чақнашлар ва бошқа қисқа муддатли космик ҳодисаларни ўрганишдаги асосий воситалардан бирига айланди.

Бироқ асосий муаммо шундаки, телескопнинг ўз ҳаракатлантирувчи тизими мавжуд эмас. Юқори қуёш фаоллиги сабабли Ер атмосферасининг юқори қатламлари кенгайиб, қаршилик кучайди ва қурилманинг орбитаси тезроқ пастлаб бормоқда. NASA баҳосига кўра, яқин бир-икки ой ичида Свифт тахминан 300 километр баландликка тушади ва шундан сўнг қулаш жараёни тезлашади. Агар орбитани кўтаришнинг бошқа усули топилмаса, обсерватория 2026-йилнинг охиригача Ер атмосферасига кириб, асосан ёниб кетиши кутилмоқда. Унгача эса қурилма ўзининг илмий дастурини бажаришда давом этади.

NASAСвифтТелескопКоинотАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиVivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиБугун, 15:51Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиVivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 15:20Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 14:29SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиБугун, 13:54Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиXiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиБугун, 12:58Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиApple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиБугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди