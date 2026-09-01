Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзолади

·0·Спорт
Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзолади

Россиянинг нуфузли Sport24 нашри хабарига кўра, «Андижон» клубининг 23 ёшли чап қанот ҳимоячиси Маҳмуд Маҳамаджонов Россия Премьер-лигаси (РПЛ) иштирокчиси ҳисобланган Махачқалъанинг «Динамо» клубига кўчиб ўтмоқда. Ўзбекистонлик иқтидорли футболчи доғистонликлар билан 3 йиллик расмий битим имзолаган.

Трансфер эълон қилиниши ва расмий тафсилотлар

Мазкур трансфер 2 сентябрь, чоршанба куни Россия кубоги гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтадиган «Динамо Махачқалъа» — «Зенит» учрашувидан сўнг расман эълон қилиниши кутилмоқда. Transfermarkt портали айни пайтда футболчининг бозор қийматини 400 минг еврога баҳоламоқда.

Маҳмуд Маҳамаджонов фаолияти ва трансфер кўрсаткичлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар ва муҳим фактлар

Футболчи / Туғилган санаси

Маҳмуд Маҳамаджонов (2003 йил 30 июнь, 23 ёш)

Асосий амплуаси

Чап қанот ҳимоячиси (ўнг қанот ва ярим ҳимояда ҳам ўйнай олади)

Янги жамоаси

«Динамо Махачқалъа» (РПЛ, Россия) — 3 йиллик шартнома

Аввалги клуби

«Андижон» (2026 йилги мавсумда 22 ўйин, 3 та голли узатма)

Бозор қиймати

400 000 евро (Transfermarkt)

Терма жамоалардаги иштироки

Ўзбекистон U-20 (ЖЧ-2023 иштирокчиси), U-23 (18 ўйин, 1 гол)

«Бунёдкор» академиясидан РПЛ сари босиб ўтилган йўл

Маҳмуд Маҳамаджонов «Бунёдкор» клуби академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У 2022 йилда асосий жамоага қабул қилиниб, 2022–2024 йиллар оралиғида «қалдирғочлар» либосида 38 та расмий учрашувда майдонга тушган ва 2 та гол урган.

  • «Пахтакор» ва халқаро тажриба: 2024 йил июлида дастлаб ижара, кейинчалик 2025 йил бошида тўлиқ шартнома асосида «Пахтакор» сафида ўйнади. У Тошкент клуби таркибида Элит Осиё Чемпионлар Лигаси баҳсларида, хусусан, «Ал-Ҳилол»га қарши ўйинда ҳам қатнашди.

  • Ижара ва «Андижон» даври: 2025 йил ўрталарида Самарқанднинг «Динамо»сида ижарада бўлган ҳимоячи, 2026 йилнинг февралида 170 минг евро миқдоридаги бадал пули эвазига «Андижон»га кўчиб ўтди ва жамоанинг асосий таркиб футболчиларидан бирига айланди.

Шунингдек, Маҳамаджонов 2023 йилда Аргентинада бўлиб ўтган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон U-20 терма жамоаси сафида муваффақиятли тўп сурган ва олимпия (U-23) термасида 18 та ўйинда 1 та гол муаллифи бўлган.

Сизнингча, Маҳмуд Маҳамаджонов Россия Премьер-лигасида ўз позициясида асосий таркибга кириб, ўзбек футболчиларининг РПЛдаги муваффақиятли анъанасини давом эттира оладими?

Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ушбу муҳим легионер трансфери хабарини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиФлик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиБугун, 14:39«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлариБугун, 14:34Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБаҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБугун, 14:29Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиЛуис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиБугун, 14:11Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиЛамине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиБугун, 12:51Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаЧелси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди