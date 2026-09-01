Google Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келди
Смартфонлар бозоридаги етакчи флагманлар ўртасидаги рақобат ҳар доим фойдаланувчилар ва технология ихлосмандларининг катта қизиқишига сабаб бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, машҳур ПҳонеБуфф ижодкорлари навбатдаги қизиқарли солиштирув тестини ўтказиб, унда энг янги Google Pixel 11 Pro ХЛ ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделларининг реал тезлигини синовдан ўтказишди. Синов жараёни холисликни таъминлаш мақсадида махсус роботлаштирилган манипулятор ёрдамида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гарчи қоғоздаги кўрсаткичлар ва бенчмарк тестларида корейс гигантининг флагмани сезиларли даражада устунлик кўрсатса-да, бу ҳар доим ҳам кундалик иловалар ишига тўғридан-тўғри таъсир қилавермайди. Бироқ амалдаги синовлар натижаларига кўра, Samsung флагмани ҳақиқатан ҳам тезроқ ҳаракатланишини намойиш этди. Бу устунлик асосан айрим махсус сценарийларда, хусусан, видеоларни қайта ишлаш ёки архивларни очиш каби мураккаб вазифаларда яққол сезилди.
Тест натижалари ва асосий тафсилотларСиновнинг биринчи босқичида Samsung қурилмаси барча вазифаларни 3 дақиқаю 27 сонияда якунлаган бўлса, Google томонидан тақдим этилган янги қурилмага айни шу жараён учун 4 дақиқа 10 сония керак бўлди. Қизиғи шундаки, Samsung флагмани бутун тест масофасини деярли рақибининг биринчи давра вақтига яқин тезликда босиб ўтди. Бу эса корейс смартфонининг умумий оптимизацияси юқори даражада эканини кўрсатади.
Мутахассисларнинг кузатувларига кўра, Google учун асосий муаммолардан бири маълумотларни архивлаш жараёнида юзага келди. Номаълум сабабларга кўра, Pixel 11 Pro Max ушбу вазифани бажаришда секинлашди. Шу билан бирга, қурилманинг иккинчи даврада ўйинларни хотирадан чиқариб ташлаш ва қайта юклаш босқичида ҳам айрим қийинчиликларга дуч келгани қайд этилди.
Шунга қарамамай, иккала флагман ҳам одатий иловаларни ишга тушириш тезлиги бўйича деярли бир хил натижа кўрсатди. Кўпгина кундалик дастурлар ва сервислар ҳар иккала смартфонда ҳам бир хил тезликда очилиб, фойдаланувчига бирдек қулайлик тақдим этди. Бу эса замонавий процессорларнинг базавий вазифаларни бажаришда ўзаро рақобатбардош эканини яна бир бор тасдиқлайди.
…