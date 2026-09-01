ПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айланди
Европа Чемпионлар лигаси ва Франция 1-лигасининг амалдаги ғолиби «Пари Сен-Жермен» клуби 18 ёшли ҳужумчи Иброҳим Мбайенинг Англиянинг «Астон Вилла» клубига тўлиқ трансфер қилинганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Париж клубининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида маълум қилинди.
«10 ёшида келиб, 8 та соврин ютган истеъдод»
ПСЖ матбуот хизмати ёш форварднинг жамоадаги фаолиятига алоҳида миннатдорлик билдирди:
«Иброҳим Мбайе 10 ёшида акадеямизга қўшилган, барча ёш тоифаларидан ўтган, асосий таркибда ўзини кўрсатган ва клуб билан бирга саккизта совринни қўлга киритган қадрдон жамоасини тарк этмоқда. 18 ёшли ҳужумчи энди „Астон Вилла“ футболчиси. ПСЖ Иброҳимнинг ривожланишидан фахрланади, унга миннатдорлик билдиради ва келгуси фаолиятида энг яхши тилакларини изҳор этади.»
Иброҳим Мбайе трансфери ва статистикаси кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва муҳим фактлар
Футболчи / Ёши
Иброҳим Мбайе (18 ёшда)
Амплуаси
Ҳужумчи (Вингер / Форвард)
Янги клуби
«Астон Вилла» (АПЛ, Англия)
Аввалги жамоаси
«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ, Франция)
Академияга келган йили
2018 йил (10 ёшида)
Асосий таркибдаги дебюти
2024 йил (16 ёшида)
ПСЖ сафидаги статистикаси
42 та ўйин, 4 та гол, 4 та ассист
Клуб билан ютган совринлари
8 та соврин
Академиядан АПЛга қадар босиб ўтилган йўл
Мбайе 2018 йилда 10 ёшида ПСЖ академияси тизимига қабул қилинган бўлиб, барча ёш босқичларини муваффақиятли босиб ўтди. У 2024 йилда — атиги 16 ёшидаёқ Франция грандининг асосий таркибида дебют қилишга муваффақ бўлган.
Истеъдодли форвард парижликлар таркибида жами 42 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди ҳамда жамоа билан 8 та йирик титул, жумладан ЕЧЛ ва миллий чемпионат олтин медалларини қўлга киритди.
Сизнингча, 18 ёшли Иброҳим Мбайе Англия Премьер-лигасининг шиддатли ва жисмоний курашларга бой футболига тез мослашиб, «Астон Вилла»нинг асосий юлдузларидан бирига айлана оладими?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига Европа трансфер бозорининг навбатдаги қизиқарли хабарини дарҳол улашинг!
…