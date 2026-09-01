NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда

·0·Техно
NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда

АҚШнинг Миллий космик агентлиги (NASA) ўн йилликлар давомида амал қилиб келинган сайёралараро ҳимоя протоколларини тубдан қайта кўриб чиқишга киришди. Ушбу қадам келгусидаги космик тадқиқотлар хавфсизлигини таъминлаш ҳамда Ер микроорганизмларининг Қизил сайёрага тушиш хавфини илмий жиҳатдан янада аниқроқ баҳолашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, агентлик ҳузурида махсус М-ФОРСE деб номланган ишчи гуруҳ тузилди. Ушбу гуруҳ таркибига етакчи академик доиралар, саноат корхоналари ва илмий лабораторияларнинг етакчи мутахассислари жалб этилиб, улар уч ойлик муддат давомида бўлажак орбитал ҳамда қўниш миссиялари билан боғлиқ эҳтимолий хавфларни таҳлил қиладилар.

Эскирган стандартлардан янги ёндашувга

Ҳозирги кунда амал қилаётган ҳисоб-китоблар ва қоидалар асосан ўтган асрнинг 70-йилларида амалга оширилган Викинг миссиялари маълумотларига таянади. Бироқ, ўтган давр мобайнида инсоният Марс атмосфераси ва сиртқи қатлами бўйича олтмиш йиллик кузатув маълумотларини тўплади.

Мутахассисларнинг фикрича, мавжуд услубиётлар замонавий илм-фан талабларига тўлиқ жавоб бермай қўйган. Шу боис NASA қатъий чекловлардан эҳтимоллик ёндашувига босқичма-босқич ўтишни режалаштирмоқда, бу эса космик аппаратларни тайёрлаш жараёнини оптималлаштириш имконини беради.

Келажакдаги миссиялар учун янги стандартлар

Янги тузилган экспертлар гуруҳи учиришдан олдин космик қурилмаларни тозалаш амалиётининг реал самарадорлигини баҳолайди. Шунингдек, Ер бактерияларининг Марсга тушиш эҳтимоллигининг рухсат этилган чегаравий қийматлари қайта кўриб чиқилади.

Ишчи гуруҳ фаолиятининг якуний натижаси сифатида NASA раҳбарияти учун янгиланган параметрлар ва тавсиялар киритилган батафсил ҳисобот тайёрланиши кўзда тутилган. Ушбу муҳим ҳужжат келгусидаги барча космик парвозлар учун асосий стандарт вазифасини бажаради.

Агентлик мазкур ҳисоботни очиқ эълон қилишни режалаштирган бўлиб, бу халқаро илмий ҳамжамиятга ҳам келгусидаги тадқиқотларда ягона қоидаларга амал қилиш имконини беради. Мутахассисларнинг иштироки эса жараённинг шаффофлиги ва илмий асосланганлигини таъминлайди.

NASAМарсКосмосИлм-фанАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиБугун, 16:27Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиVivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиБугун, 15:51Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиVivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 15:20Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 14:29SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиБугун, 13:54Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиXiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди