Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзолади
Россиянинг нуфузли Sport24 нашри хабарига кўра, «Андижон» клубининг 23 ёшли чап қанот ҳимоячиси Маҳмуд Маҳамаджонов Россия Премьер-лигаси (РПЛ) иштирокчиси ҳисобланган Махачқалъанинг «Динамо» клубига кўчиб ўтмоқда. Ўзбекистонлик иқтидорли футболчи доғистонликлар билан 3 йиллик расмий битим имзолаган.
Трансфер эълон қилиниши ва расмий тафсилотлар
Мазкур трансфер 2 сентябрь, чоршанба куни Россия кубоги гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтадиган «Динамо Махачқалъа» — «Зенит» учрашувидан сўнг расман эълон қилиниши кутилмоқда. Transfermarkt портали айни пайтда футболчининг бозор қийматини 400 минг еврога баҳоламоқда.
Маҳмуд Маҳамаджонов фаолияти ва трансфер кўрсаткичлари
Кўрсаткич
Тафсилотлар ва муҳим фактлар
Футболчи / Туғилган санаси
Маҳмуд Маҳамаджонов (2003 йил 30 июнь, 23 ёш)
Асосий амплуаси
Чап қанот ҳимоячиси (ўнг қанот ва ярим ҳимояда ҳам ўйнай олади)
Янги жамоаси
«Динамо Махачқалъа» (РПЛ, Россия) — 3 йиллик шартнома
Аввалги клуби
«Андижон» (2026 йилги мавсумда 22 ўйин, 3 та голли узатма)
Бозор қиймати
400 000 евро (Transfermarkt)
Терма жамоалардаги иштироки
Ўзбекистон U-20 (ЖЧ-2023 иштирокчиси), U-23 (18 ўйин, 1 гол)
«Бунёдкор» академиясидан РПЛ сари босиб ўтилган йўл
Маҳмуд Маҳамаджонов «Бунёдкор» клуби академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У 2022 йилда асосий жамоага қабул қилиниб, 2022–2024 йиллар оралиғида «қалдирғочлар» либосида 38 та расмий учрашувда майдонга тушган ва 2 та гол урган.
«Пахтакор» ва халқаро тажриба: 2024 йил июлида дастлаб ижара, кейинчалик 2025 йил бошида тўлиқ шартнома асосида «Пахтакор» сафида ўйнади. У Тошкент клуби таркибида Элит Осиё Чемпионлар Лигаси баҳсларида, хусусан, «Ал-Ҳилол»га қарши ўйинда ҳам қатнашди.
Ижара ва «Андижон» даври: 2025 йил ўрталарида Самарқанднинг «Динамо»сида ижарада бўлган ҳимоячи, 2026 йилнинг февралида 170 минг евро миқдоридаги бадал пули эвазига «Андижон»га кўчиб ўтди ва жамоанинг асосий таркиб футболчиларидан бирига айланди.
Шунингдек, Маҳамаджонов 2023 йилда Аргентинада бўлиб ўтган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон U-20 терма жамоаси сафида муваффақиятли тўп сурган ва олимпия (U-23) термасида 18 та ўйинда 1 та гол муаллифи бўлган.
Сизнингча, Маҳмуд Маҳамаджонов Россия Премьер-лигасида ўз позициясида асосий таркибга кириб, ўзбек футболчиларининг РПЛдаги муваффақиятли анъанасини давом эттира оладими?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ушбу муҳим легионер трансфери хабарини дарҳол улашинг!
…