Google Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келди

·0·Техно
Google Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келди

Смартфонлар бозоридаги етакчи флагманлар ўртасидаги рақобат ҳар доим фойдаланувчилар ва технология ихлосмандларининг катта қизиқишига сабаб бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, машҳур ПҳонеБуфф ижодкорлари навбатдаги қизиқарли солиштирув тестини ўтказиб, унда энг янги Google Pixel 11 Pro ХЛ ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделларининг реал тезлигини синовдан ўтказишди. Синов жараёни холисликни таъминлаш мақсадида махсус роботлаштирилган манипулятор ёрдамида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гарчи қоғоздаги кўрсаткичлар ва бенчмарк тестларида корейс гигантининг флагмани сезиларли даражада устунлик кўрсатса-да, бу ҳар доим ҳам кундалик иловалар ишига тўғридан-тўғри таъсир қилавермайди. Бироқ амалдаги синовлар натижаларига кўра, Samsung флагмани ҳақиқатан ҳам тезроқ ҳаракатланишини намойиш этди. Бу устунлик асосан айрим махсус сценарийларда, хусусан, видеоларни қайта ишлаш ёки архивларни очиш каби мураккаб вазифаларда яққол сезилди.

Тест натижалари ва асосий тафсилотлар

Синовнинг биринчи босқичида Samsung қурилмаси барча вазифаларни 3 дақиқаю 27 сонияда якунлаган бўлса, Google томонидан тақдим этилган янги қурилмага айни шу жараён учун 4 дақиқа 10 сония керак бўлди. Қизиғи шундаки, Samsung флагмани бутун тест масофасини деярли рақибининг биринчи давра вақтига яқин тезликда босиб ўтди. Бу эса корейс смартфонининг умумий оптимизацияси юқори даражада эканини кўрсатади.

Мутахассисларнинг кузатувларига кўра, Google учун асосий муаммолардан бири маълумотларни архивлаш жараёнида юзага келди. Номаълум сабабларга кўра, Pixel 11 Pro Max ушбу вазифани бажаришда секинлашди. Шу билан бирга, қурилманинг иккинчи даврада ўйинларни хотирадан чиқариб ташлаш ва қайта юклаш босқичида ҳам айрим қийинчиликларга дуч келгани қайд этилди.

Шунга қарамамай, иккала флагман ҳам одатий иловаларни ишга тушириш тезлиги бўйича деярли бир хил натижа кўрсатди. Кўпгина кундалик дастурлар ва сервислар ҳар иккала смартфонда ҳам бир хил тезликда очилиб, фойдаланувчига бирдек қулайлик тақдим этди. Бу эса замонавий процессорларнинг базавий вазифаларни бажаришда ўзаро рақобатбардош эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Google PixelGalaxy S26 UltraПҳонеБуффСмартфон тестиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиБугун, 19:28Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиSamsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиБугун, 18:53Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаБугун, 17:50NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаБугун, 16:59NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиБугун, 16:27Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиVivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этадиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди