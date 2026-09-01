NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда
АҚШнинг Миллий космик агентлиги (NASA) ўн йилликлар давомида амал қилиб келинган сайёралараро ҳимоя протоколларини тубдан қайта кўриб чиқишга киришди. Ушбу қадам келгусидаги космик тадқиқотлар хавфсизлигини таъминлаш ҳамда Ер микроорганизмларининг Қизил сайёрага тушиш хавфини илмий жиҳатдан янада аниқроқ баҳолашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, агентлик ҳузурида махсус М-ФОРСE деб номланган ишчи гуруҳ тузилди. Ушбу гуруҳ таркибига етакчи академик доиралар, саноат корхоналари ва илмий лабораторияларнинг етакчи мутахассислари жалб этилиб, улар уч ойлик муддат давомида бўлажак орбитал ҳамда қўниш миссиялари билан боғлиқ эҳтимолий хавфларни таҳлил қиладилар.
Эскирган стандартлардан янги ёндашувгаҲозирги кунда амал қилаётган ҳисоб-китоблар ва қоидалар асосан ўтган асрнинг 70-йилларида амалга оширилган Викинг миссиялари маълумотларига таянади. Бироқ, ўтган давр мобайнида инсоният Марс атмосфераси ва сиртқи қатлами бўйича олтмиш йиллик кузатув маълумотларини тўплади.
Мутахассисларнинг фикрича, мавжуд услубиётлар замонавий илм-фан талабларига тўлиқ жавоб бермай қўйган. Шу боис NASA қатъий чекловлардан эҳтимоллик ёндашувига босқичма-босқич ўтишни режалаштирмоқда, бу эса космик аппаратларни тайёрлаш жараёнини оптималлаштириш имконини беради.
Келажакдаги миссиялар учун янги стандартларЯнги тузилган экспертлар гуруҳи учиришдан олдин космик қурилмаларни тозалаш амалиётининг реал самарадорлигини баҳолайди. Шунингдек, Ер бактерияларининг Марсга тушиш эҳтимоллигининг рухсат этилган чегаравий қийматлари қайта кўриб чиқилади.
Ишчи гуруҳ фаолиятининг якуний натижаси сифатида NASA раҳбарияти учун янгиланган параметрлар ва тавсиялар киритилган батафсил ҳисобот тайёрланиши кўзда тутилган. Ушбу муҳим ҳужжат келгусидаги барча космик парвозлар учун асосий стандарт вазифасини бажаради.
Агентлик мазкур ҳисоботни очиқ эълон қилишни режалаштирган бўлиб, бу халқаро илмий ҳамжамиятга ҳам келгусидаги тадқиқотларда ягона қоидаларга амал қилиш имконини беради. Мутахассисларнинг иштироки эса жараённинг шаффофлиги ва илмий асосланганлигини таъминлайди.
…