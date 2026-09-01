ПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айланди

·0·Спорт
ПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айланди

Европа Чемпионлар лигаси ва Франция 1-лигасининг амалдаги ғолиби «Пари Сен-Жермен» клуби 18 ёшли ҳужумчи Иброҳим Мбайенинг Англиянинг «Астон Вилла» клубига тўлиқ трансфер қилинганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Париж клубининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида маълум қилинди.

«10 ёшида келиб, 8 та соврин ютган истеъдод»

ПСЖ матбуот хизмати ёш форварднинг жамоадаги фаолиятига алоҳида миннатдорлик билдирди:

«Иброҳим Мбайе 10 ёшида акадеямизга қўшилган, барча ёш тоифаларидан ўтган, асосий таркибда ўзини кўрсатган ва клуб билан бирга саккизта совринни қўлга киритган қадрдон жамоасини тарк этмоқда. 18 ёшли ҳужумчи энди „Астон Вилла“ футболчиси. ПСЖ Иброҳимнинг ривожланишидан фахрланади, унга миннатдорлик билдиради ва келгуси фаолиятида энг яхши тилакларини изҳор этади.»

Иброҳим Мбайе трансфери ва статистикаси кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар

Тафсилотлар ва муҳим фактлар

Футболчи / Ёши

Иброҳим Мбайе (18 ёшда)

Амплуаси

Ҳужумчи (Вингер / Форвард)

Янги клуби

«Астон Вилла» (АПЛ, Англия)

Аввалги жамоаси

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ, Франция)

Академияга келган йили

2018 йил (10 ёшида)

Асосий таркибдаги дебюти

2024 йил (16 ёшида)

ПСЖ сафидаги статистикаси

42 та ўйин, 4 та гол, 4 та ассист

Клуб билан ютган совринлари

8 та соврин

Академиядан АПЛга қадар босиб ўтилган йўл

Мбайе 2018 йилда 10 ёшида ПСЖ академияси тизимига қабул қилинган бўлиб, барча ёш босқичларини муваффақиятли босиб ўтди. У 2024 йилда — атиги 16 ёшидаёқ Франция грандининг асосий таркибида дебют қилишга муваффақ бўлган.

Истеъдодли форвард парижликлар таркибида жами 42 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди ҳамда жамоа билан 8 та йирик титул, жумладан ЕЧЛ ва миллий чемпионат олтин медалларини қўлга киритди.

Сизнингча, 18 ёшли Иброҳим Мбайе Англия Премьер-лигасининг шиддатли ва жисмоний курашларга бой футболига тез мослашиб, «Астон Вилла»нинг асосий юлдузларидан бирига айлана оладими?

Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига Европа трансфер бозорининг навбатдаги қизиқарли хабарини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзоладиМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 18:49Флик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиФлик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиБугун, 14:39«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлариБугун, 14:34Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБаҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБугун, 14:29Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиЛуис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиБугун, 14:11Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиЛамине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)